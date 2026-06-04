AC Milan muncul sebagai pesaing tak terduga untuk merekrut pemain sayap West Ham seharga £35 juta setelah tim tersebut terdegradasi dari Liga Premier

Milan telah memantau penampilan sayap West Ham, Summerville, dan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran resmi menjelang perombakan besar-besaran yang diperkirakan akan terjadi di San Siro pada musim panas ini, menurut laporan TEAMtalk. Pemain asal Belanda itu menjadi salah satu pemain terbaik West Ham meskipun klub tersebut mengalami musim yang mengecewakan. Performa apiknya pada paruh kedua musim ini menarik perhatian sejumlah klub di seluruh Eropa, dengan Milan kini ikut bersaing dalam perebutan tanda tangannya yang semakin ketat.

Summerville mengakhiri musim dengan gemilang, mencetak lima gol dan memberikan dua assist dalam 16 penampilan terakhirnya di Liga Premier. Penampilannya juga membuatnya mendapat tempat di skuad Piala Dunia Belanda meskipun belum pernah tampil di level senior - dengan debutnya untuk negaranya terjadi saat Oranje kalah 1-0 dari Aljazair.