AFP
Achraf Hakimi tetap bersikukuh tidak bersalah saat bintang PSG itu menanggapi pengalihan kasus ke pengadilan atas tuduhan pemerkosaan
Hakimi menanggapi putusan pengadilan
Bek Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, akhirnya angkat bicara menyusul keputusan pihak berwenang Prancis untuk menjatuhkannya ke pengadilan. Saat berbicara menjelang leg kedua perempat final Liga Champions PSG melawan Liverpool, bek sayap tersebut ditanya mengenai perkembangan hukum terkini terkait penyelidikan yang bermula sejak awal 2023.
Pemain asal Maroko itu tampak siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetap tenang sambil mempertahankan pendiriannya yang telah lama ia pegang terkait masalah ini. "Saya tahu bahwa tuduhan ini tidak benar. Saya merasa tenang, saya fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya, dan sisanya, saya serahkan kepada pengacara dan sistem peradilan," kata Hakimi.
Latar belakang tuduhan tersebut
Kasus ini bermula dari sebuah insiden pada Februari 2023, ketika seorang wanita muda mendatangi kantor polisi di Nogent-sur-Marne. Ia menuduh bahwa dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual di rumah sang pemain di kawasan Boulogne-Billancourt, Paris. Meskipun pada awalnya ia tidak mengajukan laporan resmi, kejaksaan membuka penyelidikan karena beratnya tuduhan tersebut.
Proses hukum telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Setelah masa penyelidikan selama tiga tahun, kantor kejaksaan Nanterre dan tim hukum Hakimi mengonfirmasi bahwa pemain internasional Maroko tersebut akan diadili atas tuduhan tersebut. Sidang secara resmi diminta oleh jaksa penuntut pada Agustus 2025 sebelum akhirnya kasus ini dilimpahkan ke pengadilan pidana awal tahun ini.
Tim pembela menyoroti bukti yang hilang
Tim hukum yang mewakili sang pemain bertahan, yang dipimpin oleh pengacara Fanny Colin, secara konsisten berpendapat bahwa kasus ini tidak memiliki bukti objektif. Pihak pembela menyatakan bahwa tuduhan tersebut sepenuhnya bergantung pada kesaksian yang tidak didukung oleh bukti forensik. Secara khusus, perwakilan sang pemain menyoroti bahwa pelapor diduga menolak pemeriksaan medis dan tes DNA yang dapat mengklarifikasi kejadian pada malam itu. Hakimi sebelumnya telah menyatakan bahwa ia bersedia sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang, dengan memberikan sampel DNA dan kesaksiannya. Selama penyelidikan yang berlangsung bertahun-tahun, PSG terus mendukung bek sayap tersebut, sehingga ia tetap menjadi pemain reguler dalam susunan pemain inti mereka.
Dampak terhadap PSG dan kehidupan pribadi
Bagi Hakimi, persidangan yang sedang berlangsung menjadi beban berat di tengah kariernya yang cemerlang di Parc des Princes. Meskipun tanggal persidangan semakin dekat, Hakimi tetap menjadi bagian penting dari skuad Luis Enrique. Sejak bergabung dengan klub raksasa Prancis tersebut pada 2021, ia telah tampil konsisten, namun persidangan ini menjadi bayangan besar atas kariernya di Ligue 1. Untuk saat ini, sang pemain menegaskan bahwa fokusnya tetap tertuju pada lapangan sementara tim hukumnya mempersiapkan diri untuk persidangan yang akan datang.