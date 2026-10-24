Sabtu yang ingin segera dilupakan AC Milan: Amorim terpaksa tidak membawa Rabiot, Moreira, dan Gila. Ketiga pemain AC Milan itu mengalami masalah fisik dan menambah daftar pemain yang absen, yang sebelumnya sudah mencakup Terracciano, Gabbia, Saelemaekers, dan Chukwueze. Absennya para pemain itu menjadi pukulan berat. AC Milan berada dalam situasi darurat: berikut kemungkinan pilihan susunan pemain Amorim.
AC Milan, susunan pemain tambal sulam kontra Udinese: Amorim harus mencari cara menyusun tim, berikut prediksi sebelas pemain utama
4-3-3
Di Blue Energy Stadium, Milan akan turun dengan formasi 4-3-3. Amorim telah mencoba Tomori sebagai bek kanan dan Bartesaghi di sisi berlawanan: pemain timnas junior Italia itu sedikit lebih unggul atas Estupinan. Pavlovic dan De Winter akan diminta bekerja ekstra sebagai duet bek tengah.
Peluang bagi Jashari
Musah dipastikan menjadi starter dan kemungkinan besar bermain sebagai gelandang tengah kanan, sementara peran pengatur permainan akan dipercayakan kepada legenda Modric. Untuk melengkapi lini tengah, Amorim mempertimbangkan Jashari: pemain asal Swiss itu berpeluang besar tampil sejak menit pertama sebagai gelandang tengah kiri, dengan hanya Comotto yang tersedia di bangku cadangan dari jajaran gelandang.
Cisse bersama Pulisic dan Ramos
Ramos belum 100 persen fit, tetapi akan tetap bermain sejak menit pertama sebagai ujung tombak. Cisse dan Pulisic akan beroperasi di kedua sisinya dengan tugas jelas memasok bola kepada penyerang asal Portugal tersebut.
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