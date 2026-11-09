Dalam pertandingan Milan-Bologna, Fikayo Tomori mengalami cedera pada salah satu otot fleksor medial paha kanan. Pemeriksaan ulang dijadwalkan pada pertengahan November: mantan pemain Chelsea itu berpeluang besar kembali berlatih bersama tim untuk laga Milan-Frosinone pada 22 November mendatang, setelah jeda internasional.

Ruben Loftus-Cheek mengalami cedera pada salah satu otot fleksor medial paha kiri setelah pertandingan melawan Bournemouth. Ia juga akan menjalani pemeriksaan lanjutan dalam beberapa hari ke depan. Seperti Tomori, targetnya adalah berusaha siap bermain setelah jeda.