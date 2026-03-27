Bukayo Saka England Arsenal struggles GFXGOAL
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Ada apa dengan Bukayo Saka?! Pemain sayap Arsenal dan timnas Inggris ini mulai kehilangan statusnya sebagai pemain kunci di saat-saat krusial bagi klub dan negaranya

Ketika Bukayo Saka mencetak gol ke-13-nya untuk Inggris saat melawan Wales pada bulan Oktober dan menjadi pemain Arsenal dengan jumlah gol terbanyak yang pernah membela The Three Lions, seorang wartawan menganggap itu sebagai kesempatan yang tepat untuk meminta Thomas Tuchel memberikan pandangannya mengenai karier internasional sang pemain sayap. Kemungkinan besar, ia mengharapkan pelatih asal Jerman itu memuji-muji salah satu pemain terbaik di level klub maupun tim nasional selama lima tahun terakhir.

Namun, karena ini adalah Tuchel yang sangat menuntut dan bukan pendahulunya yang selalu sopan, Gareth Southgate, pelatih asal Jerman itu justru memberikan jawaban yang tak terduga. "Berapa banyak gol yang dia cetak untuk Inggris? 13? Pasti lebih dari itu, itu belum cukup," katanya.

"Dia harus terus berjuang. Saya kira minimal 30. Kalau begitu, saya akan bilang itu belum cukup karena saya tidak pernah puas. Dia begitu mengancam bagi Arsenal di liga tersulit di dunia, jadi mengapa dia tidak bisa tampil di level internasional?

"Kami punya posisi untuknya, dia punya sikap, stamina, bakat, dia punya segalanya untuk menjadi pemain top di level internasional dan itulah yang harus dia tunjukkan."

Namun, sejak Tuchel membuat pernyataan tersebut, Saka tidak lagi menjadi "ancaman besar" bagi Arsenal. Dan dia hampir tidak bisa memilih waktu yang lebih buruk untuk mengalami penurunan performa, dengan The Gunners berjuang untuk meraih treble dan Piala Dunia sudah di depan mata…

    Musim terburuknya

    Meskipun The Gunners memimpin klasemen Liga Premier dengan selisih sembilan poin dan menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak, Saka justru menjalani musim paling tidak produktifnya dalam lima tahun terakhir. Di Liga Premier, ia telah mencetak enam gol dari 22 pertandingan, jumlah yang sama dengan musim lalu, ketika ia hanya tampil sebagai starter dalam 20 pertandingan karena menjalani operasi cedera otot paha belakang dan absen selama lebih dari tiga bulan.

    Ia hanya mencatatkan tiga assist, dibandingkan dengan 10 assist musim lalu, sehingga total kontribusinya terhadap gol menjadi sembilan, dibandingkan dengan 16 pada musim sebelumnya. Penurunan ini bahkan lebih drastis jika dibandingkan dengan tiga musim sebelumnya, di mana ia berkontribusi pada 25 gol pada musim 2023-23 dan 2022-23, serta 18 gol pada musim 2021-22.

    Dampak permainannya dalam pertandingan krusial juga menurun drastis. Antara musim 2021-22 dan 2023-24, ia mencatatkan 22 gol dan assist melawan 'Big Six' tradisional di Premier League, yang membuatnya dikenal sebagai pemain yang tampil gemilang saat dibutuhkan. Musim lalu, angka tersebut hanya dua, yakni satu gol melawan Liverpool dan satu assist melawan Manchester City, dengan catatan bahwa ia absen dalam banyak pertandingan.

    Dan musim ini, ia hanya mencatatkan satu assist melawan Chelsea dari delapan pertandingan melawan lawan-lawan enam besar, serta tidak mencetak gol maupun assist dalam leg pertama semifinal Carabao Cup melawan Chelsea, final melawan City, atau dua pertandingan babak gugur Liga Champions melawan Bayer Leverkusen.

    Kurang keyakinan

    Saka mengalami paceklik gol selama 15 pertandingan yang berlangsung selama 11 minggu, sementara ia hanya mencetak dua gol di liga sejak Desember, dan hanya absen dalam dua pertandingan selama periode tersebut.

    Saka berbicara tentang kurangnya produktivitasnya menjelang final melawan City. "Musim ini saya ingin tampil sedikit lebih konsisten, di level terbaik saya," katanya kepada mantan penyerang Arsenal, Paul Merson.

    "Hal ini terkadang bisa terjadi, tetapi saya senang bahwa sebagai sebuah tim, kami bermain dengan baik bersama-sama, kami berjuang di semua lini, itulah intinya. Saya ingin orang-orang tahu bahwa setiap kali saya berada di lapangan, saya akan memberikan segalanya dan melakukan apa pun yang saya bisa untuk membantu tim saya menang."

    Namun, penampilan Saka dalam kekalahan dari City di Wembley, yang mengakhiri harapan The Gunners untuk meraih quadruple, menjadi sumber frustrasi besar bagi para penggemar Arsenal.

    Peluang yang dimilikinya hanyalah dua tembakan ke arah James Trafford dalam sekejap di awal pertandingan, sementara ia hanya mencoba satu dribel dan tidak berhasil menyelesaikannya. Ia juga dilewati dribel sebanyak lima kali, artinya pengorbanan yang ia lakukan pada permainan serangannya untuk memperkuat pertahanan Arsenal menjadi sia-sia.

    "Saka, dia tidak bermain bagus," kata Ray Parlour di Talksport. "Dia sedang tidak dalam performa terbaiknya, mungkin kehilangan sedikit kepercayaan diri, saya tidak tahu, keyakinan? Ini bukan situasi yang ideal tahun ini, apalagi menjelang Piala Dunia, jika Anda adalah penggemar Inggris."

    Ancaman dari Madueke

    Rekan pembawa acara Parlour, Ally McCoist, mengatakan bahwa Noni Madueke menjalani musim yang lebih baik daripada Saka dan meminta agar Mikel Arteta menepikan pemain bernomor punggung 7 itu selama satu atau dua pertandingan.

    Madueke terlihat lebih mengancam daripada Saka saat ia masuk sebagai pemain pengganti pada 24 menit terakhir di Wembley. Dan ia terbukti lebih efektif saat menggantikannya pada setengah jam terakhir leg pertama di Leverkusen, yang menghasilkan penalti yang memungkinkan Arsenal meraih hasil imbang 1-1 di Jerman.

    Madueke juga menjadi ancaman bagi Saka di level internasional setelah juga masuk dalam skuad untuk menghadapi Uruguay dan Jepang dalam pertandingan terakhir Inggris di kandang sendiri sebelum berangkat ke Piala Dunia.

    353 pertandingan dalam delapan tahun

    Arteta dengan tegas membela Saka setelah pertandingan di Leverkusen. Ia berkata: "Terkait B, saya sepenuhnya percaya dan menyayanginya. Ia bisa saja menampilkan performa individu yang tidak mencerminkan levelnya, seperti halnya setiap manusia dan pemain di dunia, tetapi jika melihat kekuatan dan pengaruhnya terhadap tim, itu sungguh luar biasa."

    Pelatih Arsenal itu juga menyebutkan dampak cedera yang dialami Kai Havertz dan Martin Odegaard terhadap pengaruh Saka serta menyoroti jumlah pertandingan yang telah ia mainkan untuk seorang pemain berusia 24 tahun.

    Sejak debutnya bersama Arsenal pada November 2018, Saka telah bermain 305 kali untuk Arsenal, menempatkannya di peringkat ke-41 dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa klub. Dia mencatatkan rekor klub dengan 83 pertandingan Premier League berturut-turut antara 2021 dan 2023. Dia telah bermain 48 kali untuk Inggris, menempatkannya di peringkat ke-73 dalam daftar penampilan untuk negaranya.

    Ini adalah jumlah pertandingan yang luar biasa untuk pemain seusianya, mengingat Wayne Rooney, pemain lapangan dengan penampilan terbanyak untuk The Three Lions, mendapatkan penampilan terakhirnya dari 120 caps pada usia 33 tahun.

    Apakah taktik Arteta yang harus disalahkan?

    Ada pula yang menyebut pendekatan Arsenal yang lebih defensif dalam dua musim terakhir di bawah asuhan Arteta, yang membuat tim ini mencetak lebih sedikit gol dibandingkan musim-musim sebelumnya dan mendistribusikannya secara lebih merata.

    "Saya rasa ini berasal dari manajer, karena menurut saya mereka harus melakukan terlalu banyak pekerjaan defensif," kata Micah Richards di The Rest is Football. "Dia perlu sekarang mengatakan, 'Oke, kita kalah dalam ini, ini bukan akhir dunia, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan di Liga Champions, di Piala FA, dan di liga, saya adalah Saka yang semua orang kenal dan cintai', karena itu adalah pemain besar. Pemain besar tampil di pertandingan besar, dan itulah yang harus mereka lakukan."

    Gary Lineker setuju: "Mereka mengoper bola ke area dalam, dan dia harus melakukan begitu banyak pekerjaan bertahan, dan saat dia mendapatkannya, mereka semua sudah kembali ke belakang dan dalam, sehingga mereka bisa menggandakan atau bahkan melipatgandakan penjagaan padanya.

    "Dia tetap bermain brilian, tapi itu tidak mudah baginya, sedangkan, jika mereka berada lebih tinggi di lapangan, mereka bisa mengoper bola kepadanya lebih awal dan kemudian dia berhadapan satu lawan satu dan Anda punya peluang setengah. Sangat sulit untuk mengalahkan dua atau tiga pemain setiap saat."


    Apakah dia akan tetap sama?

    Alasan yang jarang disebutkan namun jelas di balik penurunan kualitas serangan Saka adalah dampak dari operasi hamstring, yang tampaknya telah mengurangi kemampuannya untuk melewati pemain lawan seperti dulu. Saka mengalami robekan hamstring saat melawan Crystal Palace pada Desember 2024 dan harus menjalani operasi pada dini hari menjelang Malam Natal.

    Dia mengatakan kepada The Sunday Times: "Kamu mulai berpikir, 'Apakah aku akan sama seperti dulu?' Terkadang aku berpikir, 'Apakah aku akan kembali dalam kondisi terbaik?' Aku telah bermain sepak bola secara terus-menerus selama lima tahun, baik berlatih bersama tim setiap hari maupun bermain dalam pertandingan, lalu semuanya berhenti. Kamu menggunakan tongkat, berada di rumah sakit, dan membutuhkan bantuan di rumah selama beberapa minggu pertama."

    Michael Owen, pemain lain yang mencapai puncak kariernya untuk klub dan negara saat masih remaja, mengatakan kariernya mulai menurun sejak usia 23 tahun, sebagian besar karena cedera otot paha yang dialaminya saat berusia 19 tahun. Owen tidak mendapat manfaat dari pengobatan modern yang dimiliki Saka, dan beberapa pemain, terutama pemenang Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembele, kembali dengan performa yang sama baiknya, bahkan lebih kuat, dari cedera yang sama.

    Saka mungkin masih memiliki tahun-tahun terbaiknya di depan, namun penurunan performanya baru-baru ini telah memicu kekhawatiran yang wajar bagi para penggemar Inggris dan Arsenal. Ia akan absen dalam laga persahabatan melawan Uruguay karena Tuchel membagi skuad untuk laga persahabatan Maret, namun ia akan kembali ke Wembley untuk menghadapi Jepang pada Selasa, berharap menambah koleksi 14 golnya untuk negaranya.

    Harapan Inggris di Piala Dunia bergantung pada kembalinya Saka ke performa terbaiknya, begitu pula impian Arsenal untuk memenangkan gelar Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun. Tuchel bukanlah satu-satunya yang mendesaknya untuk meningkatkan permainannya.

