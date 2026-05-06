Ada dua faktor yang menjadi kendala baginya! Terungkap detail baru mengenai penolakan FC Bayern München terhadap Nico Williams, pemain yang sempat menjadi incaran mereka

Pertama, tuntutan finansial dari pihak pemain sangatlah luar biasa — Williams menginginkan gaji tetap sebesar 22 juta euro per tahun, belum termasuk insentif dan bonus tambahan.

Bahwa ada perbedaan pandangan mengenai hal ini telah diungkapkan oleh Max Eberl pada musim panas lalu - segera setelah Williams secara mengejutkan memperpanjang kontraknya di Bilbao: "Ketika kami mendengar tuntutan gaji tersebut, untuk sekadar berbicara dengan pemain itu, Bayern München dengan cepat mundur dan berkata: Oke, kalau begitu kita tidak akan melakukannya," kata direktur olahraga FCB tersebut.

Selain perbedaan finansial yang signifikan, ada faktor lain yang memainkan peran penting dalam penolakan terhadap pemain berusia 23 tahun tersebut. Menurut informasi Sport-Bild, Williams gagal memenuhi profil kualifikasi yang disusun Eberl dengan bantuan sebuah perusahaan data.