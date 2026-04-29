Ada dua tokoh teladan yang menonjol: Kembalinya seorang pemain yang mengejutkan diharapkan akan menandai dimulainya era baru di FC Bayern

Contoh lain dari masa lalu yang belum lama ini adalah perjalanan karier Martin Demichelis, yang memulai kariernya sebagai pelatih kepala di tim junior dan tim cadangan FCB, dan kini telah berhasil mengembalikan performa RCD Mallorca—klub Divisi Utama Spanyol yang terancam degradasi—ke jalur yang benar. Sejak Demichelis mengambil alih, RCD memenangkan tiga dari tujuh pertandingan liga dan hanya kalah dua kali. Di antara kemenangan tersebut, tim asal Mallorca itu berhasil mengalahkan Real Madrid.

Kini, Dante pun diharapkan memulai karier kepelatihan yang sukses di Bayern. Pahlawan treble 2013 yang telah tampil dalam 133 pertandingan resmi untuk klub asal Munich ini, kini secara resmi mengakhiri kariernya di usia 42 tahun bersama OGC Nice di Prancis. Meskipun masih menjabat sebagai kapten tim di Nice, ia hanya tampil dalam 16 pertandingan pada musim ini. Tampaknya tubuhnya tidak lagi mampu menahan beban sepak bola profesional. Cedera lutut yang berkepanjangan dan cedera betis baru-baru ini membayangi musim profesional terakhir Dante.

Kini, pada musim panas ini, ia mewujudkan impian pribadinya dengan kembali ke FC Bayern. Keinginan untuk bekerja sebagai pelatih telah ditekankan oleh pria berusia 42 tahun ini dalam wawancara dengan majalah klub 51 setahun setengah yang lalu. Ia ingin "menularkan pengalamannya dari lebih dari 600 pertandingan resmi dan membuat setiap pemain menjadi lebih baik, baik sebagai pesepakbola maupun sebagai manusia". Mimpinya adalah suatu hari nanti kembali ke FCB sebagai pelatih. Mimpi ini kini akan terwujud - dan diharapkan akan menandai dimulainya era baru.