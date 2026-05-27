AFP
"Ada apa?" - Neymar menepis kekhawatiran soal cedera menjelang Piala Dunia setelah ikon Brasil itu menyaksikan pertandingan terbaru Santos dari tribun penonton
Icon menepis kekhawatiran soal cedera
Neymar tampil mencolok di Vila Belmiro pada hari Selasa untuk menyaksikan Santos meraih kemenangan penting 3-0 atas Deportivo Cuenca di Copa Sudamericana. Meskipun kehadirannya di tribun penonton disambut gembira oleh para pendukung tuan rumah, pembicaraan pun segera beralih ke kondisi fisiknya menyusul edema betis yang dialaminya baru-baru ini dalam pertandingan melawan Coritiba.
Ketika ditanya oleh wartawan bagaimana kondisi betisnya menjelang bergabung dengan tim nasional Brasil, pemain berusia 34 tahun itu menjawab dengan blak-blakan seperti biasanya. "Masih ada di sini, utuh," jawab Neymar, seperti dikutip ESPN Brasil, menepis anggapan bahwa ia sedang mengalami kendala fisik yang signifikan.
Tidak ada 'masalah' menjelang Piala Dunia
Pertanyaan-pertanyaan terus berlanjut saat media lokal mendesak mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu mengenai apakah cedera tersebut dapat mengancam penampilannya atau kesiapannya untuk Piala Dunia musim panas ini. Neymar, yang jelas-jelas tak terpengaruh oleh sorotan tersebut, memberikan jawaban singkat dan tajam kepada para wartawan yang hadir.
"Ada masalah apa?" balas sang penyerang dengan nada tajam saat ditanya apakah cedera betisnya bisa menjadi "masalah" bagi Piala Dunia.
Rencana pelatihan khusus
Meskipun Neymar tetap menunjukkan optimisme di depan publik terkait kondisinya, staf medis tim nasional Brasil dilaporkan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Carlo Ancelotti dan timnya diperkirakan akan menerapkan program latihan khusus bagi penyerang andalan tersebut begitu ia tiba di markas latihan Granja Comary di Teresópolis.
Departemen medis bekerja dengan penuh kehati-hatian, memastikan bahwa pembengkakan betisnya tidak memburuk selama persiapan intensif menjelang turnamen. Casemiro adalah anggota skuad pertama yang melapor pada hari Selasa, dan Neymar dijadwalkan untuk menyusul pada hari Rabu untuk memulai proses pemulihan dan integrasi yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
Menanti-nantikan pertandingan pembuka
Neymar memasuki siklus Piala Dunia kali ini setelah tampil dalam 15 pertandingan bersama Santos sejauh musim ini, dengan menyumbang enam gol dan empat assist. Ia telah tampil dalam 10 dari 17 pertandingan terakhir klub tersebut, menunjukkan kilasan-kilasan kehebatan yang pada akhirnya meyakinkan Ancelotti untuk memasukkannya ke dalam skuad akhir untuk tur di Amerika Utara.
Brasil memiliki dua pertandingan persahabatan pemanasan yang dijadwalkan melawan Panama pada 31 Mei dan Mesir pada 6 Juni sebelum mereka memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Maroko pada 13 Juni. Semua mata akan tertuju pada Neymar untuk melihat apakah kepercayaan dirinya di pinggir lapangan dapat diterjemahkan menjadi penampilan yang menentukan kemenangan di lapangan saat Selecao mengejar gelar dunia keenam mereka.