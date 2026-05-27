Getty
Diterjemahkan oleh
"Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan" - Vinicius Junior "tidak terburu-buru" untuk memperpanjang kontraknya di Real Madrid hingga setelah tahun 2027
Situasi kontrak terkendali
Dalam wawancara santai bersama streamer populer asal Brasil, CazeTV, Vinicius membahas situasi kontraknya dan menyampaikan pesan ketenangan kepada seluruh penggemar Madrid. Ia menegaskan bahwa belum ada tekanan mendesak untuk segera menandatangani perjanjian jangka panjang baru, sambil menyatakan dengan jelas: “Saya tidak terburu-buru untuk memperbarui kontrak saya. Hingga 2027, masih banyak hal yang perlu kami bahas bersama Madrid.”
- Getty Images
Kepercayaan timbal balik dengan Florentino Perez
Vinicius menyoroti rasa saling percaya yang terjalin dengan jajaran direksi klub, sambil menegaskan bahwa prioritasnya saat ini hanyalah terus menikmati kehidupan sehari-hari di klub Madrid. Hubungan antara sang pemain dan Presiden Klub Florentino Pérez selalu digambarkan sangat baik, dan ia berupaya memperkuat ikatan tersebut dalam penampilannya di hadapan media baru-baru ini. “Madrid tenang, saya juga tenang. Presiden mempercayai saya, dan saya pun mempercayainya,” ujar sang penyerang.
Kebanggaan menjadi kapten
Vinicius telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemimpin di ruang ganti Madrid, sebuah pencapaian yang sangat ia hargai. Seiring dengan hengkangnya beberapa pemain senior dalam beberapa musim terakhir, pemain asal Brasil ini telah mengambil peran lebih besar dengan memikul tanggung jawab yang lebih besar baik di dalam maupun di luar lapangan.
Kenaikan pangkat dalam hierarki skuad ini semakin memperkuat statusnya sebagai pilar tim. Bagi Vinicius, mengenakan ban kapten merupakan tonggak penting dalam perjalanan yang dimulai saat ia pertama kali datang dari Flamengo pada usia delapan belas tahun. “Sekarang saya salah satu kapten tim. Meskipun masih sangat muda, ini adalah hal penting yang sangat jarang terjadi,” akunya.
- Getty Images
Sepanjang karier di Bernabeu
Pemain asal Brasil itu menutup pernyataannya dengan membantah semua rumor mengenai masa depannya dan menegaskan kesetiaan abadi kepada klub. Meskipun para pemain berbakat kelas dunia sering dikaitkan dengan kepindahan ke klub-klub elit Eropa lainnya atau pasar-pasar yang sedang berkembang, Vinicius telah menegaskan bahwa hatinya tetap tertambat di Madrid, tempat ia telah meraih semua trofi besar yang ada. “Saya tidak pernah membayangkan diri saya berada di luar [Real Madrid]. Saya ingin tetap di sini seumur hidup,” tegasnya.