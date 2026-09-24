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AC Milan siapkan kontrak 'selamanya' untuk Adrien Rabiot saat AC Milan bergerak mengamankan poros lini tengah itu hingga 2030
Milan siapkan perpanjangan kontrak jangka panjang untuk Rabiot
Milan ingin segera mengikat Rabiot dengan perpanjangan kontrak jangka panjang. Menurut Gazzetta, Rossoneri menargetkan untuk memperpanjang kontraknya setidaknya hingga 2030. Pemilik klub Cardinale menempatkan perpanjangan kontrak pemain Prancis itu sebagai salah satu prioritas utamanya.
Ia dijadwalkan untuk mengawasi langsung negosiasi pada Oktober begitu kembali ke Milan. Dengan akan berusia 32 tahun pada April, usulan perpanjangan ini secara efektif akan menjadi kontrak 'selamanya' bagi Rabiot. Ini memberi gelandang serbabisa itu kesempatan untuk mengakhiri karier level tertingginya bersama Rossoneri.
- Getty Images
Rabiot sudah mantap dan berkomitmen di San Siro
Kepuasan penuh Rabiot dengan kehidupannya di San Siro membuat perpanjangan kontraknya menjadi prioritas utama. Berbeda dengan beberapa rekan setim yang lebih tertutup, gelandang itu telah menunjukkan pengabdiannya dengan jelas.
"Saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Milan; saya bahagia di sini," kata Rabiot secara terbuka. Kebahagiaan itu terlihat jelas di lapangan, terutama lewat selebrasinya yang penuh antusias setelah mencetak gol ke gawang Torino dan Lecce.
Ia juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang besar dengan bermain sebagai gelandang bertahan, deep-lying playmaker, atau mendukung penyerang tengah. Rabiot tetap menjadi penghubung keseimbangan yang vital antarlini.
Perekrutan murah langsung memberi dampak di Serie A
Pemain internasional Prancis itu tiba di San Siro pada 1 September 2025 dengan nilai transfer hanya €7 juta dari Marseille. Kehadiran Max Allegri di bangku cadangan membantu Milan mendapatkan sebuah transfer murah yang benar-benar menguntungkan.
Transfer itu terjadi setelah perselisihan di Marseille dengan mantan rekan setimnya, Jonathan Rowe, yang membuat pelatih saat itu Roberto De Zerbi menyingkirkan kedua pemain tersebut. Milan memanfaatkan kesempatan itu, setelah melihat Rabiot bergabung dengan Marseille secara gratis usai meninggalkan Juventus.
Selama musim perdananya, Rabiot hanya absen dalam tujuh pertandingan Serie A karena cedera dan skorsing. Dalam 29 penampilan lainnya, ia menjadi starter di setiap laga dan tidak pernah digantikan sebelum peluit panjang berbunyi.
- AFP
Cardinale siap memimpin pembicaraan kontrak pada Oktober
Setelah libur panjang yang disepakati bersama manajer Ruben Amorim, Rabiot langsung memberi dampak instan musim ini. Masuk dari bangku cadangan saat melawan Torino, ia mencetak gol dan membuat assist sebelum kemudian menjadi starter saat menghadapi Juventus, Lazio, dan Lecce.
Cardinale akan secara resmi memulai pembicaraan kontrak dalam dua hingga tiga pekan ke depan. Meski durasi pasti dan nilai finansialnya belum difinalisasi, niat Milan untuk mempertahankan Rabiot sudah sangat jelas.
Dengan ibunya sekaligus agennya, Veronique, yang mengurus segala urusannya, gelandang itu siap memastikan masa depannya. Semuanya mengarah pada Rabiot yang akan tetap menjadi inti lini tengah Milan untuk tahun-tahun mendatang.
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