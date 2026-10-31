Gelandang AC Milan, Yunus Musah, berbicara kepada Sky Sport 24 usai kemenangan 3-1 atas Inter dalam derbi: "Ini malam terindah tahun ini. Kami tahu bahwa saat memenangi derbi, terutama ketika bermain di kandang, atmosfer stadion luar biasa, para suporter juga luar biasa. Kami belajar dari setiap pertandingan: kami belajar dari laga melawan Bologna dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya."
AC Milan, Musah: "Kami sudah menyiapkan skema sepak pojok itu. Senang, tapi sepak bola punya ingatan pendek"
Tepuk tangan meriah sambil berdiri
"Saya senang dengan situasi saat ini, tetapi dunia sepak bola cepat lupa. Saya harus terus seperti ini sampai akhir musim. Kalau tidak, saya tahu keadaan bisa segera berubah lagi. Di sini, kamu harus bermain bagus di setiap pertandingan karena selalu ada orang yang menginginkan posisimu. Kamu berada di AC Milan."
Skema tendangan sudut yang telah dilatih
"Itu adalah sepak pojok yang sudah kami siapkan. Kami tahu Inter tidak akan mengikuti Adrien. Tidak, menurut saya dia ingin mengarahkan bola ke sana untuk menciptakan ancaman, menempatkannya di sana dan berharap ada seseorang. Tapi tidak, sejujurnya saya rasa dia tidak berniat melepaskan tembakan."
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