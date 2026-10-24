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Amorim MilanGetty Images
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AC Milan, susunan pemain tambal sulam kontra Udinese: Amorim harus mencari cara menyusun tim, berikut prediksi sebelas pemain utama

AC Milan

AC Milan bertandang ke Udine tanpa enam pemain penting: dari Bartesaghi hingga Jashari, berikut kemungkinan perubahan susunan pemain

Sabtu yang ingin segera dilupakan AC Milan: Amorim terpaksa tidak membawa Rabiot, Moreira, dan Gila. Ketiga pemain AC Milan itu mengalami masalah fisik dan menambah daftar pemain yang absen, yang sebelumnya sudah mencakup Terracciano, Gabbia, Saelemaekers, dan Chukwueze. Absennya para pemain itu menjadi pukulan berat. AC Milan berada dalam situasi darurat: berikut kemungkinan pilihan susunan pemain Amorim.

  • 4-3-3

    Di Blue Energy Stadium, Milan akan turun dengan formasi 4-3-3. Amorim telah mencoba Tomori sebagai bek kanan dan Bartesaghi di sisi berlawanan: pemain timnas junior Italia itu sedikit lebih unggul atas Estupinan. Pavlovic dan De Winter akan diminta bekerja ekstra sebagai duet bek tengah.

  • Peluang bagi Jashari

    Musah dipastikan menjadi starter dan kemungkinan besar bermain sebagai gelandang tengah kanan, sementara peran pengatur permainan akan dipercayakan kepada legenda Modric. Untuk melengkapi lini tengah, Amorim mempertimbangkan Jashari: pemain asal Swiss itu berpeluang besar tampil sejak menit pertama sebagai gelandang tengah kiri, dengan hanya Comotto yang tersedia di bangku cadangan dari jajaran gelandang.

  • Cisse bersama Pulisic dan Ramos

    Ramos belum 100 persen fit, tetapi akan tetap bermain sejak menit pertama sebagai ujung tombak. Cisse dan Pulisic akan beroperasi di kedua sisinya dengan tugas jelas memasok bola kepada penyerang asal Portugal tersebut.

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