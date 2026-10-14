AC Milan, simak kata agen Santi Gimenez: "Ketika struktur tidak stabil, situasinya sulit bagi seorang pemain, terutama pemain asing"

Dalam wawancara tersebut, Rafaela Pimenta melontarkan sindiran kepada AC Milan: "Kita tidak bisa melupakan kisah Santi, bukan? Apa yang terjadi? Santi tiba di AC Milan pada pertengahan musim. Tidak mudah bergabung dengan sebuah tim pada Januari, bukan? Itu sama sekali berbeda dengan bergabung pada awal musim: negara lain, bahasa lain, budaya lain, dan gaya sepakbola yang sangat, sangat berbeda dari yang biasa ia mainkan. Lalu pelatih pergi, seluruh jajaran manajemen berganti, dan berganti lagi tahun ini. Paham? Kesinambungan menjadi mustahil, mustahil. Ketika, ehm, sebuah klub seperti AC Milan, pada saat itu, atau selama periode ketika kami menjalani proses transfer, tidak memiliki struktur yang stabil; dan ketika strukturnya tidak stabil, sulit bagi seorang pemain, terutama pemain asing yang baru tiba, untuk beradaptasi dengan baik. Karena, tahulah bagaimana orang Italia, siapa pun yang datang pada akhirnya akan mengkritik mereka yang pergi. Mereka yang pergi mengkritik keputusan... keputusan orang yang mendahului mereka. Ini sedikit soal politik, dan saya pikir Santi terlibat dalam situasi yang jauh melampaui penampilannya di lapangan. Saya rasa dia bukan hanya menghadapi masalah cedera, tetapi, menurut saya, dia juga tidak mendapat kesempatan yang tepat untuk, katakanlah, menunjukkan kemampuannya."