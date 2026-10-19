Markus Krosche menjadi target utama AC Milan untuk mengisi posisi Head of Football. Kesepakatan akhir kini semakin dekat. Penolakan keras Eintracht Frankfurt sempat menghambat negosiasi pada musim panas lalu, tetapi kini situasinya tampak lebih memungkinkan: Gerry Cardinale telah memutuskan untuk mempercepat penunjukan Head of Football baru, dan direktur asal Jerman itu menjadi kandidat terkuat. Terlebih, pengunduran diri direktur berusia 46 tahun tersebut telah diajukan dan diterima oleh klub Jerman itu.
AC MILAN CAPAI KESEPAKATAN FINANSIAL DENGAN KROSCHE: APA YANG MASIH DIPERLUKAN UNTUK MERAMPUNGKANNYA?