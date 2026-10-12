Dalam 90 menit plus waktu tambahan di Mapei Stadium, Ramos pada dasarnya hanya mendapat dua peluang dalam selang satu menit, keduanya menjelang akhir babak pertama. Yang pertama adalah tembakan kaki kiri yang ditepis Muric setelah aksi individu yang sangat baik. Yang kedua adalah sundulan dari jarak dekat yang kembali ditepis Muric. Pada peluang kedua, mantan pemain PSG itu sebenarnya bisa berbuat lebih baik.

Di satu sisi, Ramos harus meningkatkan level penampilannya. Di sisi lain, tim harus lebih sering dan lebih baik dalam memberinya umpan. Kemarin, pemain tim nasional Portugal itu juga jarang terlibat dalam permainan. Seperti biasa, ia banyak bergerak, tetapi sangat jarang mendapat umpan.

Dalam 90 menit, ia hanya menyentuh bola 34 kali, mengirim 14 operan kepada rekan-rekannya dan mencoba empat dribel, tetapi tidak satu pun berhasil.