Awal musim yang sangat baik belum cukup bagi Gila untuk meyakinkan De La Fuente agar memasukkannya ke daftar pemain yang dipanggil tim juara dunia Spanyol. Namun, pemain kelahiran 2000 itu tetap menjadi salah satu pemain yang dipantau staf pelatih Spanyol.

Kasus paling menarik adalah De Winter, yang memilih tidak memenuhi panggilan Belgia dan memicu reaksi kesal Van Bommel. Bek AC Milan itu tidak senang karena sama sekali tidak mendapat menit bermain pada rangkaian pertandingan Nations League sebelumnya. Ia pun memilih tetap di Milanello untuk berlatih di bawah arahan Amorim.

Pavlovic dipanggil Serbia, tetapi diperkirakan akan mendapat dispensasi dalam beberapa jam ke depan karena baru saja absen selama sepekan akibat kolik.

Sementara itu, Pochettino, pelatih timnas AS, hanya memanggil Pulisic untuk agenda timnas berikutnya dan tidak memanggil pemain serbabisa AC Milan, Musah.