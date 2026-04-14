AC Milan merencanakan kesepakatan pertukaran pemain dengan Santiago Gimenez untuk mendatangkan bintang Fiorentina, Moise Kean, yang dihargai €52 juta

Menurut laporan dari Italia, Massimiliano Allegri berencana untuk kembali bekerja sama dengan pemain timnas Italia, Kean, dalam upayanya merombak lini serang AC Milan untuk musim depan.

Pelatih tersebut pernah bekerja sama erat dengan Kean selama mereka berdua berada di Juventus dan meyakini bahwa pemain berusia 26 tahun itu memiliki profil fisik dan teknis yang ideal untuk memimpin lini depan di San Siro.

Ketertarikan ini diyakini bersifat timbal balik, dengan Kean terbuka untuk pindah ke ibu kota mode tersebut. Masa depannya di Florence kini menjadi sorotan tajam menyusul kesulitan yang dialami Fiorentina di kompetisi Eropa, dengan Viola diperkirakan akan tersingkir dari Liga Konferensi Eropa oleh Crystal Palace.