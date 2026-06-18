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AC Milan mengandalkan legenda Borussia Dortmund untuk mendukung proyek Rubem Amorim setelah pembicaraan dengan Tottenham gagal
Kehl muncul sebagai calon
Pencarian direktur teknis baru di AC Milan mengalami perkembangan yang menarik setelah upaya klub untuk membujuk Markus Krosche pindah dari Eintracht Frankfurt gagal. Menurut Gazzetta dello Sport, jajaran petinggi Rossoneri kini mengalihkan perhatian mereka ke Kehl, yang saat ini berstatus bebas transfer setelah hubungan jangka panjangnya dengan Borussia Dortmund berakhir awal tahun ini. Kehl dianggap sebagai opsi yang menarik berkat pengalamannya yang luas di level tertinggi sepak bola Eropa, setelah memimpin sistem perekrutan di Jerman yang terkenal karena kemampuannya mengidentifikasi dan mengembangkan talenta-talenta elit.
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Analisis mendalam tentang Spurs memberikan dorongan semangat
Upaya Milan untuk mendatangkan Kehl terjadi pada saat yang tepat, karena eksekutif asal Jerman tersebut baru-baru ini mengalami kegagalan dalam rencana kepindahannya ke Liga Premier. Kehl telah menjalani negosiasi lanjutan dengan Tottenham Hotspur dan bahkan terbang ke London untuk pembicaraan tatap muka, namun kesepakatan itu gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai arah strategis klub asal London Utara tersebut ke depannya.
Kegagalan ini membuat Kehl kini tersedia untuk pindah ke Italia, di mana pemilik Milan, Gerry Cardinale, sangat ingin membangun lingkungan berkinerja tinggi bagi Ruben Amorim yang baru saja ditunjuk. Berbeda dengan situasi di Spurs, di mana perbedaan mengenai hierarki dan pengaruh manajer Roberto De Zerbi dilaporkan berperan, Milan sedang mencari seorang direktur yang dapat bekerja selaras dengan persyaratan khusus Amorim untuk skuad tim utama.
Pertemuan Kembali Para Pemain Amorim
Penunjukan direktur baru dipandang sebagai langkah krusial dalam memfasilitasi rencana transfer ambisius Amorim. Pelatih asal Portugal itu telah menegaskan keinginannya untuk mendatangkan wajah-wajah yang sudah dikenalnya dari Sporting CP ke San Siro guna mempercepat penerapan sistem permainannya. Secara spesifik, Amorim telah mengidentifikasi Morten Hjulmand dan Francisco Trincao sebagai target prioritasnya untuk bursa transfer musim panas.
Mendapatkan direktur sekelas Kehl akan membantu Milan menavigasi negosiasi yang diperkirakan akan rumit untuk mendatangkan duo Sporting tersebut. Meskipun Hjulmand telah menjadi incaran Manchester United dan Manchester City, Rossoneri yakin bahwa hubungan pribadi Amorim dengan gelandang asal Denmark itu dapat memberi mereka keunggulan di pasar yang kompetitif. Sementara itu, Trincao dihargai karena keserbagunaannya dalam hal taktik, yang sesuai dengan pendekatan inovatif yang ingin diterapkan Cardinale di klub.
- Getty Images Sport
Daftar calon direktur dan alternatifnya
Meskipun Kehl merupakan nama yang cukup terkenal, Milan tetap membuka berbagai kemungkinan saat mereka melanjutkan pencarian kepala teknis. Nama-nama lain yang saat ini sedang dipertimbangkan antara lain Jose Boto, mantan pencari bakat Benfica yang kini berada di Flamengo dan memiliki hubungan sebelumnya dengan Amorim sejak mereka bekerja bersama di Lisbon. Devin Ozek, mantan pejabat Fenerbahce, juga sedang dipantau oleh dewan direksi Milan.
Selain itu, seorang perantara telah mengusulkan Jason Ayto, yang baru-baru ini meninggalkan jabatannya di Brighton. Tujuan Milan adalah menemukan seorang direktur yang sepenuhnya mendukung visi Cardinale mengenai sepak bola yang agresif dan mengutamakan serangan. Seperti yang dijelaskan Cardinale saat membahas era baru di bawah kepemimpinan Amorim: "Dia adalah salah satu pelatih paling siap dan inovatif dari generasi baru Eropa: muda, ambisius, dengan identitas sepak bola yang jelas, dan pendekatan taktis yang terdefinisi dengan baik. Ruben percaya pada sepak bola ofensif dan berintensitas tinggi. Filsafatnya selaras sempurna dengan visi kami."