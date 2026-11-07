Sejak awal musim, Oodogu bolak-balik antara bangku cadangan dan tribune. Ia tidak masuk skuad dalam tiga kesempatan dan absen pada pertandingan terakhir melawan Strasbourg karena demam. Pemain kelahiran 2006 itu tidak senang dengan situasinya dan dikabarkan sudah meminta untuk pergi.

Seperti dilaporkan situs yang mengikuti perkembangan klub Prancis tersebut, LesViolets.com, dan dikonfirmasi redaksi Sky Jerman, dalam beberapa hari terakhir telah berlangsung pembicaraan intensif antara manajemen AC Milan dan petinggi Toulouse untuk membahas masa depan bek kelahiran 2006 itu.