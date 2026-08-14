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AC Milan terbuka untuk melepas Christopher Nkunku saat Roma menjajaki kesepakatan pertukaran Matias Soule
Nkunku secara mengejutkan dicoret oleh Amorim
Nkunku secara mengejutkan telah dimasukkan ke dalam daftar jual di Milan oleh pelatih kepala Amorim. Dengan waktu kurang dari dua pekan tersisa hingga bursa transfer musim panas resmi ditutup, Amorim telah menyerahkan daftar terbaru pemain yang tidak diinginkannya kepada petinggi klub.
Meski sempat membuatnya terpikat pada tahap awal pemusatan latihan pramusim, penyerang Prancis berusia 28 tahun itu kini kehilangan tempat. Saat ini ia berlatih di pinggiran tim utama di Milanello. Menurut Calcio Mercato, ketersediaannya yang mendadak dan tak terduga itu dengan cepat menarik perhatian rival domestik, Roma. Klub ibu kota itu terus memantau situasinya dengan saksama saat mereka berupaya memperkuat skuad.
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Roma hidupkan kembali minat transfer yang sudah lama ada
Roma telah lama menunjukkan minat yang kuat terhadap mantan penyerang Chelsea itu. Pada jendela transfer Januari sebelumnya, pelatih Giallorossi Gian Piero Gasperini menganggap Nkunku sebagai sosok yang paling cocok secara taktis. Gasperini menilai pemain Prancis itu merupakan profil ideal untuk memperkuat opsi serangan di sisi kiri timnya. Namun, penolakan keras dari sang pemain dan petinggi Rossoneri terbukti sama sekali tidak bisa ditembus pada saat itu.
Meski sempat mendapat penolakan tersebut, penilaian tinggi Roma terhadap pemain berusia 28 tahun itu tetap tidak berubah. Setelah mengalami kendala baru-baru ini dalam upaya mereka mengejar Rodrigo Mora, direktur olahraga Tony D'Amico kini sedang menyiapkan pendekatan baru untuk Nkunku.
Usulan kesepakatan pertukaran Soule yang sensasional
Menurut laporan dari Asromalive, sebuah skenario transfer yang sangat menarik mulai muncul. Negosiasi yang diusulkan itu berpotensi membuat penyerang berbakat Argentina, Soule, disertakan sebagai alat tukar langsung.
Menyertakan Soule dalam kesepakatan itu sangat masuk akal bagi Milan. Bukan rahasia lagi bahwa pemain Argentina tersebut telah menjadi nama menonjol dalam daftar incaran rekrutmen Milan saat mereka aktif berupaya memperkuat opsi gelandang serang. Kesepakatan tukar langsung yang melibatkan kedua pemain itu bisa memberikan solusi taktis terbaik bagi dua raksasa Serie A tersebut. Langkah ini akan memungkinkan Amorim dan Gasperini segera mengamankan target serang pilihan mereka.
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Kesenjangan gaji masih menjadi kendala utama
Mencapai kesepakatan soal biaya transfer seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi kedua klub. Baik Milan maupun Roma saat ini sama-sama menilai penyerang mereka di kisaran harga yang sangat mirip, yakni sekitar €35 juta hingga €40 juta. Namun, kendala besar masih ada terkait gaji para pemain saat ini. Soule dikabarkan hanya menerima sedikit di atas setengah dari paket upah besar milik Nkunku, sehingga menciptakan kesenjangan finansial yang harus diselesaikan.
Dengan tenggat transfer yang kian dekat, negosiasi intens akan dibutuhkan untuk mengatasi hambatan gaji ini. Masih harus dilihat apakah Roma dan Milan bisa menyusun paket finansial yang kompleks dan pada akhirnya memuaskan semua pihak yang terlibat.
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