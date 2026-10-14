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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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AC Milan, pendapatan dari sponsor untuk pertama kalinya melampaui 100 juta euro: analisis angka-angka klub

AC Milan

Portofolio kemitraan AC Milan semakin luas: begini cara Red Bird meningkatkan pendapatan

Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya yang telah melampaui satu abad, AC Milan mencatat pendapatan sponsor lebih dari 100 juta euro. Angka ini menjadi salah satu data paling penting dalam laporan keuangan tahun buku 2025/26 yang disetujui dewan direksi klub yang beralamat di via Aldo Rossi.

Hasil ini menunjukkan kuatnya kinerja divisi komersial Milan dalam tahun buku yang ditandai dengan absennya klub dari kompetisi Eropa pada musim lalu dan Liga Champions pada musim ini. Kendati terdampak kondisi tersebut, AC Milan menutup musim dengan pendapatan 464,6 juta euro, tetap berada di kisaran dua musim sebelumnya yang mencatat rekor: angka itu naik 1,7% dibandingkan 2023/24 dan turun 6% dibandingkan 2024/25.

Pendapatan tetap terjaga terutama berkat kegiatan yang tidak terlalu berkaitan langsung dengan keikutsertaan di kompetisi Eropa. Di antaranya, pendapatan sponsor menjadi salah satu faktor paling menentukan.

  • PORTOFOLIO YANG JAUH LEBIH LUAS

    Di antara kerja sama dengan nilai ekonomi terbesar terdapat Emirates, sponsor utama AC Milan, dan Puma, sponsor perlengkapan tim. Menurut perkiraan, kerja sama dengan Emirates bernilai sekitar 35 juta euro per tahun, sementara kesepakatan dengan Puma mendatangkan lebih dari sekitar 30 juta euro per musim bagi AC Milan jika memperhitungkan nilai tetap dan bonus.

    Kerja sama lain yang kuat dan telah berlangsung lama terjalin dengan MSC Crociere, mitra resmi sekaligus sponsor lengan, yang baru-baru ini diperpanjang hingga 2027. Sponsor jersi lainnya adalah Bitpanda, yang menempati posisi sponsor bagian belakang jersi AC Milan. Kesepakatan itu bernilai sekitar 5 juta euro per musim. Sementara untuk tim putri, Banco BPM merupakan sponsor utama jersi Milan Women.

  • KESEPAKATAN BARU

    AC Milan tak berhenti, justru menggandakan langkahnya. Di antara kesepakatan baru, ada kerja sama dengan FPG Fortune Prime Global, yang bergabung sebagai mitra premium dan mitra resmi perdagangan daring klub. Kerja sama baru dengan Boggi Milano juga sangat penting dari segi ekonomi. Boggi Milano bergabung sebagai mitra global AC Milan dengan status mitra resmi busana formal.

    Mitra penting lain yang bergabung adalah DHL, yang menjadi mitra premium dan mitra resmi logistik. Di sisi perpanjangan kerja sama, BMW Italia mengonfirmasi kemitraan yang dimulai pada 2021 untuk tahun keenam berturut-turut. BMW Italia tetap menjadi mitra premium dan mitra resmi otomotif klub pada musim 2026/27.

  • Aktivitas penjualan tiket mencetak rekor

    Komponen komersial dalam laporan keuangan juga mendapat manfaat nyata dari loyalitas penonton yang sangat kuat di San Siro. Pendapatan penjualan tiket dari pertandingan Serie A meningkat, dan untuk tahun kedua berturut-turut, AC Milan menjadi klub dengan rata-rata penonton tertinggi di liga, yakni lebih dari 72 ribu orang per pertandingan.

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