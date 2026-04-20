Achraf Hakimi menyarankan Endrick untuk 'fokus saja pada sepak bola' sambil mengkritik selebrasi gol pemain pinjaman Real Madrid itu dalam kemenangan mengejutkan Lyon atas PSG

Namun, bukan gol itulah yang membuat Hakimi kesal, melainkan tarian yang dilakukannya selama hampir lima belas detik oleh Endrick, pemain berusia 19 tahun, di hadapan para pendukung Paris. Pemain internasional Maroko itu terlihat menegur remaja tersebut di lapangan setelah perayaan yang berlarut-larut. Hakimi menjelaskan mengapa ia merasa perlu menegur pemain muda itu selama pertandingan. "Mengapa saya menyuruh Endrick untuk tenang? Hal-hal seperti ini memang terjadi dalam pertandingan. Kami tidak akan fokus pada pemain lawan. Saya ingin tim saya tetap fokus dan agar dia berhenti melakukan hal-hal yang ditujukan kepada para penggemar kami," kata Hakimi.