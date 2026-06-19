Kasus ini bermula dari insiden pada Februari 2023, di mana seorang wanita muda melaporkan telah menjadi korban pelecehan seksual di rumah sang pemain di Boulogne-Billancourt. Setelah penyelidikan yudisial yang mendalam selama tiga tahun, jaksa penuntut secara resmi mengajukan permohonan agar kasus ini disidangkan sebelum rujukan yudisial akhir dikonfirmasi oleh pengadilan banding. Otoritas hukum di Hauts-de-Seine akhirnya memutuskan bahwa penyelidikan telah menghasilkan bukti yang cukup terhadap pria berusia 27 tahun tersebut untuk langsung dilanjutkan ke persidangan pidana penuh.

Hakimi mengunggah pernyataan di media sosial untuk menanggapi berita tersebut, dengan menyatakan: "Hakim menatap mata saya dan berkata: 'Jika Anda tidak terkenal, kasus ini tidak akan pernah ada.' Saya memilih untuk tetap diam selama bertahun-tahun. Saya berpikir bahwa dengan tetap menjaga martabat, bersabar, dan mempercayai sistem peradilan, keputusan yang tepat akan diambil."