Ada apa dengan Antony? Manuel Pellegrini menjelaskan penurunan performa yang mengkhawatirkan dari bintang Real Betis tersebut seiring memudarnya impiannya untuk tampil di Piala Dunia Brasil
Kekeringan yang mengkhawatirkan di Sevilla
Antony kembali tampil kurang meyakinkan akhir pekan ini, gagal menginspirasi Real Betis dalam laga imbang 0-0 yang mengecewakan melawan Espanyol. Pemain sayap asal Brasil itu ditarik keluar oleh Manuel Pellegrini pada menit ke-66 saat Verdiblancos kesulitan memecah kebuntuan, menandai penampilannya yang keempat secara berturut-turut di liga tanpa mencetak gol atau memberikan assist. Meskipun ia baru-baru ini mencetak gol dalam kemenangan telak 4-0 atas Panathinaikos di Liga Europa, gol tersebut tak cukup untuk menutupi kekhawatiran yang semakin meningkat. Meskipun memiliki catatan musim yang cukup baik dengan 12 gol dan sembilan assist dalam 37 pertandingan, pengaruhnya dalam pertandingan semakin berkurang pada saat yang paling tidak tepat bagi kariernya.
'Segala macam masalah' yang menimpa Antony
Setelah pertandingan berakhir imbang, Pellegrini secara terbuka menjelaskan alasan di balik kesulitan yang dialami pemain berusia 26 tahun itu, dengan menyebut masalah cedera pangkal paha yang berkepanjangan. “Apa yang salah dengannya? Sedikit dari segalanya. Pertama, ini masalah fisik, karena dia tidak berlatih setiap hari,” jelas manajer Betis itu. “Kedua, dia menderita pubalgia dan jika kami memaksanya bermain selama 90 menit, akan sangat sulit baginya untuk pulih menjelang pertandingan berikutnya. Ketiga, pubalgia yang sama itu masih membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi orang selalu mengharapkan dia melakukan hal-hal yang menentukan seperti yang biasa dilakukannya. Kita harus terus memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Saya tidak berpikir dia dalam kondisi untuk bermain penuh 90 menit, seperti yang saya katakan, karena itu akan sangat membatasi performanya di pertandingan berikutnya.”
Impian Piala Dunia terancam
Waktu terjadinya penurunan performa ini sangat tidak menguntungkan bagi Antony, yang sudah cukup lama tidak dipanggil ke tim nasional Brasil. Pemain sayap ini terakhir kali masuk dalam skuad Brasil pada Mei 2025, di mana ia hanya duduk di bangku cadangan dan tidak diturunkan saat melawan Ekuador dan Paraguay. Dengan hanya tersisa beberapa minggu lagi sebelum Carlo Ancelotti mengumumkan skuad final beranggotakan 26 pemain pada 18 Mei, peluang Antony untuk terbang ke Amerika Utara semakin tipis.
- Getty Images Sport
Persaingan yang semakin ketat di level klub dan tim nasional
Kesabaran Pellegrini mungkin akan semakin diuji seiring para talenta muda mulai mengetuk pintu untuk memperebutkan posisi starter. Saat melawan Espanyol, lulusan akademi Pablo Garcia menggantikan Antony dan langsung memberikan dampak, dengan tendangannya yang membentur mistar gawang dan nyaris mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir. Energi dan gaya bermain yang langsung dari remaja itu sangat kontras dengan penampilan Antony yang terkesan berat.
Meskipun Garcia mungkin belum akan menggantikan Antony dalam laga Liga Europa Betis melawan Braga mendatang, tekanan semakin meningkat. Mantan bintang Manchester United dan Ajax ini juga menghadapi tugas berat untuk mengungguli opsi-opsi sayap kanan lain yang tersedia bagi Brasil, termasuk Endrick dan Estevao Willian.