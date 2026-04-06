AC Milan menyerah dalam perburuan gelar Serie A, sementara Max Allegri menetapkan target bagi Christian Pulisic dan kawan-kawan pasca kekalahan dari Napoli
Allegri mengakui impian gelar juara
Allegri sangat jujur mengenai posisi Milan saat ini setelah kehilangan poin-poin penting. Kekalahan 1-0 pada Senin lalu di Serie A berarti klub kini tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Inter dan dua poin di belakang Napoli. Akibatnya, sang manajer memberikan gambaran yang jelas mengenai ambisi mereka di kompetisi domestik.
"Perburuan Scudetto bukan untuk kami saat ini, Inter unggul sembilan poin dan Napoli kini berada di depan. Kami harus fokus pada diri sendiri, menjalani setiap pertandingan satu per satu. Saat ini kami masih berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan kami, tetapi hal ini tidak akan ditentukan dalam satu atau dua minggu ke depan; kami harus mempertahankan keunggulan ini dengan berusaha memenangkan pertandingan," kata Allegri kepada DAZN.
Tindakan spekulatif yang berisiko gagal
Manajer itu membuat banyak orang terkejut dengan membiarkan Pulisic dan Leao duduk di bangku cadangan, dan memilih duet Niclas Fullkrug dan Christopher Nkunku yang belum teruji. Membela keputusannya, Allegri menyatakan: “Saya pikir Nkunku dan Fullkrug bermain bagus, Nkunku bekerja keras untuk tim dan mendapat beberapa peluang. Pemain seperti dia harus bisa mencetak gol dari peluang-peluang itu.”
Menyikapi performa secara keseluruhan dan peluang yang terlewatkan, ia menambahkan: “Sepak bola memang penuh dengan situasi seperti ini, seluruh tim bermain cukup baik. Kami membiarkan satu tembakan [Leonardo] Spinazzola di babak pertama yang seharusnya tidak boleh kami biarkan lolos, lalu kesulitan menghadapi beberapa serangan balik.”
Masalah kebugaran membatasi pilihan
Absennya para pemain sayap utama terbukti merugikan, namun sang pelatih menegaskan bahwa tangannya terikat oleh kendala fisik pasca jeda internasional. Pulisic baru kembali berlatih sesaat sebelum pertandingan, sementara Leao masih kurang ritme setelah absen karena cedera baru-baru ini.
"Formasi 4-3-3 adalah sesuatu yang bisa kami coba sejak awal, tapi itu tergantung pada tingkat kebugaran," jelas Allegri, sambil menyoroti bahwa Pulisic tiba pada hari Jumat dan Leao hanya mengikuti dua sesi latihan setengah hari. Ia mencatat bahwa penyerang asal Portugal itu memulai musim dengan gemilang namun sayangnya mengalami serangkaian masalah fisik.
Pertarungan di dunia sepak bola Eropa
Milan harus berjuang keras untuk mempertahankan posisi empat besar. Saat ini berada di peringkat ketiga dengan 63 poin setelah 31 pertandingan, klub ini menghadapi tekanan yang sangat besar. Como, yang tampil mengejutkan, berada di peringkat keempat dengan 58 poin, sementara Juventus mengintai di peringkat kelima dengan 57 poin. Rossoneri harus segera kembali ke performa terbaiknya untuk menghindari tergeser dari zona kualifikasi Liga Champions.