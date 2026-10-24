Dalam beberapa hari terakhir, Ghilardi dari Roma ditawarkan kepada AC Milan. Pemain kelahiran 2003 itu terus berkembang di bawah asuhan Gasperini, tetapi kesempatan bermainnya di Roma sangat terbatas.





Mendes sedang berusaha meyakinkan Lecce agar bersedia meminjamkan Thiago Gabriel dengan biaya karena ia melihatnya sebagai opsi yang memungkinkan bagi AC Milan. Amorim belum terlalu yakin, tetapi hal itu akan dibicarakan.