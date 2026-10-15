Seharusnya ini menjadi pertandingan untuk bangkit dan menebus kegagalan, bukan hanya bagi AC Milan, tetapi juga bagi seluruh sepakbola Italia, yang terpukul oleh empat kekalahan dari empat laga selama dua hari Liga Champions. AC Milan pun tidak mengecewakan dengan meraih kemenangan telak 4-0 di kandang Salzburg pada pertandingan kedua fase liga Liga Europa.

Meski melakukan rotasi besar-besaran di kedua sisi lapangan, anak asuh Ruben Amorim mendominasi pertandingan sejak awal. Mereka nyaris tidak mendapat tekanan sepanjang lebih dari 90 menit dan menghukum pertahanan tim Austria yang jauh dari solid setiap kali mendapat kesempatan. Alphadjo Cisse menjadi bintang lewat hat-trick yang mencatatkan rekor bagi dirinya sendiri, sebagai pemain Italia termuda yang mencetak hat-trick di turnamen ini, serta bagi klubnya, yang terakhir kali mencatatkan hat-trick pada 2017 melalui André Silva saat menghadapi Astria Vienna. Goncalo Ramos, yang masuk dari bangku cadangan, menambah satu gol ketika hasil pertandingan praktis sudah ditentukan.





Amorim memilih untuk memberi kepercayaan kepada banyak pemain pelapisnya, dengan menurunkan Camarda, Hutchinson, Loftus-Cheek, Jashari, dan Cisse sejak menit pertama. Hanya Rabiot yang merupakan pemain inti utama di lapangan. Keputusan itu, dibantu penampilan Rabiot sebagai pemimpin di lapangan, terbukti sepenuhnya berhasil. Cisse lebih dulu mencetak gol pada menit ke-15 dengan memanfaatkan peluang di kotak penalti, lalu menuntaskan umpan voli Bartesaghi pada menit ke-32. Pada babak kedua, ia melengkapi hat-trick dengan gaya Pippo Inzaghi, bergerak tepat di batas offside setelah kembali menerima bola dari aksi apik Rabiot. Salzburg tidak banyak memberikan perlawanan dan terus melakukan kesalahan, baik secara individu maupun sebagai satu kesatuan lini. AC Milan pun dengan mudah memanfaatkannya. Pada menit ke-72, Jashari merebut bola di tepi kotak penalti dan memberikannya kepada Goncalo Ramos untuk mencetak gol keempat. Satu-satunya catatan negatif datang menjelang akhir pertandingan: Filippo Terracciano mendorong Schmid dari belakang dan diusir dengan kartu merah langsung.





Kemenangan telak dan meyakinkan ini menjadi angin segar bagi AC Milan dan Amorim. Mereka bisa melupakan hasil imbang melawan Sassuolo serta kekalahan 2-0 dari Benfica pada laga pembuka di Eropa. Posisi AC Milan di klasemen kini tidak lagi serumit sebelumnya. Mereka kembali sepenuhnya ke zona play-off, sementara peluang lolos langsung ke babak 16 besar masih sangat terbuka.





SALZBURG-AC MILAN 0-4

PENCETAK GOL: 15' Cisse (M), 33' Cisse (M), 49' Cisse (M), 72' Ramos (M)