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krosche milanGetty Images
Diterjemahkan oleh

AC Milan: Mengenal Marcus Krosche, kandidat terdepan untuk posisi Head Football, dan semua talenta yang ia kembangkan

AC Milan
Transfers
Eintracht Frankfurt

Inilah alasan AC Milan memilih Krosche: ia menemukan dan mengembangkan pemain berbakat, lalu menjual mereka dengan harga selangit.

Markus Krosche menjadi target utama AC Milan untuk mengisi posisi Head of Football. Kesepakatan final kini sudah sangat dekat. Penolakan keras Eintracht Frankfurt sempat menghambat negosiasi pada musim panas lalu, tetapi kini waktunya tampak lebih tepat: Gerry Cardinale telah memutuskan untuk mempercepat penunjukan Head of Football baru, dan Krosche menjadi kandidat yang paling berpeluang. Terlebih, pengunduran diri direktur berusia 46 tahun itu telah diajukan dan diterima oleh klub Jerman tersebut.

AC MILAN CAPAI KESEPAKATAN FINANSIAL DENGAN KROSCHE: APA YANG MASIH DIPERLUKAN UNTUK MERAMPUNGKAN TRANSFER?

  • Siapa Krosche

    Sebelum menjadi petinggi klub, Krosche adalah seorang gelandang. Ia memulai karier di tim junior Werder Bremen sebelum menjadi ikon Paderborn.

    Dari pemain, ia beralih menjadi pelatih. Pada tahun ia pensiun, Krosche mengambil alih tim kedua Paderborn, lalu memulai petualangan baru dengan mengikuti mantan rekan setim sekaligus pelatihnya, Roger Schmidt, ke Bayer Leverkusen.

    Ia berada di sana kurang dari dua tahun, hingga dipecat Leverkusen pada Maret 2017. Krosche kembali ke Paderborn sebagai direktur olahraga, dan di sanalah fase ketiga karier sepak bolanya dimulai. Ia membawa Paderborn kembali ke Bundesliga dari divisi tiga. Pada 2019, ia direkrut RB Leipzig untuk menggantikan Rangnick. Bersama klub tersebut, ia mencapai semifinal Liga Champions pada 2021. Pada tahun yang sama, ia mengundurkan diri setahun sebelum kontraknya berakhir.

    Ia kemudian bergabung dengan Eintracht Frankfurt. Dalam empat tahun, ia membangun tim yang meraih gelar Liga Europa pada 2022 dan finis di posisi ketiga pada 2025. Di Frankfurt, ia juga menunjukkan kepiawaiannya menemukan talenta dan menjual mereka dengan harga selangit.

  • Penting juga untuk transfer pemain keluar

    Krosche praktis menjadi raja keuntungan dari penjualan pemain di Bundesliga. Lihat saja penjualan Kolo Muani dan Marmoush, yang sama-sama didatangkan secara gratis lalu dijual masing-masing seharga 95 juta dan 75 juta kepada PSG dan Manchester City. Belum lagi Ekitike, yang didatangkan dari PSG dengan harga lebih dari 30 juta, tetapi kemudian dijual ke Liverpool seharga 95 juta. Ada pula Pacho, yang ditemukan di Antwerp dan dibawa ke Jerman dengan harga 13 juta, sebelum dijual ke PSG seharga 40 juta. Kemampuan inilah yang tidak dimiliki AC Milan pada musim panas lalu.

  • Talenta Lain yang Ditemukan

    Di antara tonggak penting selama masa kepemimpinannya adalah Nkunku, yang dibeli seharga sekitar 20 juta euro lalu dijual ke Chelsea seharga sekitar 60 juta euro. Di Leipzig, ia membeli Dani Olmo seharga sekitar 35 juta euro dan meningkatkan nilainya hingga ditaksir lebih dari 60 juta euro. Ada pula Dominik Szoboszlai, yang dibeli seharga sekitar 36 juta euro dan dijual kembali/nilainya meningkat hingga sekitar 72 juta euro. Yang berikutnya bisa jadi Ebnoutalib, yang pernah bermain di Italia bersama Perugia, tetapi ditemukan di Elvesberg, klub divisi dua Jerman. Dibeli seharga 8 juta euro, ia sudah mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan Bundesliga dan memikat Klopp, yang memanggilnya ke timnas Jerman asuhannya. Nathaniel Brown: didatangkan dari Nürnberg seharga sekitar 3,5–5,5 juta euro dan dijual kembali ke Bayern Munich pada musim panas 2026 dengan harga tetap 50 juta euro plus bonus 5 juta euro

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