Sementara rekan-rekannya di timnas Jerman (DFB) yang berasal dari FC Bayern secara berturut-turut tampil mengecewakan di Piala Dunia dan tersingkir di babak 16 besar melawan Paraguay, Bischof awalnya menikmati liburan yang cukup lama. Sehari sebelum kekalahan melawan Paraguay, ia merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Baru-baru ini, ia mempersiapkan diri untuk musim baru dengan latihan individu di Marbella, Spanyol, dan rajin membagikan foto-foto latihannya di media sosial. Pada pembukaan resmi latihan hari Senin ini di Säbener Straße, Bischof diperkirakan akan tampil dalam kondisi prima. Hal ini menjadikannya sebuah pengecualian yang cukup mencolok.

Sebanyak 18 pemain yang akan membela FC Bayern pada musim mendatang ikut serta dalam Piala Dunia. Para pemain timnas Jerman (termasuk “kiper latihan” Jonas Urbig) baru akan bergabung pada Senin depan saat dimulainya pemusatan latihan di Tegernsee (27 hingga 30 Juli) dan, setelah kekecewaan yang dialami, mereka membutuhkan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Jamal Musiala juga harus menjalani operasi kecil setelah Piala Dunia dan akan absen dalam tur Asia (1–8 Agustus).

Michael Olise, Dayot Upamecano, dan Harry Kane baru berlibur setelah mengikuti pertandingan perebutan tempat ketiga pada hari Sabtu; mereka juga akan absen di Asia. Begitu pula dengan pemain baru yang sedang cedera, Ismael Saibari, Alphonso Davies, serta Lennart Karl dan Serge Gnabry. Keduanya sedang mempersiapkan kembalinya ke lapangan setelah cedera yang membuat mereka tidak bisa berpartisipasi di Piala Dunia.