Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya yang telah melampaui satu abad, AC Milan mencatat pendapatan sponsor lebih dari 100 juta euro. Angka ini menjadi salah satu data paling penting dalam laporan keuangan tahun buku 2025/26 yang disetujui dewan direksi klub yang beralamat di via Aldo Rossi.

Hasil ini menunjukkan kuatnya kinerja divisi komersial Milan dalam tahun buku yang ditandai dengan absennya klub dari kompetisi Eropa pada musim lalu dan Liga Champions pada musim ini. Kendati terdampak kondisi tersebut, AC Milan menutup musim dengan pendapatan 464,6 juta euro, tetap berada di kisaran dua musim sebelumnya yang mencatat rekor: angka itu naik 1,7% dibandingkan 2023/24 dan turun 6% dibandingkan 2024/25.

Pendapatan tetap terjaga terutama berkat kegiatan yang tidak terlalu berkaitan langsung dengan keikutsertaan di kompetisi Eropa. Di antaranya, pendapatan sponsor menjadi salah satu faktor paling menentukan.