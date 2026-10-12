Setelah periode gemilang bersama Portugal, saat ia mencetak tiga gol dalam empat pertandingan, kemarin melawan Sassuolo kembali terlihat semua kesulitan yang sejauh ini dialami Gonçalo Ramos saat berseragam AC Milan. Mantan pemain PSG itu belum mencetak gol lagi sejak pekan kedua melawan Venezia: 40 hari dan 450 menit tanpa gol. Penampilannya yang penuh kerja keras seperti biasa, dengan jarak tempuh lebih dari 10 km, tak banyak membantu: AC Milan membutuhkan gol dari penyerang nomor sembilannya.
Menyalahkan Ramos saat ini adalah hal termudah, tetapi jika melihat data, hal itu juga paling tidak sesuai dengan gambaran penampilan AC Milan pada awal musim ini.