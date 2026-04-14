AC Milan merencanakan kesepakatan pertukaran pemain dengan Santiago Gimenez untuk mendatangkan bintang Fiorentina, Moise Kean, yang dihargai €52 juta
Allegri menargetkan Kean sebagai prioritas utama
Menurut laporan dari Italia, Massimiliano Allegri berencana untuk kembali bekerja sama dengan pemain timnas Italia, Kean, dalam upayanya merombak lini serang AC Milan untuk musim depan.
Pelatih tersebut pernah bekerja sama erat dengan Kean selama mereka berdua berada di Juventus dan meyakini bahwa pemain berusia 26 tahun itu memiliki profil fisik dan teknis yang ideal untuk memimpin lini depan di San Siro.
Ketertarikan ini diyakini bersifat timbal balik, dengan Kean terbuka untuk pindah ke ibu kota mode tersebut. Masa depannya di Florence kini menjadi sorotan tajam menyusul kesulitan yang dialami Fiorentina di kompetisi Eropa, dengan Viola diperkirakan akan tersingkir dari Liga Konferensi Eropa oleh Crystal Palace.
Kendala finansial terkait klausul pelepasan
Meskipun keinginan dari segi olahraga untuk mendatangkan Kean ke Milan sudah jelas, aspek keuangan menjadi kendala besar bagi petinggi Rossoneri. Striker tersebut saat ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya senilai €52 juta, angka yang enggan dibayarkan Milan melalui transaksi tunai langsung.
Mengingat nilai pasar Kean tidak mengalami lonjakan dramatis selama 12 bulan terakhir, klub sedang mencari cara yang lebih ekonomis untuk mencapai kesepakatan.
Untuk menjembatani kesenjangan antara penilaian mereka dan klausul pelepasan, Milan bersiap menawarkan paket pemain plus uang tunai. Laporan menunjukkan bahwa raksasa Serie A tersebut sedang mempertimbangkan tawaran yang mencakup pemain internasional Meksiko Gimenez bersama dengan suntikan dana antara €10 juta dan €15 juta untuk memenuhi tuntutan Fiorentina.
Gimenez ingin memulai dari awal
Santiago tiba di Milan dengan harapan yang tinggi, namun musim perdananya di Italia sebagian besar berjalan kurang memuaskan. Mantan pemain Feyenoord ini kesulitan beradaptasi dengan tuntutan taktis Allegri dan belum berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain inti tetap.
Pindah ke Fiorentina bisa menjadi platform yang sempurna bagi pemain asal Meksiko ini untuk menghidupkan kembali kariernya di lingkungan yang tidak terlalu menekan.
Bagi Fiorentina, mendapatkan penyerang yang sudah terbukti seperti Gimenez bisa menjadi opsi menarik saat mereka berusaha membangun kembali skuad mereka. Namun, kesepakatan ini tetap rumit karena tuntutan gaji yang tinggi dari sang striker dan minat yang dilaporkan dari beberapa klub Liga Premier, yang bisa menggoda sang pemain untuk mempertimbangkan pindah ke Inggris daripada tetap di Italia.
Negosiasi masih dalam tahap awal
Jika terwujud, transfer ini akan menandai perombakan besar-besaran dalam jajaran penyerang papan atas Italia. Bagi Milan, ini merupakan kesempatan untuk memberikan Allegri seorang rekan setim yang dapat diandalkan, sementara bagi Fiorentina, hal ini membuka peluang untuk menyegarkan lini serang yang kurang konsisten sepanjang musim yang sulit ini. Banyak hal akan bergantung pada kesediaan Gimenez untuk pindah ke Florence agar kesepakatan ini terwujud.