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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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AC Milan, masalahnya bukan Ramos, melainkan fase menyerang: Amorim punya sedikit opsi berkualitas di posisi gelandang serang dan lini depan, ini datanya

AC Milan

Ramos tak mencetak gol selama 450 menit: penyerang Portugal itu juga terdampak masalah struktural AC Milan

Setelah periode gemilang bersama Portugal, saat ia mencetak tiga gol dalam empat pertandingan, kemarin melawan Sassuolo kembali terlihat semua kesulitan yang sejauh ini dialami Gonçalo Ramos saat berseragam AC Milan. Mantan pemain PSG itu belum mencetak gol lagi sejak pekan kedua melawan Venezia: 40 hari dan 450 menit tanpa gol. Penampilannya yang penuh kerja keras seperti biasa, dengan jarak tempuh lebih dari 10 km, tak banyak membantu: AC Milan membutuhkan gol dari penyerang nomor sembilannya.


Menyalahkan Ramos saat ini adalah hal termudah, tetapi jika melihat data, hal itu juga paling tidak sesuai dengan gambaran penampilan AC Milan pada awal musim ini.

  • ANGKA-ANGKA

    Dalam 90 menit plus waktu tambahan di Mapei Stadium, Ramos pada dasarnya hanya mendapat dua peluang dalam selang satu menit, keduanya menjelang akhir babak pertama. Yang pertama adalah tembakan kaki kiri yang ditepis Muric setelah aksi individu yang sangat baik. Yang kedua adalah sundulan dari jarak dekat yang kembali ditepis Muric. Pada peluang kedua, mantan pemain PSG itu sebenarnya bisa berbuat lebih baik.

    Di satu sisi, Ramos harus meningkatkan level penampilannya. Di sisi lain, tim harus lebih sering dan lebih baik dalam memberinya umpan. Kemarin, pemain tim nasional Portugal itu juga jarang terlibat dalam permainan. Seperti biasa, ia banyak bergerak, tetapi sangat jarang mendapat umpan.

    Dalam 90 menit, ia hanya menyentuh bola 34 kali, mengirim 14 operan kepada rekan-rekannya dan mencoba empat dribel, tetapi tidak satu pun berhasil.

  • SEDIKIT PILIHAN BERKUALITAS DI LINI SERANG

    Keputusan Amorim dan Cardinale untuk melepas Nkunku hanya dengan status pinjaman (serta tetap menanggung 60% gajinya) ke Leipzig kemungkinan merupakan keputusan yang keliru. AC Milan tidak punya banyak amunisi yang benar-benar ofensif: Loftus-Cheek belum bisa diandalkan, sementara Hutchinson belum banyak menunjukkan kemampuannya hingga saat ini. Selain Pulisic, para gelandang serang AC Milan tidak punya banyak kemampuan mencetak gol. Cissè adalah aset penting, tetapi kondisi fisiknya harus ditingkatkan hingga optimal dan ia perlu ditangani secara seimbang mengingat usianya yang masih muda. Minimnya kesempatan bermain Camarda tentu mengejutkan. Kemarin pun ia tetap berada di bangku cadangan sepanjang 94 menit pertandingan.

  • Tanggung Jawab Amorim

    Tanggung jawab Amorim jelas, tetapi pada saat yang sama perlu dianalisis dan ditempatkan dalam konteks: masalah pemain nomor 9 Milan sudah berlangsung lama. Pelatih asal Portugal itu menjadi salah satu sosok utama dalam penyusunan skuad dan keputusan untuk mempertahankan sejumlah pemain. Kini, ia harus menemukan solusi, baik dari segi taktik maupun permainan, agar Ramos berada dalam posisi untuk mencetak gol. Banyak gol, mengingat besarnya ekspektasi yang akan menyertai Goncalo sepanjang musim.

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