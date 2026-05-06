Menurut laporan Sport Bild, ada dua faktor tertentu yang menjadi penyebab pemain sayap Athletic Bilbao berusia 23 tahun itu akhirnya tidak menandatangani kontrak dengan klub juara terbanyak di Jerman tersebut.
Ada dua faktor yang menjadi kendala baginya! Terungkap detail baru mengenai penolakan FC Bayern München terhadap Nico Williams, pemain yang sempat menjadi incaran mereka
Pertama, tuntutan finansial dari pihak pemain sangatlah luar biasa — Williams menginginkan gaji tetap sebesar 22 juta euro per tahun, belum termasuk insentif dan bonus tambahan.
Bahwa ada perbedaan pandangan mengenai hal ini telah diungkapkan oleh Max Eberl pada musim panas lalu - segera setelah Williams secara mengejutkan memperpanjang kontraknya di Bilbao: "Ketika kami mendengar tuntutan gaji tersebut, untuk sekadar berbicara dengan pemain itu, Bayern München dengan cepat mundur dan berkata: Oke, kalau begitu kita tidak akan melakukannya," kata direktur olahraga FCB tersebut.
Selain perbedaan finansial yang signifikan, ada faktor lain yang memainkan peran penting dalam penolakan terhadap pemain berusia 23 tahun tersebut. Menurut informasi Sport-Bild, Williams gagal memenuhi profil kualifikasi yang disusun Eberl dengan bantuan sebuah perusahaan data.
Bayern mendatangkan Luis Diaz sebagai pengganti Nico Williams
Terutama dalam hal kerja pertahanan, performa pemain sayap tersebut dilaporkan membuat petinggi Bayern khawatir apakah ia benar-benar cocok dengan sistem yang disukai pelatih Vincent Kompany, yang menekankan tekanan tinggi dan posisi bek yang jauh di depan gawang sendiri. Pada akhirnya, mereka mengambil keputusan: bagi gaya permainan yang sangat ofensif dari pelatih asal Munich tersebut, Williams akan menjadi faktor risiko yang terlalu besar.
Profil yang diinginkan itu akhirnya ditemukan dalam diri Luis Diaz, yang berhasil didatangkan dari FC Liverpool dengan biaya transfer sekitar 70 juta euro sebagai pengganti Williams. Faktanya, pemain Kolombia itu langsung tampil gemilang, menjadi pemain inti yang tak tergantikan dalam skuad utama Kompany, dan menonjol dengan statistik dan angka yang luar biasa.
Sementara itu, Williams masih terikat kontrak dengan Athletic Bilbao. Kontraknya masih berlaku hingga 2035, namun karena statistiknya yang terbatas (13 kontribusi gol dalam 31 pertandingan), nilainya di bursa transfer musim panas mendatang diperkirakan akan jauh lebih rendah.