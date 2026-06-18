Upaya Milan untuk mendatangkan Kehl terjadi pada saat yang tepat, karena eksekutif asal Jerman tersebut baru-baru ini mengalami kegagalan dalam rencana kepindahannya ke Liga Premier. Kehl telah menjalani negosiasi lanjutan dengan Tottenham Hotspur dan bahkan terbang ke London untuk pembicaraan tatap muka, namun kesepakatan itu gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai arah strategis klub asal London Utara tersebut ke depannya.

Kegagalan ini membuat Kehl kini tersedia untuk pindah ke Italia, di mana pemilik Milan, Gerry Cardinale, sangat ingin membangun lingkungan berkinerja tinggi bagi Ruben Amorim yang baru saja ditunjuk. Berbeda dengan situasi di Spurs, di mana perbedaan mengenai hierarki dan pengaruh manajer Roberto De Zerbi dilaporkan berperan, Milan sedang mencari seorang direktur yang dapat bekerja selaras dengan persyaratan khusus Amorim untuk skuad tim utama.