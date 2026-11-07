Di antara berbagai peminjaman yang diatur manajemen AC Milan ke sejumlah klub di Eropa, peminjaman David Odogu ke Toulouse tentu menimbulkan keraguan. Bek tengah muda asal Jerman itu pindah pada musim panas ke Toulouse, klub saudara AC Milan, dengan tujuan menimba pengalaman dan mendapat menit bermain berharga di liga kompetitif seperti Ligue 1, tetapi tak pernah mendapat kesempatan bermain. Modal untuk menjalani masa peminjaman yang sukses sebenarnya ada, apalagi klub Prancis itu berada dalam jaringan RedBird yang sama. Namun, kenyataannya Odogu belum bermain satu menit pun di liga. Pelatih Jens Bertel Askou tidak mengandalkan mantan bek Wolfsburg itu.
AC Milan, peminjaman David Odogu ke Toulouse berisiko berakhir pada Januari: belum bermain satu menit pun, kedua klub tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri peminjaman tersebut pada Januari
Kontak sedang berlangsung
Sejak awal musim, Oodogu bolak-balik antara bangku cadangan dan tribune. Ia tidak masuk skuad dalam tiga kesempatan dan absen pada pertandingan terakhir melawan Strasbourg karena demam. Pemain kelahiran 2006 itu tidak senang dengan situasinya dan dikabarkan sudah meminta untuk pergi.
Seperti dilaporkan situs yang mengikuti perkembangan klub Prancis tersebut, LesViolets.com, dan dikonfirmasi redaksi Sky Jerman, dalam beberapa hari terakhir telah berlangsung pembicaraan intensif antara manajemen AC Milan dan petinggi Toulouse untuk membahas masa depan bek kelahiran 2006 itu.
Investasi sebesar 6 juta plus bonus
Kecuali ada kejutan, Odogu akan kembali ke klubnya, sementara Milan akan mencarikannya klub baru untuk paruh kedua musim ini. Harapannya, ia bisa bergabung dengan klub yang benar-benar bersedia mengandalkan pemain yang pernah dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Jerman.
Milan perlu memastikan investasi sebesar 6 juta ditambah bonus 3 juta yang dikeluarkan untuk merekrutnya dari Wolfsburg pada musim panas 2025 tidak sia-sia.
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