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Ada cahaya di ujung terowongan! Rodrygo mengambil langkah besar dalam pemulihan cederanya di Real Madrid saat pemain Brasil itu menyentuh bola untuk pertama kalinya dalam enam bulan
Jalan pemulihan yang panjang bagi bintang Brasil itu
Menurut Marca, Rodrygo mengambil salah satu langkah yang paling dinantikan dalam pemulihan pribadinya pada Senin. Pemain Brasil itu kembali merasakan sentuhan bola di Valdebebas, sebuah gestur yang terlihat rutin tetapi memiliki bobot sangat besar bagi seorang atlet yang telah menghabiskan lebih dari setengah tahun jauh dari lapangan. Momen ini mewakili tahap akhir dari perjalanan yang dijalani sang winger dengan kesabaran luar biasa sejak musim dingin lalu, dengan garis finis yang kini akhirnya mulai terlihat.
Untuk benar-benar memahami pentingnya perkembangan ini, kita harus menoleh ke malam 2 Maret. Dalam laga kandang melawan Getafe di Santiago Bernabeu, segalanya menjadi gelap bagi mantan pemain Santos itu dalam sebuah rangkaian kejadian yang menghancurkan dan sepenuhnya menggagalkan perjalanannya musim ini. Diagnosis medisnya sangat memilukan: robeknya ligamen anterior cruciatum dan meniskus eksternal di lutut kanannya.
- Getty Images Sport
Menjalani proses rehabilitasi di Valdebebas
Setelah cederanya, Rodrygo menjalani operasi yang sukses pada 10 Maret, menandai dimulainya masa pemulihan yang diperkirakan berlangsung antara delapan hingga sembilan bulan. Sepanjang proses berat ini, sang penyerang terus mencapai target-target pemulihannya tanpa terburu-buru, dengan kesadaran penuh bahwa ketidaksabaran adalah musuh terbesar ketika menghadapi rekonstruksi lutut.
Terobosan besar pertama terjadi pada awal September ketika pemain Brasil itu kembali menginjak lapangan rumput di Ciudad Deportiva untuk menjalani latihan lari secara individual. Ia merayakan momen tersebut bersama para pengikutnya di media sosial dengan mengatakan: 'Sungguh perasaan yang luar biasa bisa kembali berlari di lapangan!' Joging terkontrol itu kini telah berkembang menjadi latihan teknis dengan bola setelah beberapa pekan persiapan fisik yang intens.
Mengantisipasi kembalinya sang winger pada musim dingin
Kini setelah bola kembali berada di kakinya, Rodrygo memasuki fase akhir dari proses pemulihan yang diharapkan klub akan tuntas antara Desember dan Januari. Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti memantau perkembangannya dengan saksama, setelah mengunjungi Valdebebas bulan lalu untuk mengecek kondisi sang penyerang, dengan sepenuhnya menyadari bahwa Rodrygo tetap menjadi bagian vital dari rencananya untuk tim nasional.
Rodrygo bergabung dengan Real Madrid pada 2019 dari klub Brasil Santos dan sejak itu berhasil memantapkan dirinya sebagai sosok penting di Santiago Bernabeu. Sang penyerang telah mencatatkan 297 penampilan untuk Real Madrid di semua kompetisi, mencetak 71 gol dan memenangkan banyak trofi, terutama tiga gelar La Liga dan dua trofi Liga Champions.
- AFP
Tekanan meningkat saat Real Madrid tertinggal dari Barcelona
Jose Mourinho akan sangat ingin menyambut kembalinya Rodrygo ke dalam skuad, terutama mengingat penurunan performa yang dialami Vinicius Junior musim ini. Real Madrid menjalani awal yang lambat dalam kampanye domestik mereka di bawah pelatih asal Portugal itu, dan kini berada di peringkat keempat klasemen La Liga dengan 15 poin dari tujuh pertandingan pembuka, sudah tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Barcelona.
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