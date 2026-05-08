AC Milan mengincar transfer gratis yang sensasional untuk bek Real Madrid David Alaba, sementara agennya, Pini Zahavi, tengah melakukan pembicaraan
Milan membuka pembicaraan mengenai peluang untuk merekrut Alaba
Milan telah melakukan pembicaraan dengan agen berpengaruh Zahavi seiring upaya klub untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas tinggi. Pembicaraan awal dilaporkan berfokus pada Robert Lewandowski, namun tuntutan gaji sang striker dikabarkan melampaui batas anggaran klub saat ini. Perhatian pun beralih ke klien Zahavi lainnya.
Alaba muncul sebagai target potensial, dengan bek tersebut mendekati akhir kontraknya di Real Madrid. Pemain berusia 33 tahun itu, yang sebelumnya menikmati masa kejayaan penuh trofi bersama Bayern Munich, sedang mempertimbangkan opsi-opsinya menjelang apa yang mungkin menjadi langkah besar terakhir dalam kariernya. Menurut MilanLive, Milan memandang situasi ini sebagai peluang pasar yang potensial.
Tidak ada kutipan langsung, namun pembicaraan berpusat pada pertemuan dengan Zahavi
Pembicaraan antara petinggi Milan dan Zahavi berlangsung di Casa Milan. Meskipun awalnya Lewandowski menjadi bagian dari pembicaraan tersebut, tuntutan finansial yang menyertai kemungkinan kesepakatan itu mengalihkan perhatian ke Alaba.
Milan memandang pemain internasional Austria ini sebagai pemain yang mampu memperkuat lini pertahanan mereka berkat pengalaman dan fleksibilitasnya. Bek ini mampu bermain sebagai bek tengah, bek kiri, atau gelandang bertahan, atribut yang menarik bagi pelatih kepala Massimiliano Allegri. Prospek merekrut pemain sekelas Alaba tanpa harus membayar biaya transfer membuat opsi ini sangat menarik bagi jajaran petinggi klub.
Pengalaman dan risiko sama-sama menjadi pertimbangan
Di Madrid, berbagai indikasi menunjukkan bahwa masa depan jangka panjang Alaba masih belum pasti. Saat ini belum ada tanda-tanda jelas bahwa juara Spanyol tersebut akan memperpanjang kontraknya dengan ketentuan yang sama. Bagi Milan, daya tariknya terletak pada penambahan kualitas yang sudah teruji ke dalam skuad yang bertekad untuk kembali menempatkan diri di jajaran elit Eropa. Pengalaman Alaba di level tertinggi, termasuk berbagai gelar domestik dan kesuksesan di Liga Champions, akan memberikan kepemimpinan dan fleksibilitas taktis.
Namun, kekhawatiran tetap ada terkait riwayat cedera terbarunya. Pemain asal Austria ini telah absen dalam waktu yang cukup lama dalam beberapa musim terakhir, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah ia dapat tetap tampil secara konsisten di Serie A dan kompetisi Eropa yang menuntut.
Kualifikasi Liga Champions bisa menentukan kepindahannya
Pertimbangan finansial akan memainkan peran penting dalam upaya Milan merekrutnya. Meskipun sang bek bisa didatangkan secara gratis, gajinya tetap menjadi beban finansial yang besar. Oleh karena itu, lolos ke Liga Champions musim depan dipandang sangat penting, karena pendapatan tambahan tersebut akan memberi Milan keleluasaan yang lebih besar untuk memenuhi tuntutan gaji sang pemain.
Seiring berlanjutnya persaingan di Serie A untuk empat besar, posisi akhir Milan di liga mungkin akan menentukan apakah transfer Alaba menjadi rekrutan musim panas yang realistis di San Siro. Rossoneri saat ini berada di posisi ketiga dengan 67 poin dari 35 pertandingan, hanya unggul tiga poin dari Roma yang berada di posisi kelima.