Buzzi
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AC Milan merencanakan perpanjangan kontrak jangka panjang besar-besaran untuk bintang USMNT Christian Pulisic
Jajaran petinggi AC Milan menyiapkan perpanjangan kontrak bersejarah
Menurut La Gazzetta dello Sport, raksasa Italia itu sedang bersiap mengikat Pulisic dengan kontrak jangka panjang bernilai besar untuk menangkal para peminat potensial di bursa transfer. Setelah memilih absen dari tugas internasional bersama Amerika Serikat, sang penyerang tetap berada di Milanello untuk memulihkan kebugaran terbaiknya usai mengalami cedera serius di Piala Dunia. Kembalinya performa tajamnya, yang ditandai satu gol dan satu assist dalam dua penampilan liga terakhirnya, semakin menegaskan tekad petinggi klub untuk mengamankan masa depannya.
- Getty Images Sport
Visi klub menentukan prioritas kontrak
Pemilik klub Cardinale bertekad mengikat sang penyerang dengan perpanjangan kontrak fantastis hingga 2031. Meski masa bakti pemain asal Amerika itu saat ini di San Siro berlaku hingga Juni 2027 dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi, Il Diavolo ingin menghindari penundaan yang tidak perlu.
Pembicaraan sebelumnya sempat mandek setahun lalu di kisaran €5 juta bersih per musim, tetapi negosiasi baru kini bisa membuat kubu sang pemain mengajukan tuntutan gaji yang lebih tinggi. Di luar nilai komersialnya sebagai wajah utama ekspansi RedBird di Amerika Utara, winger tersebut tetap menjadi aset yang tak tergantikan di atas lapangan jika ia terus memimpin lini depan Ruben Amorim.
RedBird bergerak untuk mengamankan para bintang
Perencanaan RedBird melampaui sosok andalan USMNT itu, dengan mencakup beberapa pilar fondasi lain di skuad Rossoneri. La Gazzetta dello Sport juga mengungkap bahwa klub kini secara aktif memprioritaskan perpanjangan kontrak hingga 2031 untuk bek tengah Strahinja Pavlovic, yang gajinya akan naik dua kali lipat menjadi sekitar €3,5 juta per musim.
Sementara itu, paket gaji yang ditingkatkan sedang disiapkan untuk gelandang senior Adrien Rabiot agar kompensasinya sejalan dengan nilai pasarnya dan pengaruhnya di atas lapangan. Pendekatan ganda ini menegaskan tekad Milan untuk mempertahankan susunan inti mereka dan memastikan daya saing yang berkelanjutan di level tertinggi.
- Getty Images Sport
Jadwal padat menguji kebangkitan taktik
Konsistensi Pulisic akan langsung menghadapi ujian dalam rangkaian jadwal Serie A dan kompetisi Eropa yang padat setelah jeda internasional berakhir. Penyerang itu harus mempertahankan kontribusi penentunya di sepertiga akhir lapangan untuk menjaga tim Amorim tetap kuat dalam persaingan di puncak klasemen. Keberhasilan negosiasi untuk perpanjangan kontrak jangka panjang itu pada akhirnya akan bergantung pada performa pemain Amerika Serikat tersebut di atas lapangan.
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