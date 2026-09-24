AC Milan siapkan kontrak 'selamanya' untuk Adrien Rabiot saat AC Milan bergerak mengamankan poros lini tengah itu hingga 2030

Milan ingin segera mengikat Rabiot dengan perpanjangan kontrak jangka panjang. Menurut Gazzetta, Rossoneri menargetkan untuk memperpanjang kontraknya setidaknya hingga 2030. Pemilik klub Cardinale menempatkan perpanjangan kontrak pemain Prancis itu sebagai salah satu prioritas utamanya.

Ia dijadwalkan untuk mengawasi langsung negosiasi pada Oktober begitu kembali ke Milan. Dengan akan berusia 32 tahun pada April, usulan perpanjangan ini secara efektif akan menjadi kontrak 'selamanya' bagi Rabiot. Ini memberi gelandang serbabisa itu kesempatan untuk mengakhiri karier level tertingginya bersama Rossoneri.