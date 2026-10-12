Dalam beberapa jam ke depan, Saelemaekers akan berada di Amsterdam untuk menjalani konsultasi penting terkait cedera pergelangan kakinya dengan Profesor Gino Kerkhoffs (dokter yang juga mengoperasi Santiago Gimenez pada Desember 2025). Pemain asal Belgia itu mengalami cedera saat sesi latihan pekan lalu pada pergelangan kaki yang sama yang pernah dioperasi pada 2024.
AC Milan, Saelemakers terbang ke Amsterdam: besok ia diperkirakan akan menjalani operasi pergelangan kaki oleh dokter yang sama yang menangani Gimenez pada Desember lalu
KEPUTUSAN BESOK
Jika tidak ada kejutan, besok Saelemakers akan menjalani operasi dan Profesor Gino Kerkhoffs sendiri yang akan menanganinya. Mantan pemain Roma itu diperkirakan harus menepi selama sekitar empat bulan, sebuah kehilangan besar bagi Ruben Amorim yang selama ini berupaya keras mengubah perannya menjadi gelandang serang. AC Milan berisiko kehilangan opsi berkualitas di posisi gelandang serang untuk waktu lama.
PESAN DI MEDIA SOSIAL
Beberapa hari lalu, Saelemaekers mengunggah pesan ini di Instagram: "Tidak mudah melewati masa-masa seperti ini. Ketika kamu mencintai sepakbola, berada jauh dari lapangan, rekan-rekan setim, dan hal yang paling kamu cintai terasa menyakitkan. Ini masa yang sulit, tetapi saya akan menghadapinya dengan kesabaran, tekad, dan keinginan yang lebih besar lagi untuk kembali melakukan hal yang saya cintai. Saya ingin berterima kasih sepenuh hati kepada seluruh suporter, rekan-rekan setim, staf, teman-teman, dan semua orang yang mengirimkan pesan kepada saya dalam beberapa hari terakhir serta menunjukkan kasih sayang mereka. Saya telah membaca begitu banyak pesan kalian, dan pesan-pesan itu memberi saya kekuatan yang luar biasa. Sekarang saatnya menundukkan kepala, bekerja, dan bersabar. Saya akan kembali lebih kuat. Terima kasih sepenuh hati kepada semuanya".
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