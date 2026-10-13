AC Milan, Strahinja Pavlovic tiba di kantor klub untuk memperpanjang kontrak hingga 2031: detailnya

Pavlovic bergabung dengan AC Milan pada musim panas 2024. Tahun pertamanya di bawah arahan Fonseca dan Conceiçao diwarnai pasang surut. Musim lalu, saat Massimiliano Allegri menjadi pelatih, ia menjadi andalan di lini pertahanan. Tahun ini, ia menjadi salah satu kekuatan utama lini belakang di bawah komando Ruben Amorim. Bersama AC Milan, ia mencetak 7 gol dalam 80 pertandingan di liga dan ajang piala. April lalu, ia mengatakan hal berikut tentang masa depannya: "Saya pikir saya ingin bertahan lama di AC Milan. Saya menyukai kota ini, lingkungan di sini, dan para pendukung kami. Di sini saya sangat senang dan ingin menang bersama AC Milan," katanya kepada Sportmediaset . "Menyanyikan yel-yel bersama suporter seusai pertandingan? Itu juga terjadi ketika saya di Partizan. Kami harus bersatu dengan para pendukung kami."