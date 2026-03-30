AC Milan menaikkan tawaran untuk Andre, namun klub Serie A itu dibiarkan menggantung oleh Corinthians
Rossoneri kembali dengan tawaran senilai €22 juta yang lebih menguntungkan
Menurut ESPN, struktur tawaran baru tersebut terdiri dari biaya transfer yang dijamin sebesar €18 juta (£15,1 juta), ditambah dengan bonus sebesar €4 juta (£3,4 juta) yang bergantung pada performa. Tawaran ini secara khusus ditujukan untuk 70% hak ekonomi pemain yang saat ini dipegang oleh klub Brasil tersebut, yang menunjukkan keinginan Milan untuk mencapai kesepakatan setelah upaya-upaya sebelumnya gagal.
Petinggi Corinthians bersikap tegas
Meskipun angka tawaran telah dinaikkan, Corinthians belum memberikan tanggapan resmi kepada pihak klub Italia tersebut. Proposal tersebut telah berada di tangan dewan direksi Alvinegro sejak awal pekan lalu, namun suasana tetap tenang di kubu Brasil saat mereka mempertimbangkan nilai jangka panjang dari pemain lulusan akademi mereka.
Taktik penundaan ini muncul setelah kegagalan negosiasi sebelumnya di mana kesepakatan lisan hampir tercapai. Pada kesempatan itu, Milan hampir mencapai kesepakatan senilai €17 juta, namun presiden Corinthians, Osmar Stabile, turun tangan dan memblokir transfer tersebut di tahap akhir, dengan bersikeras meminta penilaian yang lebih tinggi untuk aset berharga klub tersebut.
Posisi pemain dan hak-hak ekonomi
Andre sendiri tampaknya terbuka terhadap rencana transfer ini, dengan sejumlah laporan menyebutkan bahwa gelandang muda tersebut bersedia melepaskan 30% hak ekonominya untuk memfasilitasi proses transfer. Namun, sang pemain diperkirakan tidak akan memaksakan kepindahannya atau menimbulkan ketegangan di balik layar, dan lebih memilih menyerahkan keputusan akhir kepada kedua klub.
Pemain berusia 19 tahun ini telah menikmati kemajuan pesat sejak dipromosikan ke skuad senior, dengan mencatatkan 28 penampilan resmi dan mencetak empat gol. Kontraknya saat ini akan berakhir pada Desember 2029, memberikan Corinthians pengaruh yang signifikan dalam negosiasi apa pun terkait masa depannya seiring dengan meningkatnya minat dari Eropa.
Milan berupaya menghindari kekecewaan lebih lanjut
Menjelang penutupan bursa transfer, Rossoneri bertekad untuk menghindari terulangnya kisah yang membuat tawaran €17 juta mereka sebelumnya ditolak. Dengan menyesuaikan tawaran sesuai nilai pasar yang diperkirakan dan menyusun kesepakatan yang menguntungkan klub penjual, Milan berharap akhirnya dapat memecahkan kebuntuan dan mengamankan salah satu talenta paling menjanjikan di Amerika Selatan.
Untuk saat ini, keputusan sepenuhnya berada di tangan pimpinan Corinthians. Sementara Milan menanti jawaban pasti, Andre tetap fokus pada tugas-tugasnya di Brasil, termasuk pertandingan-pertandingan mendatang di Campeonato Brasileiro dan CONMEBOL Libertadores, sebelum kemungkinan pindah ke Serie A.