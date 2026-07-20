Musim perdananya yang secara keseluruhan memuaskan bersama FC Bayern berakhir dengan kekecewaan besar bagi Tom Bischof. Setelah tampil dalam banyak pertandingan—termasuk meraih gelar ganda untuk pertama kalinya—Bischof sangat berharap bisa dipanggil ke skuad Piala Dunia. Namun, pada akhirnya, pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann tidak memanggil pemain serba bisa dari FC Bayern tersebut.
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Ada dua perkembangan yang menguntungkannya! Apakah pemain baru yang didatangkan FC Bayern musim panas lalu kini akan menjadi pemenang besar?
Hal itu sudah memicu perdebatan saat itu, dan jika dilihat kembali sekarang, keputusan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad tampak semakin dipertanyakan. Dengan kualitas yang dimilikinya, Bischof pasti bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi tim nasional daripada beberapa pemain lain yang justru dipilih. Pada musim lalu, Bischof membuktikan di FC Bayern bahwa ia mampu bermain sebagai bek kiri maupun kanan dengan performa yang sangat memadai. Mungkin saja, jika Bischof masuk dalam skuad, Nagelsmann akan memutuskan untuk memindahkan Joshua Kimmich ke posisi tengah. Ini hanya spekulasi.
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FC Bayern: Tom Bischof dalam kondisi prima saat memulai latihan
Sementara rekan-rekannya di timnas Jerman (DFB) yang berasal dari FC Bayern secara berturut-turut tampil mengecewakan di Piala Dunia dan tersingkir di babak 16 besar melawan Paraguay, Bischof awalnya menikmati liburan yang cukup lama. Sehari sebelum kekalahan melawan Paraguay, ia merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Baru-baru ini, ia mempersiapkan diri untuk musim baru dengan latihan individu di Marbella, Spanyol, dan rajin membagikan foto-foto latihannya di media sosial. Pada pembukaan resmi latihan hari Senin ini di Säbener Straße, Bischof diperkirakan akan tampil dalam kondisi prima. Hal ini menjadikannya sebuah pengecualian yang cukup mencolok.
Sebanyak 18 pemain yang akan membela FC Bayern pada musim mendatang ikut serta dalam Piala Dunia. Para pemain timnas Jerman (termasuk “kiper latihan” Jonas Urbig) baru akan bergabung pada Senin depan saat dimulainya pemusatan latihan di Tegernsee (27 hingga 30 Juli) dan, setelah kekecewaan yang dialami, mereka membutuhkan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Jamal Musiala juga harus menjalani operasi kecil setelah Piala Dunia dan akan absen dalam tur Asia (1–8 Agustus).
Michael Olise, Dayot Upamecano, dan Harry Kane baru berlibur setelah mengikuti pertandingan perebutan tempat ketiga pada hari Sabtu; mereka juga akan absen di Asia. Begitu pula dengan pemain baru yang sedang cedera, Ismael Saibari, Alphonso Davies, serta Lennart Karl dan Serge Gnabry. Keduanya sedang mempersiapkan kembalinya ke lapangan setelah cedera yang membuat mereka tidak bisa berpartisipasi di Piala Dunia.
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Tom Bischof akan menjadi wakil pertama Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic mulai sekarang
Pada akhirnya, Bischof memang merupakan satu-satunya pemain lapangan berpengalaman di FC Bayern yang memulai pramusim tanpa pernah mengikuti Piala Dunia atau mengalami cedera sebelumnya, serta sudah dipastikan masuk dalam rencana tim untuk musim mendatang. Bukan hanya hal ini yang membangkitkan harapan akan musim yang menggembirakan bagi Bischof, tetapi juga perkembangan skuad FC Bayern secara umum.
Dengan hengkangnya dua gelandang, Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro, yang meninggalkan klub tanpa biaya transfer, serta Noel Aseko yang kembali dari masa peminjaman dan kemudian dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt. Hingga saat ini belum ada pemain pengganti dari luar yang didatangkan, dan meskipun ada rumor-rumor samar, tampaknya hal itu juga tidak lagi direncanakan. Saat ini, Bischof menjadi pengganti utama dari duet gelandang tengah yang belakangan ini menjadi andalan, yaitu Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic. Bahkan, ia mungkin akan merebut posisi starter dari Pavlovic yang tampil sangat mengecewakan di Piala Dunia. Sebagai penegasan atas status barunya, Bischof kini mengenakan nomor punggung 8 milik Goretzka; musim lalu ia masih mengenakan nomor 20.
Posisi keempat di lini tengah diperkirakan akan diisi oleh pemain asal Senegal berusia 18 tahun, Bara Sapoko Ndiaye. Namun, transfer permanennya setelah masa peminjaman berakhir masih belum diumumkan. Jika diperlukan, pemain serba bisa Konrad Laimer juga bisa membantu.
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Tom Bischof mengikuti jejak Joshua Kimmich
Bagaimanapun, Bischof diprediksi akan sering diturunkan di posisi andalannya, di mana ia pernah mencatatkan terobosan saat masih membela TSG Hoffenheim. Pada musim perdananya bersama FC Bayern, ia lebih sering bermain sebagai bek sayap defensif karena persaingan yang ketat di lini tengah. Dari total 1.655 menit bermain, ia hanya menghabiskan 271 menit di lini tengah.
Sementara di posisi gelandang tengah, kepergian beberapa pemain menimbulkan kebutuhan tambahan, namun klub asal Munich ini justru merekrut Nathaniel Brown sebagai bek sayap tambahan. Hal ini juga menjadi indikasi jelas bahwa Bischof direncanakan untuk bermain di lini tengah. Dengan demikian, ia terus mengikuti jejak besar Joshua Kimmich.
Pemain yang kini berusia 31 tahun itu juga pernah bergabung dengan FC Bayern saat masih muda. Awalnya, ia pun tidak dianggap memiliki peluang terbesar untuk menembus tim utama. Ia pun membuktikan kemampuannya sebagai bek sayap sebelum kemudian pindah ke posisi tengah. Kini, Kimmich tak terbantahkan lagi sebagai gelandang bertahan dan sekaligus wakil kapten. “Situasi Tom mengingatkan saya pada situasi saya sendiri sebelas tahun lalu,” kata Kimmich pada musim semi lalu. Mungkin sebentar lagi akan semakin mirip.
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