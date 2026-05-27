"Ada apa?" - Neymar menepis kekhawatiran soal cedera menjelang Piala Dunia setelah ikon Brasil itu menyaksikan pertandingan terbaru Santos dari tribun penonton

Neymar tampil mencolok di Vila Belmiro pada hari Selasa untuk menyaksikan Santos meraih kemenangan penting 3-0 atas Deportivo Cuenca di Copa Sudamericana. Meskipun kehadirannya di tribun penonton disambut gembira oleh para pendukung tuan rumah, pembicaraan pun segera beralih ke kondisi fisiknya menyusul edema betis yang dialaminya baru-baru ini dalam pertandingan melawan Coritiba.

Ketika ditanya oleh wartawan bagaimana kondisi betisnya menjelang bergabung dengan tim nasional Brasil, pemain berusia 34 tahun itu menjawab dengan blak-blakan seperti biasanya. "Masih ada di sini, utuh," jawab Neymar, seperti dikutip ESPN Brasil, menepis anggapan bahwa ia sedang mengalami kendala fisik yang signifikan.