Vincent Ibrahimovic, anak kedua Zlatan yang menjadi sorotan hari ini berkat dua gol bersama Milan Primavera, berbicara seusai pertandingan melawan Albinoleffe yang dimenangi 5-1. Berikut pernyataannya:

Seberapa penting kemenangan hari ini?

"Setiap pertandingan penting karena masing-masing bernilai tiga poin. Hari ini kami meraihnya. Kami tidak bisa berbuat lebih baik lagi."

Seberapa lama kamu menantikan pertandingan seintens ini? Ditambah lagi, kamu mencetak dua gol indah.

"Itulah yang saya upayakan sepanjang pekan, yang telah kami berikan. Pada akhirnya, bukan hanya saya yang mencetak gol. Ada pemain lain yang memberikan assist; mereka juga penting. Saya bekerja keras untuk momen ini dan sudah menantikannya."

Sejauh mana tim ini bisa melangkah?

"Menurut saya, kami akan memenangkan semuanya. Kami harus tetap fokus, tetapi kami bekerja dengan baik dan meraih tiga kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir. Kami harus terus tampil sekuat ini."