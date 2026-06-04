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"Ada banyak pemain di dunia" - Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne mungkin akan dilepas ke Napoli akibat komentar pedas mereka, sebagai peringatan tegas dari presiden
De Laurentiis membalas serangan De Bruyne
Ketegangan di Stadio Diego Armando Maradona telah mencapai titik didih setelah De Bruyne secara terbuka merayakan kepergian Conte. Pemain internasional Belgia tersebut, yang pindah ke Italia dengan status bebas transfer dari Manchester City musim panas lalu, mengalami musim debut yang sulit di Italia akibat cedera otot paha belakang yang parah serta ketidaksepakatan taktis.
Dalam konferensi pers pada Kamis, De Laurentiis menegaskan bahwa pemain yang tidak puas dengan arah klub bebas mencari pekerjaan di tempat lain. Ketika ditanya tentang komentar-komentar yang mengganggu dari bintang senior De Bruyne dan Lukaku, sang bos klub tidak segan-segan menanggapi. "Mereka telah membuat pernyataan yang bisa diterima atau tidak, tergantung sudut pandang Anda," kata De Laurentiis. "Kita lihat saja apa yang terjadi saat kita semua kembali bekerja. Kita lihat apa pendapat pelatih baru tentang hal ini. Jika ada yang harus pergi, mereka akan pergi. Apa masalahnya? Ada banyak pemain sepak bola di dunia."
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Bintang top Belgia mengakui adanya ketegangan dengan Conte
Kekecewaan De Bruyne bermula dari ketidakcocokan taktis dengan Conte, meskipun sang pelatih baru saja membawa Napoli meraih Scudetto keempatnya setahun sebelumnya. Gelandang serang tersebut hanya tampil dalam 18 pertandingan Serie A selama musim 2025-26 dan merasa terkungkung oleh sistem kaku yang diterapkan oleh mantan pelatih Chelsea dan Spurs itu. De Bruyne menjawab dengan tegas ketika ditanya apakah ia senang melihat pergantian pelatih.
"Bagi saya, ya. Sejauh yang saya ketahui, dia tidak diwajibkan untuk tetap tinggal," akui De Bruyne. "Ada janji-janji yang dibuat musim panas lalu mengenai cara kami akan bermain, tapi pada akhirnya tidak banyak yang terwujud. Tentu saja itu sulit bagi saya karena Conte memiliki visi sepak bola yang sangat berbeda dengan saya. Sejujurnya, saya tidak pernah mendapat kesempatan bermain di posisi favorit saya. Bagaimanapun, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Kami bermain sangat defensif. Jika Anda mencoba memenangkan setiap pertandingan dengan selisih satu gol menggunakan formasi 4-5-1, Anda akan memainkan jenis sepak bola tertentu. Di awal musim, kami bahkan lebih mundur lagi."
Kesulitan yang dialami para penyerang menyoroti perbedaan taktik
De Bruyne mengkritik pendekatan defensif klub dan minimnya produktivitas serangan, secara tidak langsung menyinggung kesulitan yang dialami Lukaku. Krisis di lini depan ini semakin memuncak setelah Lukaku melanggar perintah klub saat menjalani rehabilitasi cedera di Belgia, yang berujung pada denda sebesar €150.000. Meskipun sang striker telah meminta maaf, Napoli dilaporkan siap menjualnya pada musim panas ini dengan harga diskon €10 juta di tengah minat dari klub-klub Saudi dan Turki.
Dengan Massimiliano Allegri yang secara luas diperkirakan akan mengambil alih kendali selanjutnya, situasi mungkin tidak akan membaik bagi mereka yang menginginkan sepak bola yang ekspansif, karena Allegri memiliki filosofi pragmatis yang serupa dengan orang yang akan digantikannya.
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Era baru dimulai di bawah kepemimpinan Allegri
Meskipun De Laurentiis belum dapat secara resmi menunjuk Allegri sebagai pelatih kepala baru karena alasan hukum, sang presiden menegaskan bahwa keputusan akhir terkait penjualan pemain akan berada di tangan pelatih baru tersebut. Pihak manajemen dilaporkan tidak terkesan dengan waktu yang dipilih para pemain untuk menyampaikan komentar mereka, terutama mengingat posisi yang mereka tempati di ruang ganti dan investasi yang telah dikeluarkan untuk gaji mereka.