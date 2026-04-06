AC Milan menyerah dalam perburuan gelar Serie A, sementara Max Allegri menetapkan target bagi Christian Pulisic dan kawan-kawan pasca kekalahan dari Napoli

Allegri sangat jujur mengenai posisi Milan saat ini setelah kehilangan poin-poin penting. Kekalahan 1-0 pada Senin lalu di Serie A berarti klub kini tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Inter dan dua poin di belakang Napoli. Akibatnya, sang manajer memberikan gambaran yang jelas mengenai ambisi mereka di kompetisi domestik.

"Perburuan Scudetto bukan untuk kami saat ini, Inter unggul sembilan poin dan Napoli kini berada di depan. Kami harus fokus pada diri sendiri, menjalani setiap pertandingan satu per satu. Saat ini kami masih berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan kami, tetapi hal ini tidak akan ditentukan dalam satu atau dua minggu ke depan; kami harus mempertahankan keunggulan ini dengan berusaha memenangkan pertandingan," kata Allegri kepada DAZN.