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AC MIlan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

AC Milan Primavera, Ibrahimovic Jr unjuk gigi: dua gol dan pesan ala Zlatan, "Kami bisa memenangi segalanya"

Serie A
AC Milan

Tim Primavera kembali mencetak lima gol: AlbinoLeffe dikalahkan. AC Milan mendominasi dan menang 5-1 di PUMA House of Football.

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MIL

MIL

Serie A

22 Nov 2026

FRC

FRC

Milan menang 5-1 atas AlbinoLeffe pada pekan ke-10 Primavera 1 2026/27 berkat dua gol Ibrahimović serta gol-gol Balentien, Anastasio, dan Zaramella. Ini merupakan kemenangan ketiga beruntun Milan jika Coppa Italia turut dihitung. Untuk kedua kalinya dalam rentang tersebut, Milan mencetak lima gol setelah melakukannya pekan lalu melawan Monza. Kemenangan ini membawa Milan mengoleksi 21 poin di klasemen, dengan satu pertandingan yang masih harus dimainkan dibandingkan para pesaingnya.

Seperti saat bermain di Monzello, empat pemain berbeda mencetak gol. Dua nama yang kembali mencatatkan nama di papan skor adalah Zaramella dan Anastasio. Anastasio kini mencetak gol dalam empat pertandingan liga berturut-turut, setelah sebelumnya menjebol gawang Cagliari, Fiorentina, dan Monza. Dua pencetak gol lainnya merupakan pemain yang baru masuk susunan pemain inti pilihan Renna dibandingkan laga sebelumnya: Balentien, yang mencetak gol pertamanya musim ini di Primavera, serta Ibrahimović, yang membukukan dua gol pertamanya bersama Milan. Pada pekan ke-11, Milan akan bertandang ke Roma pada 22 November mendatang untuk menghadapi Lazio, pemuncak klasemen yang masih belum terkalahkan. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit, tetapi kami menyongsongnya dengan semangat yang tepat, tulis AcMilan.com.

  • Seperti Ayah Zlatan

    Vincent Ibrahimovic, anak kedua Zlatan yang menjadi sorotan hari ini berkat dua gol bersama Milan Primavera, berbicara seusai pertandingan melawan Albinoleffe yang dimenangi 5-1. Berikut pernyataannya:

    Seberapa penting kemenangan hari ini?

    "Setiap pertandingan penting karena masing-masing bernilai tiga poin. Hari ini kami meraihnya. Kami tidak bisa berbuat lebih baik lagi."

    Seberapa lama kamu menantikan pertandingan seintens ini? Ditambah lagi, kamu mencetak dua gol indah.

    "Itulah yang saya upayakan sepanjang pekan, yang telah kami berikan. Pada akhirnya, bukan hanya saya yang mencetak gol. Ada pemain lain yang memberikan assist; mereka juga penting. Saya bekerja keras untuk momen ini dan sudah menantikannya."

    Sejauh mana tim ini bisa melangkah?

    "Menurut saya, kami akan memenangkan semuanya. Kami harus tetap fokus, tetapi kami bekerja dengan baik dan meraih tiga kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir. Kami harus terus tampil sekuat ini."

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MIL

MIL

Serie A

22 Nov 2026

FRC

FRC