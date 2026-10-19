Bek Real Madrid Eder Militao akhirnya kembali tampil dalam pertandingan kompetitif pada menit ke-85 saat timnya menang 4-1 atas Sevilla pada Minggu. Bek tengah asal Brasil itu absen sejak 21 April akibat cedera serius.

Ketika Militao masuk ke lapangan untuk menggantikan rekan setimnya, para penonton di Santiago Bernabeu menyambutnya dengan tepuk tangan sambil berdiri.

Kembalinya Militao menjadi dorongan besar bagi pelatih Jose Mourinho menjelang jadwal pertandingan yang padat dan melelahkan.