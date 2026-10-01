Pemilik klub Cardinale bertekad mengikat sang penyerang dengan perpanjangan kontrak fantastis hingga 2031. Meski masa bakti pemain asal Amerika itu saat ini di San Siro berlaku hingga Juni 2027 dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi, Il Diavolo ingin menghindari penundaan yang tidak perlu.

Pembicaraan sebelumnya sempat mandek setahun lalu di kisaran €5 juta bersih per musim, tetapi negosiasi baru kini bisa membuat kubu sang pemain mengajukan tuntutan gaji yang lebih tinggi. Di luar nilai komersialnya sebagai wajah utama ekspansi RedBird di Amerika Utara, winger tersebut tetap menjadi aset yang tak tergantikan di atas lapangan jika ia terus memimpin lini depan Ruben Amorim.