Sebelum menjadi petinggi klub, Krosche adalah seorang gelandang. Ia mengawali karier di tim junior Werder Bremen sebelum menjadi ikon Paderborn.

Dari pemain, ia beralih menjadi pelatih. Pada tahun ia pensiun, Krosche mengambil alih tim kedua Paderborn sebelum memulai petualangan baru dengan mengikuti mantan rekan setim sekaligus pelatihnya, Roger Schmidt, ke Bayer Leverkusen.

Ia berada di sana kurang dari dua tahun, hingga Leverkusen memecatnya pada Maret 2017. Krosche kembali ke Paderborn sebagai direktur olahraga, mengawali babak ketiga kariernya di sepakbola. Ia membawa Paderborn dari divisi tiga kembali ke Bundesliga. Pada 2019, ia direkrut RB Leipzig untuk menggantikan Rangnick. Bersama klub itu, ia mencapai semifinal Liga Champions pada 2021, tahun ketika ia mengundurkan diri satu tahun sebelum kontraknya berakhir.

Ia kemudian bergabung dengan Eintracht Frankfurt. Dalam empat tahun, ia membangun tim yang menjuarai Liga Europa pada 2022 dan finis di posisi ketiga pada 2025. Di Frankfurt, ia juga membuktikan kemampuannya menemukan talenta dan menjual mereka dengan harga tinggi.