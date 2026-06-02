“Ada apa denganmu?” - Kritik terhadap Kylian Mbappé di Real Madrid dibantah oleh sesama pemain Prancis peraih Piala Dunia
Mourinho diminta untuk menyesuaikan diri dengan Mbappe
Setelah dua musim berturut-turut tanpa trofi besar, Real Madrid dilaporkan telah mengandalkan Mourinho untuk mengembalikan tradisi kemenangan mereka musim panas ini. Masa paceklik klub tersebut bertepatan dengan kedatangan Mbappé pada tahun 2024. Meskipun beredar rumor tentang hubungan yang retak dengan rekan setimnya serta kontroversi seputar kehidupan pribadinya, Desailly menegaskan bahwa sang penyerang bukanlah akar masalah dari kesulitan yang dihadapi. Berbicara kepada FootballTransfers atas nama MrRaffle.com, pemenang Piala Dunia 1998 itu menjelaskan bahwa penyerang elit membutuhkan penyesuaian taktis. "Mbappé sebenarnya tidak pernah menjadi masalah bagi seorang pelatih," kata Desailly. "Mourinho akan mengatakan hal yang sama: ‘Saya senang dengan 40 atau 42 gol per tahun dari Mbappé, saya hanya perlu menyesuaikan diri di sekitarnya.’ Dia adalah penyerang."
Membela kehidupan pribadi sang penyerang
Penyerang tersebut baru-baru ini menjadi sorotan media yang intens terkait perjalanannya ke Italia dan proses pemulihan cederanya yang kontroversial di Paris. Namun, Desailly menampik gagasan bahwa aktivitas para pemain di luar lapangan harus terus-menerus diawasi. Ia menambahkan: “Setiap orang boleh berkomentar tentang apa yang terjadi dalam kehidupan pribadinya atau kebutuhannya untuk bepergian. Tentunya ada pendukung Madrid yang berpendapat bahwa seorang pemain tidak boleh memiliki kehidupan pribadi dan harus sepenuhnya mendedikasikan diri untuk klub. Persepsi seperti itu selalu ada. Saya juga merasakannya saat masih bermain sepak bola - di mana, dalam arti tertentu, Anda menjadi milik para penggemar. Itu benar dan kami senang akan hal itu, tetapi janganlah berlebihan. Saya melakukan apa yang saya inginkan di waktu luang saya. Jangan datang dan menanyakan hal itu kepada saya. Jadi, saya tidak melihatnya sebagai masalah bagi Mourinho. Ini hanyalah sebuah penyesuaian.”
Masalah struktural di Real Madrid
Di luar kontroversi di luar lapangan, masih ada pertanyaan mengenai bagaimana penyerang berbakat ini bisa beradaptasi bersama bintang-bintang seperti Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Desailly berpendapat bahwa sistem kolektif di Santiago Bernabéu gagal mengakomodasi bakat-bakat penyerang tersebut, sambil menegaskan bahwa tim papan atas mampu menutupi kurangnya kontribusi defensif dari seorang superstar. Ia berargumen: “Tapi ini bukan sepenuhnya karena Mbappé. Dia tidak ikut bertahan? Tak apa. Apa masalahmu? Kamu bisa menampung satu pemain—bahkan satu setengah atau dua—dalam tim yang tidak kembali ke posisi bertahan. Ya, kamu bisa menampungnya. Kamu adalah Real Madrid. Kamu bisa menyesuaikannya, terutama untuk pemain yang mencetak 40 gol per musim.”
Bagaimana kelanjutan kisah Mbappé dan Real Madrid?
Saat Mourinho bersiap untuk mengambil alih kendali menjelang musim 2026-27, prioritas utamanya adalah menyatukan ruang ganti yang kabarnya sedang terpecah belah. Pelatih asal Portugal ini harus segera membangun kerangka taktis yang efektif guna memaksimalkan daya gedor penyerang andalannya. Para pendukung akan menanti dengan penuh harap untuk melihat apakah pergantian manajer ini akhirnya dapat mengakhiri puasa gelar selama dua tahun dan benar-benar menggali potensi luar biasa tim tersebut.