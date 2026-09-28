Menurut Marca, Rodrygo mengambil salah satu langkah yang paling dinantikan dalam pemulihan pribadinya pada Senin. Pemain Brasil itu kembali merasakan sentuhan bola di Valdebebas, sebuah gestur yang terlihat rutin tetapi memiliki bobot sangat besar bagi seorang atlet yang telah menghabiskan lebih dari setengah tahun jauh dari lapangan. Momen ini mewakili tahap akhir dari perjalanan yang dijalani sang winger dengan kesabaran luar biasa sejak musim dingin lalu, dengan garis finis yang kini akhirnya mulai terlihat.

Untuk benar-benar memahami pentingnya perkembangan ini, kita harus menoleh ke malam 2 Maret. Dalam laga kandang melawan Getafe di Santiago Bernabeu, segalanya menjadi gelap bagi mantan pemain Santos itu dalam sebuah rangkaian kejadian yang menghancurkan dan sepenuhnya menggagalkan perjalanannya musim ini. Diagnosis medisnya sangat memilukan: robeknya ligamen anterior cruciatum dan meniskus eksternal di lutut kanannya.