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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

AC Milan, Musah: "Kami sudah menyiapkan skema sepak pojok itu. Senang, tapi sepak bola punya ingatan pendek"

Y. Musah
AC Milan vs Inter
AC Milan
Inter
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Gelandang AC Milan, Yunus Musah, berbicara kepada Sky Sport 24 usai kemenangan 3-1 atas Inter dalam derbi: "Ini malam terindah tahun ini. Kami tahu bahwa saat memenangi derbi, terutama ketika bermain di kandang, atmosfer stadion luar biasa, para suporter juga luar biasa. Kami belajar dari setiap pertandingan: kami belajar dari laga melawan Bologna dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya."

  • Tepuk tangan meriah sambil berdiri

    "Saya senang dengan situasi saat ini, tetapi dunia sepak bola cepat lupa. Saya harus terus seperti ini sampai akhir musim. Kalau tidak, saya tahu keadaan bisa segera berubah lagi. Di sini, kamu harus bermain bagus di setiap pertandingan karena selalu ada orang yang menginginkan posisimu. Kamu berada di AC Milan."

  • Skema tendangan sudut yang telah dilatih

    "Itu adalah sepak pojok yang sudah kami siapkan. Kami tahu Inter tidak akan mengikuti Adrien. Tidak, menurut saya dia ingin mengarahkan bola ke sana untuk menciptakan ancaman, menempatkannya di sana dan berharap ada seseorang. Tapi tidak, sejujurnya saya rasa dia tidak berniat melepaskan tembakan."

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Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT

MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC