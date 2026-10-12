Beberapa hari lalu, Saelemaekers mengunggah pesan ini di Instagram: "Tidak mudah melewati masa-masa seperti ini. Ketika kamu mencintai sepakbola, berada jauh dari lapangan, rekan-rekan setim, dan hal yang paling kamu cintai terasa menyakitkan. Ini masa yang sulit, tetapi saya akan menghadapinya dengan kesabaran, tekad, dan keinginan yang lebih besar lagi untuk kembali melakukan hal yang saya cintai. Saya ingin berterima kasih sepenuh hati kepada seluruh suporter, rekan-rekan setim, staf, teman-teman, dan semua orang yang mengirimkan pesan kepada saya dalam beberapa hari terakhir serta menunjukkan kasih sayang mereka. Saya telah membaca begitu banyak pesan kalian, dan pesan-pesan itu memberi saya kekuatan yang luar biasa. Sekarang saatnya menundukkan kepala, bekerja, dan bersabar. Saya akan kembali lebih kuat. Terima kasih sepenuh hati kepada semuanya".