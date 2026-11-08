Milan menang 5-1 atas AlbinoLeffe pada pekan ke-10 Primavera 1 2026/27 berkat dua gol Ibrahimović serta gol-gol Balentien, Anastasio, dan Zaramella. Ini merupakan kemenangan ketiga beruntun Milan jika Coppa Italia turut dihitung. Untuk kedua kalinya dalam rentang tersebut, Milan mencetak lima gol setelah melakukannya pekan lalu melawan Monza. Kemenangan ini membawa Milan mengoleksi 21 poin di klasemen, dengan satu pertandingan yang masih harus dimainkan dibandingkan para pesaingnya.
Seperti saat bermain di Monzello, empat pemain berbeda mencetak gol. Dua nama yang kembali mencatatkan nama di papan skor adalah Zaramella dan Anastasio. Anastasio kini mencetak gol dalam empat pertandingan liga berturut-turut, setelah sebelumnya menjebol gawang Cagliari, Fiorentina, dan Monza. Dua pencetak gol lainnya merupakan pemain yang baru masuk susunan pemain inti pilihan Renna dibandingkan laga sebelumnya: Balentien, yang mencetak gol pertamanya musim ini di Primavera, serta Ibrahimović, yang membukukan dua gol pertamanya bersama Milan. Pada pekan ke-11, Milan akan bertandang ke Roma pada 22 November mendatang untuk menghadapi Lazio, pemuncak klasemen yang masih belum terkalahkan. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit, tetapi kami menyongsongnya dengan semangat yang tepat, tulis AcMilan.com.