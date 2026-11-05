Kita punya kepala divisi sepak bola. AC Milan mulai menghitung mundur untuk menyambut Markus Krosche sebagai penanggung jawab sepak bola. Direktur asal Jerman berusia 46 tahun itu resmi meninggalkan Eintracht Frankfurt pada 18 Oktober 2026 lalu, setelah meminta klub Jerman tersebut untuk membebastugaskannya. Namun, ia belum sepenuhnya bebas: kontraknya dengan Eintracht sebenarnya memiliki masa berlaku yang berakhir pada 30 Juni 2028. Pasalnya, dalam kontrak tersebut terdapat klausul pelepasan senilai antara 5 dan 7 juta euro. Berbekal kesepakatan penuh dengan Krosche, Cardinale bernegosiasi dengan Eintracht Frankfurt untuk mencapai kesepakatan di tengah-tengah: klub yang beralamat di via Aldo Rossi akan membayar 3,5 juta euro kepada klub Jerman tersebut.
AC Milan siapkan 3,5 juta untuk Eintracht Frankfurt demi Krosche: Cardinale berupaya menyatukan kembali duetnya dengan Hardung, apa informasi yang beredar?
SUDAH DI MILAN?
Akun X Inside Eintracht, yang memiliki banyak informasi tentang perkembangan di Eintracht, mengungkapkan bahwa Krösche sudah berada di Milan. Penunjukan resmi petinggi asal Jerman itu diperkirakan akan diumumkan pada 1 Januari 2027, bertepatan dengan dimulainya bursa transfer musim dingin. Krosche sebelumnya ingin beristirahat untuk memulihkan tenaga setelah musim terakhir yang sangat melelahkan dalam segala hal.
Krosche Ingin Hardung Jadi Direktur Olahraga AC Milan
Sang guru ingin membawa serta murid terbaiknya: meski Eintracht Frankfurt baru-baru ini mengonfirmasi posisinya, AC Milan belum mengurungkan niat untuk turut memboyong tangan kanan Krösche, Timmo Hardung, ke Milan. Krösche sendiri meminta Hardung secara khusus agar kerja sama produktif yang mereka bangun di Frankfurt dapat berlanjut. Sementara itu, Eintracht sudah menemukan penggantinya: menurut laporan Kicker dan Sky Germany, Joti Chatzialexiou akan menjabat sebagai CEO baru sekaligus penanggung jawab bidang olahraga. Peluang kesepakatan itu terwujud dalam beberapa hari ke depan cukup besar.
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