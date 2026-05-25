AFP
Diterjemahkan oleh
AC Milan memecat Massimiliano Allegri beserta seluruh jajaran manajemen olahraga setelah gagal lolos ke Liga Champions, sementara sang pelatih diperkirakan akan menggantikan Antonio Conte di Napoli
Perombakan besar-besaran di Milan
Dalam langkah tegas yang menggemparkan dunia sepak bola Italia, pemilik AC Milan, RedBird Capital, telah melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran kepemimpinan klub. Bersamaan dengan pemecatan Allegri, klub mengonfirmasi bahwa CEO Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, dan direktur teknis Geoffrey Moncada telah diberhentikan dari jabatannya.
Keputusan ini diambil setelah hari terakhir yang dramatis di Serie A, di mana kekalahan 2-1 dari Cagliari membuat Rossoneri berada di posisi kelima, yang berarti mereka akan berlaga di Liga Europa musim depan. Hal ini menandai kemunduran yang signifikan bagi klub, yang kini gagal mencapai kompetisi utama Eropa selama dua musim berturut-turut setelah sebelumnya berhasil lolos selama empat musim berturut-turut.
- Getty Images Sport
Kampanye label kepemilikan merupakan kegagalan yang tak terbantahkan
Pihak manajemen klub tidak segan-segan dalam mengevaluasi musim yang awalnya menjanjikan banyak hal namun pada akhirnya tidak membuahkan hasil apa pun. Meskipun berada di dua besar klasemen selama sebagian besar musim, penurunan performa di akhir musim terbukti menjadi pukulan telak bagi Allegri dan rekan-rekannya. Rasa frustrasi itu terasa jelas dalam pernyataan resmi yang dirilis klub untuk menjelaskan keputusan tersebut, setelah Rossoneri gagal mengamankan tempat di kompetisi teratas Eropa dan harus puas dengan tiket ke Liga Europa.
“Setelah kekecewaan tahun lalu, mandat yang ditetapkan pemilik klub adalah kembali ke Liga Champions dan membangun fondasi untuk meraih kemenangan secara konsisten di puncak Serie A,” kata klub dalam sebuah pernyataan. “Sebagian besar musim ini, kami berada di dua posisi teratas Serie A, dengan peluang yang cukup besar untuk bersaing memperebutkan Scudetto. Performa di akhir musim sama sekali tidak konsisten dengan performa sebelumnya, dengan kekalahan mengecewakan tadi malam di pertandingan terakhir yang mengubah musim ini menjadi kegagalan yang tak terbantahkan.”
Pukulan terakhir bagi babak kedua Allegri
Masa jabatan kedua Allegri di San Siro dimaksudkan untuk mengembalikan klub ke masa kejayaannya, mengulang kesuksesannya selama masa kepelatihan pertamanya antara tahun 2010 dan 2014 ketika ia berhasil meraih gelar Scudetto. Namun, pria kelahiran Livorno berusia 58 tahun itu tak mampu mengulangi keajaiban tersebut, dan hanya bertahan satu musim dalam kembalinya ke bangku cadangan Milan.
Pukulan terakhir datang ketika Milan disalip oleh Como dalam perebutan empat besar, setelah Como menghancurkan Cremonese 4-1 dan berhasil melompati Rossoneri. Bagi seorang manajer yang membanggakan lima gelar Scudetto dan lima gelar Coppa Italia dari masa legendarisnya di Juventus, ini merupakan noda yang langka dan memalukan dalam riwayat karier manajerialnya yang penuh prestasi.
- Getty Images Sport
Ketidakpastian mengancam saat Milan mencari arah baru
Dengan seluruh jajaran departemen olahraga kini kosong, Milan akan menghadapi musim panas yang penuh dengan perubahan besar. Kepergian Furlani, Tare, dan Moncada bersama Allegri mengindikasikan bahwa RedBird Capital sedang berupaya melakukan perubahan budaya secara menyeluruh untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi besar mereka dan performa tim di lapangan.
Klub menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Pengumuman lebih lanjut mengenai penunjukan baru akan disampaikan segera setelah diputuskan, dengan tujuan agar struktur sudah siap menjelang musim depan."