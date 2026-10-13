Strahinja Pavlovic memperpanjang kontrak dengan AC Milan. Menurut laporan Sky Sport bek asal Serbia itu, yang kontraknya berakhir pada 2028, baru saja tiba di Casa Milan untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub tersebut. Ia diperkirakan akan menandatangani kesepakatan baru hingga 2031. Mantan pemain Salzburg itu, yang akan menghadapi bekas klubnya di Liga Europa pada Kamis, diperkirakan akan mendapat kenaikan dari gajinya saat ini sebesar 1,7 juta euro bersih per tahun.
AC Milan, Strahinja Pavlovic tiba di kantor klub untuk memperpanjang kontrak hingga 2031: detailnya
AC Milan adalah prioritas utama
Pavlovic bergabung dengan AC Milan pada musim panas 2024. Tahun pertamanya di bawah arahan Fonseca dan Conceiçao diwarnai pasang surut. Musim lalu, saat Massimiliano Allegri menjadi pelatih, ia menjadi andalan di lini pertahanan. Tahun ini, ia menjadi salah satu kekuatan utama lini belakang di bawah komando Ruben Amorim. Bersama AC Milan, ia mencetak 7 gol dalam 80 pertandingan di liga dan ajang piala. April lalu, ia mengatakan hal berikut tentang masa depannya: "Saya pikir saya ingin bertahan lama di AC Milan. Saya menyukai kota ini, lingkungan di sini, dan para pendukung kami. Di sini saya sangat senang dan ingin menang bersama AC Milan," katanya kepada Sportmediaset . "Menyanyikan yel-yel bersama suporter seusai pertandingan? Itu juga terjadi ketika saya di Partizan. Kami harus bersatu dengan para pendukung kami."
BERAPA PENGHASILANNYA
Pavlovic, yang menolak Premier League demi bertahan di Milan, menurut La Gazzetta dello Sport diperkirakan akan menerima sekitar 3 juta euro bersih lewat kesepakatan baru.
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