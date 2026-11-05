Pertandingan berikutnya MIL Europa League 12.45 FTC Tonton

Kita punya kepala divisi sepak bola. AC Milan mulai menghitung mundur untuk menyambut Markus Krosche sebagai penanggung jawab sepak bola. Direktur asal Jerman berusia 46 tahun itu resmi meninggalkan Eintracht Frankfurt pada 18 Oktober 2026 lalu, setelah meminta klub Jerman tersebut untuk membebastugaskannya. Namun, ia belum sepenuhnya bebas: kontraknya dengan Eintracht sebenarnya memiliki masa berlaku yang berakhir pada 30 Juni 2028. Pasalnya, dalam kontrak tersebut terdapat klausul pelepasan senilai antara 5 dan 7 juta euro. Berbekal kesepakatan penuh dengan Krosche, Cardinale bernegosiasi dengan Eintracht Frankfurt untuk mencapai kesepakatan di tengah-tengah: klub yang beralamat di via Aldo Rossi akan membayar 3,5 juta euro kepada klub Jerman tersebut.