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Achraf Hakimi akan diadili atas kasus pemerkosaan di Prancis, sementara bintang PSG itu menyatakan bahwa ia 'sangat menantikan' hari persidangan
Pengadilan menilai bukti yang ada cukup
Kasus ini bermula dari insiden pada Februari 2023, di mana seorang wanita muda melaporkan telah menjadi korban pelecehan seksual di rumah sang pemain di Boulogne-Billancourt. Setelah penyelidikan yudisial yang mendalam selama tiga tahun, jaksa penuntut secara resmi mengajukan permohonan agar kasus ini disidangkan sebelum rujukan yudisial akhir dikonfirmasi oleh pengadilan banding. Otoritas hukum di Hauts-de-Seine akhirnya memutuskan bahwa penyelidikan telah menghasilkan bukti yang cukup terhadap pria berusia 27 tahun tersebut untuk langsung dilanjutkan ke persidangan pidana penuh.
Hakimi mengunggah pernyataan di media sosial untuk menanggapi berita tersebut, dengan menyatakan: "Hakim menatap mata saya dan berkata: 'Jika Anda tidak terkenal, kasus ini tidak akan pernah ada.' Saya memilih untuk tetap diam selama bertahun-tahun. Saya berpikir bahwa dengan tetap menjaga martabat, bersabar, dan mempercayai sistem peradilan, keputusan yang tepat akan diambil."
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Pengacara penggugat mengungkapkan rasa lega
Perwakilan hukum pihak penggugat menyambut baik putusan pengadilan banding tersebut, dengan menyebutnya sebagai langkah yang konsisten menuju keadilan yang memberikan ketenangan bagi para korban di dunia olahraga elit.
Rachel-Flore Pardo, pengacara pihak penggugat, menyatakan: "Kamar penyidikan telah memutuskan bahwa terdapat bukti yang cukup terhadap Achraf Hakimi atas tuduhan pemerkosaan. Keputusan ini sepenuhnya sejalan dengan bukti-bukti dalam kasus ini serta sejalan dengan pendapat jaksa penuntut umum, hakim penyidik, dan jaksa agung di Pengadilan Banding.
"Keputusan ini memberikan kelegaan dan harapan bagi klien saya... Harapan bahwa persidangan ini akan membantu perempuan lain dan semakin mengikis benteng penyangkalan dan impunitas seputar kekerasan seksual, bahkan di dunia sepak bola pria."
Pihak pembela membantah tuduhan palsu tersebut
Tim hukum Hakimi tetap mempertahankan sikap yang sepenuhnya bertolak belakang, dengan gencar mengkritik keputusan untuk melanjutkan proses hukum sambil mengklaim bahwa penyelidikan tersebut mengabaikan bukti-bukti penting yang membebaskan terdakwa.
Pengacara pemain timnas Maroko tersebut menanggapi: "Banyaknya unsur-unsur yang membebaskan yang terungkap dalam penyelidikan dan pemeriksaan yudisial tersebut, dalam kasus lain mana pun, pasti akan menyebabkan kasus ini dibatalkan. Achraf Hakimi kini dengan penuh antusias menanti persidangannya agar ia akhirnya dapat berbicara secara terbuka mengenai tuduhan palsu yang ditujukan kepadanya."
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Kapten timnas Maroko menghadapi gangguan
Perkembangan hukum ini muncul di saat yang sangat sensitif bagi sang bek, yang saat ini menjabat sebagai kapten timnas Maroko di Piala Dunia 2026. Hakimi harus memimpin negaranya dalam pertandingan krusial babak penyisihan grup kedua melawan Skotlandia pada Jumat malam, meskipun ada gangguan eksternal yang serius seputar proses hukum pidana yang akan dihadapinya.
Klubnya, Paris Saint-Germain, juga akan memantau situasi ini dengan cermat menjelang latihan pramusim, karena tanggal persidangan definitif di Prancis diperkirakan akan segera ditetapkan.