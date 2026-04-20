Achraf Hakimi menyarankan Endrick untuk 'fokus saja pada sepak bola' sambil mengkritik selebrasi gol pemain pinjaman Real Madrid itu dalam kemenangan mengejutkan Lyon atas PSG
Persaingan perebutan gelar juara kini semakin terbuka lebar
Endrick memainkan peran kunci dalam kemenangan 2-1 tersebut, dengan mencetak gol pembuka sebelum memberikan umpan yang menggandakan keunggulan. Hasil ini berdampak besar pada klasemen Ligue 1, di mana Lens kini hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen PSG, meski mereka telah memainkan satu pertandingan lebih banyak. Tekanan semakin meningkat bagi tim asuhan Luis Enrique untuk segera kembali ke performa terbaiknya guna menghindari penurunan performa di pekan-pekan terakhir musim ini.
Hakimi mengkritik keras perayaan Endrick
Namun, bukan gol itulah yang membuat Hakimi kesal, melainkan tarian yang dilakukannya selama hampir lima belas detik oleh Endrick, pemain berusia 19 tahun, di hadapan para pendukung Paris. Pemain internasional Maroko itu terlihat menegur remaja tersebut di lapangan setelah perayaan yang berlarut-larut. Hakimi menjelaskan mengapa ia merasa perlu menegur pemain muda itu selama pertandingan. "Mengapa saya menyuruh Endrick untuk tenang? Hal-hal seperti ini memang terjadi dalam pertandingan. Kami tidak akan fokus pada pemain lawan. Saya ingin tim saya tetap fokus dan agar dia berhenti melakukan hal-hal yang ditujukan kepada para penggemar kami," kata Hakimi.
Fokuslah pada pertandingan, bukan pada para penonton
Hakimi melangkah lebih jauh dalam penilaiannya, dengan menyarankan agar Endrick lebih fokus pada penampilannya daripada memancing reaksi lawan. Mantan pemain Real Madrid itu mengakui kemampuan Endrick yang jelas, namun merasa perayaan tersebut melampaui batas rasa hormat profesional di tengah panasnya pertandingan Ligue 1. "Dia seharusnya hanya bermain sepak bola, terutama karena dia adalah pemain berbakat. Tapi ketika dia melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola, itu bisa membuat saya kesal - terutama karena kami sedang kalah," jelas Hakimi.
PSG bertekad bangkit kembali saat menghadapi Nantes
PSG tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri, karena mereka harus segera bersiap menghadapi laga yang dijadwalkan ulang melawan Nantes pada Rabu nanti. Luis Enrique mungkin terpaksa melakukan rotasi pemain akibat beban fisik dari laga melawan Lyon. Hakimi, yang selama ini menjadi andalan di starting XI, mungkin akan diistirahatkan karena staf pelatih mengatur beban kerja para pemain bintang mereka menjelang puncak musim. Memperlebar kembali keunggulan empat poin di puncak klasemen kini menjadi keharusan untuk menenangkan para penonton di Parc des Princes setelah akhir pekan yang tak terlupakan.