"Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan" - Vinicius Junior "tidak terburu-buru" untuk memperpanjang kontraknya di Real Madrid hingga setelah tahun 2027

Vinicius telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemimpin di ruang ganti Madrid, sebuah pencapaian yang sangat ia hargai. Seiring dengan hengkangnya beberapa pemain senior dalam beberapa musim terakhir, pemain asal Brasil ini telah mengambil peran lebih besar dengan memikul tanggung jawab yang lebih besar baik di dalam maupun di luar lapangan.

Kenaikan pangkat dalam hierarki skuad ini semakin memperkuat statusnya sebagai pilar tim. Bagi Vinicius, mengenakan ban kapten merupakan tonggak penting dalam perjalanan yang dimulai saat ia pertama kali datang dari Flamengo pada usia delapan belas tahun. “Sekarang saya salah satu kapten tim. Meskipun masih sangat muda, ini adalah hal penting yang sangat jarang terjadi,” akunya.