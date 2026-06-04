Kekecewaan De Bruyne bermula dari ketidakcocokan taktis dengan Conte, meskipun sang pelatih baru saja membawa Napoli meraih Scudetto keempatnya setahun sebelumnya. Gelandang serang tersebut hanya tampil dalam 18 pertandingan Serie A selama musim 2025-26 dan merasa terkungkung oleh sistem kaku yang diterapkan oleh mantan pelatih Chelsea dan Spurs itu. De Bruyne menjawab dengan tegas ketika ditanya apakah ia senang melihat pergantian pelatih.

"Bagi saya, ya. Sejauh yang saya ketahui, dia tidak diwajibkan untuk tetap tinggal," akui De Bruyne. "Ada janji-janji yang dibuat musim panas lalu mengenai cara kami akan bermain, tapi pada akhirnya tidak banyak yang terwujud. Tentu saja itu sulit bagi saya karena Conte memiliki visi sepak bola yang sangat berbeda dengan saya. Sejujurnya, saya tidak pernah mendapat kesempatan bermain di posisi favorit saya. Bagaimanapun, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Kami bermain sangat defensif. Jika Anda mencoba memenangkan setiap pertandingan dengan selisih satu gol menggunakan formasi 4-5-1, Anda akan memainkan jenis sepak bola tertentu. Di awal musim, kami bahkan lebih mundur lagi."