Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, kembalinya sang pahlawan treble yang spektakuler ini diharapkan menjadi "titik awal" bagi era kepelatihan baru di klub juara terbanyak Jerman.
Ada dua tokoh teladan yang menonjol: Kembalinya seorang pemain yang mengejutkan diharapkan akan menandai dimulainya era baru di FC Bayern
Ke depannya, tim cadangan FC Bayern akan dipimpin terutama oleh mantan pemain profesional muda yang, idealnya, pernah bermain untuk klub asal Munich tersebut. Tujuannya bukanlah untuk mempertahankan stabilitas pada posisi pelatih di tim U23, melainkan mengubah peran tersebut menjadi semacam program pembinaan pelatih.
Sementara para pelatih muda di Bayern mengumpulkan pengalaman dalam dunia kepelatihan dan dapat merekomendasikan diri untuk tugas yang lebih tinggi di klub lain, FC Bayern juga berharap mendapatkan keuntungan, misalnya melalui jaringan baru dari para pelatih yang kemudian pindah, yang diharapkan tetap mengidentifikasikan diri dengan juara rekorn Jerman tersebut.
Direktur Olahraga Christoph Freund dilaporkan berperan utama dalam pengembangan strategi baru ini di Bayern Campus. Pada akhirnya, klub lamanya, RB Salzburg, menjadi panutan bagi era kepelatihan baru yang kini dimulai di Munich. Di sana, Freund telah bekerja dengan sukses selama delapan tahun dan akhirnya pindah ke FCB pada tahun 2023.
Sebastian Hoeneß sebagai contoh teladan peluang di FC Bayern II
Banyak mantan pelatih dari lingkaran RB yang kini bekerja di tempat lain dan selalu menjadi incaran utama di pasar kepelatihan. Marco Rose, Adi Hütter, Jesse Marsch, Matthias Jaissle, Roger Schmidt, atau Pepijn Lijnders hanyalah beberapa contoh terkemuka.
Bahwa tim cadangan FC Bayern juga dapat menjadi titik awal bagi karier kepelatihan yang gemilang, ditunjukkan oleh contoh Sebastian Hoeneß dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih sukses VfB Stuttgart ini membawa tim cadangan Munich meraih gelar juara liga ketiga pada 2020, kemudian meninggalkan klub tersebut untuk bergabung dengan Hoffenheim, sebelum akhirnya kembali ke VfB setelah dipecat dari sana.
Ia kemudian menyelamatkan tim asal Swabia itu dari degradasi dan membawa mereka kembali ke jajaran elit nasional dan Eropa. Di bawah asuhan Hoeneß, VfB menjadi runner-up liga, lolos ke Liga Champions, dan menjuarai Piala DFB. Baru-baru ini bahkan beredar rumor bahwa Real Madrid tertarik pada keponakan bos Bayern, Uli Hoeneß.
Dante di FC Bayern mengikuti jejak Hoeneß dan Demichelis
Contoh lain dari masa lalu yang belum lama ini adalah perjalanan karier Martin Demichelis, yang memulai kariernya sebagai pelatih kepala di tim junior dan tim cadangan FCB, dan kini telah berhasil mengembalikan performa RCD Mallorca—klub Divisi Utama Spanyol yang terancam degradasi—ke jalur yang benar. Sejak Demichelis mengambil alih, RCD memenangkan tiga dari tujuh pertandingan liga dan hanya kalah dua kali. Di antara kemenangan tersebut, tim asal Mallorca itu berhasil mengalahkan Real Madrid.
Kini, Dante pun diharapkan memulai karier kepelatihan yang sukses di Bayern. Pahlawan treble 2013 yang telah tampil dalam 133 pertandingan resmi untuk klub asal Munich ini, kini secara resmi mengakhiri kariernya di usia 42 tahun bersama OGC Nice di Prancis. Meskipun masih menjabat sebagai kapten tim di Nice, ia hanya tampil dalam 16 pertandingan pada musim ini. Tampaknya tubuhnya tidak lagi mampu menahan beban sepak bola profesional. Cedera lutut yang berkepanjangan dan cedera betis baru-baru ini membayangi musim profesional terakhir Dante.
Kini, pada musim panas ini, ia mewujudkan impian pribadinya dengan kembali ke FC Bayern. Keinginan untuk bekerja sebagai pelatih telah ditekankan oleh pria berusia 42 tahun ini dalam wawancara dengan majalah klub 51 setahun setengah yang lalu. Ia ingin "menularkan pengalamannya dari lebih dari 600 pertandingan resmi dan membuat setiap pemain menjadi lebih baik, baik sebagai pesepakbola maupun sebagai manusia". Mimpinya adalah suatu hari nanti kembali ke FCB sebagai pelatih. Mimpi ini kini akan terwujud - dan diharapkan akan menandai dimulainya era baru.