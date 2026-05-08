AC Milan mengincar transfer gratis yang sensasional untuk bek Real Madrid David Alaba, sementara agennya, Pini Zahavi, tengah melakukan pembicaraan

Milan telah melakukan pembicaraan dengan agen berpengaruh Zahavi seiring upaya klub untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas tinggi. Pembicaraan awal dilaporkan berfokus pada Robert Lewandowski, namun tuntutan gaji sang striker dikabarkan melampaui batas anggaran klub saat ini. Perhatian pun beralih ke klien Zahavi lainnya.

Alaba muncul sebagai target potensial, dengan bek tersebut mendekati akhir kontraknya di Real Madrid. Pemain berusia 33 tahun itu, yang sebelumnya menikmati masa kejayaan penuh trofi bersama Bayern Munich, sedang mempertimbangkan opsi-opsinya menjelang apa yang mungkin menjadi langkah besar terakhir dalam kariernya. Menurut MilanLive, Milan memandang situasi ini sebagai peluang pasar yang potensial.