Sebelum menjadi petinggi klub, Krosche adalah seorang gelandang. Ia memulai karier di tim junior Werder Bremen sebelum menjadi ikon Paderborn.

Dari pemain, ia beralih menjadi pelatih. Pada tahun ia pensiun, Krosche mengambil alih tim kedua Paderborn, lalu memulai petualangan baru dengan mengikuti mantan rekan setim sekaligus pelatihnya, Roger Schmidt, ke Bayer Leverkusen.

Ia berada di sana kurang dari dua tahun, hingga dipecat Leverkusen pada Maret 2017. Krosche kembali ke Paderborn sebagai direktur olahraga, dan di sanalah fase ketiga karier sepak bolanya dimulai. Ia membawa Paderborn kembali ke Bundesliga dari divisi tiga. Pada 2019, ia direkrut RB Leipzig untuk menggantikan Rangnick. Bersama klub tersebut, ia mencapai semifinal Liga Champions pada 2021. Pada tahun yang sama, ia mengundurkan diri setahun sebelum kontraknya berakhir.

Ia kemudian bergabung dengan Eintracht Frankfurt. Dalam empat tahun, ia membangun tim yang meraih gelar Liga Europa pada 2022 dan finis di posisi ketiga pada 2025. Di Frankfurt, ia juga menunjukkan kepiawaiannya menemukan talenta dan menjual mereka dengan harga selangit.