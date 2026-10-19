Markus Krosche menjadi target utama AC Milan untuk mengisi posisi Head of Football. Kesepakatan final kini sudah sangat dekat. Penolakan keras Eintracht Frankfurt sempat menghambat negosiasi pada musim panas lalu, tetapi kini waktunya tampak lebih tepat: Gerry Cardinale telah memutuskan untuk mempercepat penunjukan Head of Football baru, dan Krosche menjadi kandidat yang paling berpeluang. Terlebih, pengunduran diri direktur berusia 46 tahun itu telah diajukan dan diterima oleh klub Jerman tersebut.
AC MILAN CAPAI KESEPAKATAN FINANSIAL DENGAN KROSCHE: APA YANG MASIH DIPERLUKAN UNTUK MERAMPUNGKAN TRANSFER?