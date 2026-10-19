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imago-sport-1084748877.jpgDeFodi Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Ada alasan untuk tepuk tangan meriah itu!” Para bintang Real Madrid rayakan kembalinya Eder Militao yang mengharukan

Real Madrid
Eder Militao
D. Huijsen
M. Cucurella
LaLiga

Bek Real Madrid Eder Militao akhirnya kembali bermain setelah cedera pada menit-menit akhir kemenangan 4-1 atas Sevilla, Minggu. Rekan setimnya, Dean Huijsen dan Marc Cucurella, memberikan penghormatan kepada pemain asal Brasil itu setelah ia mendapat tepuk tangan sambil berdiri di Santiago Bernabeu.

  • Militao kembali bermain setelah absen enam bulan

    Bek Real Madrid Eder Militao akhirnya kembali tampil dalam pertandingan kompetitif pada menit ke-85 saat timnya menang 4-1 atas Sevilla pada Minggu. Bek tengah asal Brasil itu absen sejak 21 April akibat cedera serius.

    Ketika Militao masuk ke lapangan untuk menggantikan rekan setimnya, para penonton di Santiago Bernabeu menyambutnya dengan tepuk tangan sambil berdiri.

    Kembalinya Militao menjadi dorongan besar bagi pelatih Jose Mourinho menjelang jadwal pertandingan yang padat dan melelahkan.

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    Huijsen beri penghormatan kepada Militao, sebut dia “sosok hebat”

    Rekan duetnya di lini pertahanan, Dean Huijsen, senang melihat Militao kembali bermain dan menyoroti sosoknya di ruang ganti. "Kita semua tahu kualitasnya sebagai pemain. Jika penonton di stadion memberinya sambutan meriah, tentu ada alasannya," kata Huijsen.

    "Kami senang dia kembali. Dia pribadi yang baik dan pemain yang hebat."

    "Dia akan memberikan kontribusi besar bagi kami ke depannya."

  • Cucurella puji kepribadian Militao dan pengaruhnya di ruang ganti

    Marc Cucurella sependapat dengan Huijsen dan menekankan energi positif yang dibawa Militao di luar lapangan selama proses pemulihannya. "Dia pemain hebat dengan kepribadian yang kuat," kata Cucurella seusai pertandingan.

    "Dia juga memberi kontribusi besar di ruang ganti. Dia sosok yang sangat ceria, dan saya sangat senang dia kembali."

    "Yang penting adalah semua pemain tersedia. Semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin baik."

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    Militao perkuat opsi Madrid untuk pekan penentuan

    Kembalinya Militao terjadi pada momen penting dalam musim Real Madrid, ketika jadwal pertandingan di kompetisi domestik dan Eropa semakin padat.

    Pemain asal Brasil itu akan secara bertahap meningkatkan kebugarannya untuk bertanding melalui sesi-sesi latihan mendatang di Valdebebas.

    Mourinho berharap dapat memanfaatkan pengalaman Militao saat Madrid menghadapi laga-laga krusial melawan RB Leipzig dan Barcelona.

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