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AC Milan muncul sebagai pesaing tak terduga untuk merekrut pemain sayap West Ham seharga £35 juta setelah tim tersebut terdegradasi dari Liga Premier
Rossoneri semakin gencar mengejar Summerville
Milan telah memantau penampilan sayap West Ham, Summerville, dan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran resmi menjelang perombakan besar-besaran yang diperkirakan akan terjadi di San Siro pada musim panas ini, menurut laporan TEAMtalk. Pemain asal Belanda itu menjadi salah satu pemain terbaik West Ham meskipun klub tersebut mengalami musim yang mengecewakan. Performa apiknya pada paruh kedua musim ini menarik perhatian sejumlah klub di seluruh Eropa, dengan Milan kini ikut bersaing dalam perebutan tanda tangannya yang semakin ketat.
Summerville mengakhiri musim dengan gemilang, mencetak lima gol dan memberikan dua assist dalam 16 penampilan terakhirnya di Liga Premier. Penampilannya juga membuatnya mendapat tempat di skuad Piala Dunia Belanda meskipun belum pernah tampil di level senior - dengan debutnya untuk negaranya terjadi saat Oranje kalah 1-0 dari Aljazair.
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Summerville muncul sebagai target utama dalam proses perombakan skuad Milan
Ketertarikan Milan merupakan bagian dari perencanaan perekrutan yang lebih luas yang sedang dijalankan oleh pemilik klub, RedBird, seiring persiapan klub menjelang musim depan. Proses perekrutan terus berlanjut bersamaan dengan upaya untuk menyelesaikan struktur kepelatihan klub, dengan pembicaraan yang terus berlanjut mengenai penunjukan mantan manajer Crystal Palace, Oliver Glasner.
Terlepas dari siapa yang akan memimpin, staf perekrutan Milan dilaporkan percaya bahwa kualitas Summerville sangat cocok untuk Serie A. Kecepatan, gaya bermain langsung, dan kreativitasnya dipandang sebagai atribut yang dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam sepak bola Italia. Sementara itu, West Ham menghadapi tugas sulit untuk mempertahankan salah satu aset paling berharga mereka setelah terdegradasi. Klub tersebut diperkirakan menilai sang pemain sayap sekitar £35 juta, setelah awalnya merekrutnya dari Leeds pada 2024 dengan harga sekitar £25 juta.
Masa depan Leao masih belum pasti
Klub Serie A tersebut sedang mencari pemain baru untuk lini serang di tengah ketidakpastian seputar masa depan Leao. Pemain timnas Portugal itu dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari Milan pada musim panas ini, sehingga klub pun mulai mencari calon penggantinya. Di dalam klub, Summerville dikabarkan menjadi salah satu kandidat utama untuk memperkuat sisi kiri lini serang jika Leao benar-benar hengkang.
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Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan diperkirakan akan semakin sengit
Milan diperkirakan akan menghadapi persaingan ketat jika mereka memutuskan untuk secara resmi menyatakan minat mereka. Tottenham dan Aston Villa sama-sama telah memantau Summerville dan dapat menawarkan prospek untuk tetap bermain di Liga Premier sambil bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa.
Menjelang jendela transfer musim panas, West Ham harus memutuskan apakah akan melepas salah satu pemain paling diminati mereka. Penampilan individu Summerville yang gemilang telah menempatkannya dalam radar klub-klub di Inggris dan Eropa, yang berpotensi memicu persaingan transfer yang sengit.