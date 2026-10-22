Rabiot telah memperingatkan rekan-rekan setimnya seusai laga melawan Sassuolo di Reggio Emilia dan seusai laga melawan Atalanta di San Siro: tim ini punya masalah mentalitas. Musim lalu meninggalkan dampak, ketika AC Milan mengendur dan terlempar dari zona Liga Champions setelah hampir sepanjang musim berada di posisi kedua atau ketiga. Menghadapi tim yang siap secara taktik seperti Bournemouth, meski susunan pemain dirombak total, dibutuhkan penampilan dan kewaspadaan yang jauh lebih baik. Dimulai dari para pemimpin tim seperti Maignan.
AC Milan, masalahnya tetap mentalitas: Amorim juga mengkritik Maignan dan para pemain lain yang dianggap sebagai pemimpin tim
AMORIM VS MAIGNAN
Orang bisa terus memperdebatkan keputusan wasit yang terlalu kaku dan keras, serta kartu merah yang mungkin berlebihan, tetapi tindakan nekat Maignan tetap tidak bisa diabaikan. Kiper asal Prancis itu tentu kesal melihat timnya seolah menyerahkan diri kepada lawan, tetapi hal itu tidak bisa membenarkan tindakannya yang begitu mencolok terhadap Adams. Amorim pun berpendapat demikian seusai pertandingan: "Kami harus tetap bermain dengan sebelas pemain melawan sebelas pemain di lapangan, terutama pemain-pemain yang lebih berpengalaman. Namun hari ini, saya ulangi, pertandingan sama sekali tidak seimbang. Sekarang masih ada pertandingan lain di depan kami: kami harus memulihkan
tenaga dan segera memikirkan pertandingan berikutnya. Memang benar, kami harus bekerja keras dan banyak berlari dengan satu pemain lebih sedikit sambil berusaha menekan, dan penampilan kami memang buruk dari segala sudut pandang dan dalam segala aspek. Namun sekarang kami harus membalik halaman dan fokus pada liga."
Kegigihan yang Tak Membuahkan Hasil
Di antara pemain paling berpengalaman yang tampil di Bounrmouth, ada Estupinan dan Loftus-Cheek. Keduanya menjadi sasaran kritik, tetapi dibela habis-habisan oleh Amorim. Pelatih asal Portugal itu terus memberi mereka kesempatan dan menit bermain, tetapi sejauh ini hanya mendapat penampilan yang di bawah standar. Mungkinkah perubahan mentalitas dan peningkatan performa juga menuntut pencarian pemain yang lebih bisa diandalkan? Tiga pertandingan berikutnya melawan Udinese, Bologna, dan Inter akan memberi gambaran lebih jelas.
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