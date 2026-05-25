AC Milan memecat Massimiliano Allegri beserta seluruh jajaran manajemen olahraga setelah gagal lolos ke Liga Champions, sementara sang pelatih diperkirakan akan menggantikan Antonio Conte di Napoli

Pihak manajemen klub tidak segan-segan dalam mengevaluasi musim yang awalnya menjanjikan banyak hal namun pada akhirnya tidak membuahkan hasil apa pun. Meskipun berada di dua besar klasemen selama sebagian besar musim, penurunan performa di akhir musim terbukti menjadi pukulan telak bagi Allegri dan rekan-rekannya. Rasa frustrasi itu terasa jelas dalam pernyataan resmi yang dirilis klub untuk menjelaskan keputusan tersebut, setelah Rossoneri gagal mengamankan tempat di kompetisi teratas Eropa dan harus puas dengan tiket ke Liga Europa.

“Setelah kekecewaan tahun lalu, mandat yang ditetapkan pemilik klub adalah kembali ke Liga Champions dan membangun fondasi untuk meraih kemenangan secara konsisten di puncak Serie A,” kata klub dalam sebuah pernyataan. “Sebagian besar musim ini, kami berada di dua posisi teratas Serie A, dengan peluang yang cukup besar untuk bersaing memperebutkan Scudetto. Performa di akhir musim sama sekali tidak konsisten dengan performa sebelumnya, dengan kekalahan mengecewakan tadi malam di pertandingan terakhir yang mengubah musim ini menjadi kegagalan yang tak terbantahkan.”