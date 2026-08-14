Nkunku secara mengejutkan telah dimasukkan ke dalam daftar jual di Milan oleh pelatih kepala Amorim. Dengan waktu kurang dari dua pekan tersisa hingga bursa transfer musim panas resmi ditutup, Amorim telah menyerahkan daftar terbaru pemain yang tidak diinginkannya kepada petinggi klub.

Meski sempat membuatnya terpikat pada tahap awal pemusatan latihan pramusim, penyerang Prancis berusia 28 tahun itu kini kehilangan tempat. Saat ini ia berlatih di pinggiran tim utama di Milanello. Menurut Calcio Mercato, ketersediaannya yang mendadak dan tak terduga itu dengan cepat menarik perhatian rival domestik, Roma. Klub ibu kota itu terus memantau situasinya dengan saksama saat mereka berupaya memperkuat skuad.