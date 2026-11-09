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AC Milan, Tomori dan Loftus-Cheek berupaya agar bisa tampil melawan Frosinone: Amorim berharap bisa kembali mengandalkan keduanya

AC Milan
Serie A

AC Milan, jeda akan dimanfaatkan untuk berupaya memulihkan Tomori dan Loftus-Cheek.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

22 Nov 2026

FRC

FRC

Pada fase awal kompetisi ini, AC Milan harus menghadapi sejumlah pemain cedera yang membatasi rotasi dalam skuad Ruben Amorim. Saelemakers mungkin baru bisa kembali tersedia bagi pelatih asal Portugal itu pada akhir musim, sementara Gabbia dan Chukwueze masih membutuhkan waktu 2/3 bulan. Situasinya berbeda bagi Tomori dan Loftus-Cheek, yang akan berupaya sekuat tenaga untuk kembali berlatih bersama tim setelah jeda.

  • SITUASINYA

    Dalam pertandingan Milan-Bologna, Fikayo Tomori mengalami cedera pada salah satu otot fleksor medial paha kanan. Pemeriksaan ulang dijadwalkan pada pertengahan November: mantan pemain Chelsea itu berpeluang besar kembali berlatih bersama tim untuk laga Milan-Frosinone pada 22 November mendatang, setelah jeda internasional.

    Ruben Loftus-Cheek mengalami cedera pada salah satu otot fleksor medial paha kiri setelah pertandingan melawan Bournemouth. Ia juga akan menjalani pemeriksaan lanjutan dalam beberapa hari ke depan. Seperti Tomori, targetnya adalah berusaha siap bermain setelah jeda.

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

22 Nov 2026

FRC

FRC