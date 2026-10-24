Sabtu yang ingin segera dilupakan AC Milan: Amorim terpaksa tidak membawa Rabiot, Moreira, dan Gila. Ketiga pemain AC Milan itu mengalami masalah fisik dan menambah daftar pemain yang absen, yang sebelumnya sudah mencakup Terracciano, Gabbia, Saelemaekers, dan Chukwueze. Absennya para pemain itu menjadi pukulan berat. AC Milan berada dalam situasi darurat: berikut kemungkinan pilihan susunan pemain Amorim.