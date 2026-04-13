Bek Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, akhirnya angkat bicara menyusul keputusan pihak berwenang Prancis untuk menjatuhkannya ke pengadilan. Saat berbicara menjelang leg kedua perempat final Liga Champions PSG melawan Liverpool, bek sayap tersebut ditanya mengenai perkembangan hukum terkini terkait penyelidikan yang bermula sejak awal 2023.

Pemain asal Maroko itu tampak siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetap tenang sambil mempertahankan pendiriannya yang telah lama ia pegang terkait masalah ini. "Saya tahu bahwa tuduhan ini tidak benar. Saya merasa tenang, saya fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya, dan sisanya, saya serahkan kepada pengacara dan sistem peradilan," kata Hakimi.