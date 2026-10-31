"Saya senang dengan situasi saat ini, tetapi dunia sepak bola cepat lupa. Saya harus terus seperti ini sampai akhir musim. Kalau tidak, saya tahu keadaan bisa segera berubah lagi. Di sini, kamu harus bermain bagus di setiap pertandingan karena selalu ada orang yang menginginkan posisimu. Kamu berada di AC Milan."