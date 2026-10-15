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FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

AC Milan mendominasi dengan skor 4-0 dan bangkit di Salzburg. Amorim melakukan banyak perubahan dan mendapat hat-trick dari Cisse

AC Milan
Salzburg
Europa League
Salzburg vs AC Milan
Serie A

Ikuti Salzburg-AC Milan, pertandingan kedua fase liga Liga Europa.

Seharusnya ini menjadi pertandingan untuk bangkit dan menebus kegagalan, bukan hanya bagi AC Milan, tetapi juga bagi seluruh sepakbola Italia, yang terpukul oleh empat kekalahan dari empat laga selama dua hari Liga Champions. AC Milan pun tidak mengecewakan dengan meraih kemenangan telak 4-0 di kandang Salzburg pada pertandingan kedua fase liga Liga Europa.

Meski melakukan rotasi besar-besaran di kedua sisi lapangan, anak asuh Ruben Amorim mendominasi pertandingan sejak awal. Mereka nyaris tidak mendapat tekanan sepanjang lebih dari 90 menit dan menghukum pertahanan tim Austria yang jauh dari solid setiap kali mendapat kesempatan. Alphadjo Cisse menjadi bintang lewat hat-trick yang mencatatkan rekor bagi dirinya sendiri, sebagai pemain Italia termuda yang mencetak hat-trick di turnamen ini, serta bagi klubnya, yang terakhir kali mencatatkan hat-trick pada 2017 melalui André Silva saat menghadapi Astria Vienna. Goncalo Ramos, yang masuk dari bangku cadangan, menambah satu gol ketika hasil pertandingan praktis sudah ditentukan.


Amorim memilih untuk memberi kepercayaan kepada banyak pemain pelapisnya, dengan menurunkan Camarda, Hutchinson, Loftus-Cheek, Jashari, dan Cisse sejak menit pertama. Hanya Rabiot yang merupakan pemain inti utama di lapangan. Keputusan itu, dibantu penampilan Rabiot sebagai pemimpin di lapangan, terbukti sepenuhnya berhasil. Cisse lebih dulu mencetak gol pada menit ke-15 dengan memanfaatkan peluang di kotak penalti, lalu menuntaskan umpan voli Bartesaghi pada menit ke-32. Pada babak kedua, ia melengkapi hat-trick dengan gaya Pippo Inzaghi, bergerak tepat di batas offside setelah kembali menerima bola dari aksi apik Rabiot. Salzburg tidak banyak memberikan perlawanan dan terus melakukan kesalahan, baik secara individu maupun sebagai satu kesatuan lini. AC Milan pun dengan mudah memanfaatkannya. Pada menit ke-72, Jashari merebut bola di tepi kotak penalti dan memberikannya kepada Goncalo Ramos untuk mencetak gol keempat. Satu-satunya catatan negatif datang menjelang akhir pertandingan: Filippo Terracciano mendorong Schmid dari belakang dan diusir dengan kartu merah langsung.


Kemenangan telak dan meyakinkan ini menjadi angin segar bagi AC Milan dan Amorim. Mereka bisa melupakan hasil imbang melawan Sassuolo serta kekalahan 2-0 dari Benfica pada laga pembuka di Eropa. Posisi AC Milan di klasemen kini tidak lagi serumit sebelumnya. Mereka kembali sepenuhnya ke zona play-off, sementara peluang lolos langsung ke babak 16 besar masih sangat terbuka.


SALZBURG-AC MILAN 0-4

PENCETAK GOL: 15' Cisse (M), 33' Cisse (M), 49' Cisse (M), 72' Ramos (M)

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    83' KARTU MERAH UNTUK TERRACCIANO - Salzburg melancarkan serangan balik langsung setelah AC Milan gagal memanfaatkan tendangan bebas. Terracciano mengejar Schmid dari belakang, lalu mendorong punggungnya dengan telapak tangan terbuka hingga terjatuh. Fesnic menilai Schmid memiliki peluang mencetak gol yang jelas dan langsung mengeluarkan kartu merah karena DOGSO.


    72' GOL - Pertahanan Salzburg kehilangan bola di area berbahaya. Jashari merebutnya di tepi kotak penalti, lalu bola sampai kepada Goncalo Ramos, yang melepaskan tembakan ke tiang jauh untuk menaklukkan kiper.


    68' PELUANG - Umpan terobosan lain, kali ini dari Modric, menyulitkan pertahanan tim Austria. Hutchinson melewati Schmid dan bergerak ke tengah untuk menembak dengan kaki kiri, tetapi kali ini Zawieschitzky berhasil menepis bola menjadi sepak pojok meski sempat salah langkah di tiang dekat.


    49' GOL DAN PEMERIKSAAN VAR YANG PANJANG - Pertahanan AC Milan kembali goyah, tetapi Pavlovic berhasil mengatasinya, memulai serangan, dan mengirim umpan terobosan kepada Loftus-Cheek. Bola diberikan kepada Rabiot yang melakukan overlap dan mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti. Di sana, Cisse sekali lagi mencetak gol lewat sontekan jarak dekat layaknya penyerang sejati. VAR memeriksa cukup lama posisi penyerang asal Italia itu yang nyaris offside, tetapi pada akhirnya Zabransky membuatnya tetap onside, meski hanya sedikit. Hat-trick Cisse pun disahkan.


    48' PELUANG - Salzburg menciptakan ancaman pertama lewat Lindstrom yang mengumpan kepada Morgalla, tetapi tembakannya melenceng tipis.


    33' GOL - Umpan luar biasa dari Rabiot di sisi kanan menemukan Bartesaghi yang menusuk jauh ke sisi kiri. Bartesaghi langsung mengirim bola ke tengah kotak penalti, tempat Cisse berdiri tanpa kawalan dan menaklukkan Zawieschitzky untuk kedua kalinya.


    25' PELUANG - Tembakan keras Mazurek dari jarak jauh menghasilkan lintasan bola yang aneh dan meleset tipis dari gawang Maignan.


    21' KARTU KUNING - Hutchinson mendapat kartu kuning setelah tanpa sengaja menjatuhkan Mazurek ketika jalur lari mereka berpapasan. Hutchinson tidak melihat lawannya, tetapi Fesnic menilai pelanggaran itu disengaja dan mengeluarkan kartu kuning.


    17' DISELAMATKAN DI GARIS GAWANG - Rabiot, yang berada di posisi nyaris offside, mengawali serangan yang membuat Loftus-Cheek berhadapan satu lawan satu dengan Zawieschitzky. Sang kiper maju dan menjatuhkan badan untuk melakukan penyelamatan. Namun, bola jatuh ke kaki Hutchinson, yang melepaskan tembakan ke gawang terbuka. Boma menyelamatkannya di garis gawang dan membelokkan bola menjadi sepak pojok saat sang kiper sudah terlewati.


    15' GOL - Aksi apik pertama Hutchinson berbuah umpan silang dari sisi kanan yang menemukan Cisse menusuk ke tengah kotak penalti. Pemain asal Italia itu mendahului Morgalla dan menaklukkan Zawieschitzky.


    13' PELUANG - Serangan langsung yang apik dari AC Milan: Cisse bertukar umpan dengan Bartesaghi dan menerobos ke kotak penalti. Namun, sentuhan terakhirnya kurang beruntung sehingga Zawieschitzky bisa menghalau bola.


    8' PELUANG - Umpan panjang mengarah kepada Bartesaghi, yang mencapai garis akhir lapangan dan mengirim umpan silang keras ke tengah kotak penalti untuk menyambut Rabiot yang menusuk jauh ke depan. Tembakan voli kaki kanannya mengarah ke gawang, tetapi bola membentur Camarda dan Salzburg pun terselamatkan.


    0' Kick-off di Red Bull Arena, Salzburg, pukul 18.45


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  • Salzburg-AC Milan: Data Pertandingan

    Salzburg-AC Milan 0-4


    Pencetak gol: 15' Cisse (M), 33' Cisse (M), 49' Cisse (M), 72' Ramos (M)


    SALZBURG (4-2-3-1): Zawiescitzky; Morgalla (82' Drexler), Boma, Zabransky, Schmid;Barry, Mazurek; Lindstrom (74' Redzic), Kitano (60' Diakite), Baidoo (60' Vertessen) Tabakovic (75' Camara).

    Cadangan: Fructhl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Kratzig, Lainer.

    Pelatih: Röhl.


    AC MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori (67' Terracciano F.), De Winter, Pavlovic (81' Diawara), Bartesaghi; Jashari, Rabiot (61' Modric); Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse (61' Pulisc); Camarda (61' Goncalo Ramos).

    Cadangan: Torriani, Estupinan, Chukwueze, Moreira, Comotto, Gila, Terracciano, Musah.

    Pelatih: Amorim


    Wasit: Fesnic (ROM)

    Kartu kuning: Hutchinson (M), Zabransky (S)

    Kartu merah: Terracciano (M)

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