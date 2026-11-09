Serie A, yang menyuguhkan ketegangan dan tontonan menarik seperti yang sudah lama tak terlihat, akan libur sekitar 12 hari karena agenda berbagai tim nasional. Ini menjadi kesempatan penting bagi para pelatih untuk meningkatkan kebugaran pemain sekaligus berlatih di lapangan, sesuatu yang sulit dilakukan dalam sebulan terakhir karena jadwal yang mencakup hingga tiga pertandingan dalam sepekan. Amorim tersenyum, bukan hanya karena kemenangan apik di kandang Genoa: pelatih asal Portugal itu akan bisa bekerja dengan cukup banyak pemain selama jeda internasional ini.
AC Milan, siapa yang akan bergabung dengan tim nasional dan siapa yang tidak: Diawara mendapat panggilan perdana, De Winter berkata "tidak" kepada Van Bommel
Siapa yang tidak bergabung dengan timnas Italia
Awal musim yang sangat baik belum cukup bagi Gila untuk meyakinkan De La Fuente agar memasukkannya ke daftar pemain yang dipanggil tim juara dunia Spanyol. Namun, pemain kelahiran 2000 itu tetap menjadi salah satu pemain yang dipantau staf pelatih Spanyol.
Kasus paling menarik adalah De Winter, yang memilih tidak memenuhi panggilan Belgia dan memicu reaksi kesal Van Bommel. Bek AC Milan itu tidak senang karena sama sekali tidak mendapat menit bermain pada rangkaian pertandingan Nations League sebelumnya. Ia pun memilih tetap di Milanello untuk berlatih di bawah arahan Amorim.
Pavlovic dipanggil Serbia, tetapi diperkirakan akan mendapat dispensasi dalam beberapa jam ke depan karena baru saja absen selama sepekan akibat kolik.
Sementara itu, Pochettino, pelatih timnas AS, hanya memanggil Pulisic untuk agenda timnas berikutnya dan tidak memanggil pemain serbabisa AC Milan, Musah.
PERTAMA KALI
Bek muda berbakat AC Milan Diawara tengah berada dalam periode gemilang. Setelah tampil apik sepanjang bulan lalu, termasuk menjadi starter dalam derbi melawan Inter, ia mendapat panggilan pertamanya ke timnas Prancis U-21. Mantan pemain Troyes itu akan menghadapi teman-temannya, Bartesaghi dan Camarda, dalam laga persahabatan. Keduanya dipanggil Baldini ke timnas U-21. Sementara itu, Comotto akan memenuhi panggilan timnas U-20, sedangkan Cisse, yang tampil mengejutkan, untuk pertama kalinya dipanggil ke timnas senior asuhan Mancini untuk pertandingan krusial Nations League melawan Belgia dan Prancis.
Para nama besar yang beredar
Denmark dan Wales akan menjadi lawan berikutnya bagi Portugal yang diperkuat Ramos, yang pantas menjadi penyerang utama pilihan pelatih Jesus. Italia kita dan Turki akan menjadi lawan Prancis yang diperkuat dua pemain AC Milan, Maignan dan Rabiot. Modric yang tak pernah puas akan memimpin Kroasia menghadapi Inggris dan Republik Ceko. Sementara itu, Jashari tetap masuk skuad Swiss meski sedang mengalami masa sulit. Terakhir, Estupinan akan memenuhi panggilan Muneco Gallardo untuk Ekuador.
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