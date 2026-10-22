Orang bisa terus memperdebatkan keputusan wasit yang terlalu kaku dan keras, serta kartu merah yang mungkin berlebihan, tetapi tindakan nekat Maignan tetap tidak bisa diabaikan. Kiper asal Prancis itu tentu kesal melihat timnya seolah menyerahkan diri kepada lawan, tetapi hal itu tidak bisa membenarkan tindakannya yang begitu mencolok terhadap Adams. Amorim pun berpendapat demikian seusai pertandingan: "Kami harus tetap bermain dengan sebelas pemain melawan sebelas pemain di lapangan, terutama pemain-pemain yang lebih berpengalaman. Namun hari ini, saya ulangi, pertandingan sama sekali tidak seimbang. Sekarang masih ada pertandingan lain di depan kami: kami harus memulihkan

tenaga dan segera memikirkan pertandingan berikutnya. Memang benar, kami harus bekerja keras dan banyak berlari dengan satu pemain lebih sedikit sambil berusaha menekan, dan penampilan kami memang buruk dari segala sudut pandang dan dalam segala aspek. Namun sekarang kami harus membalik halaman dan fokus pada liga."