Krisis besar yang melanda AC Milan menjelang laga melawan Udinese besok malam kembali menyoroti persoalan yang sudah muncul pada awal musim ini: skuad mereka terlalu tipis dan tidak lengkap untuk menghadapi beratnya musim yang kompleks yang membuat AC Milan berlaga di tiga ajang. Situasi kian rumit akibat cedera yang menghantam AC Milan dalam sepuluh hari terakhir. Dengan absennya Gabbia yang sudah lama menepi serta Gila, De Winter dan Pavlovic harus bekerja ekstra. Mendatangkan bek pada Januari menjadi prioritas.
AC Milan, manuver Mendes dan dua pemain top dalam daftar: ini informasi yang mencuat soal perekrutan untuk lini pertahanan pada Januari
Ghilardi Ditawarkan
Dalam beberapa hari terakhir, Ghilardi dari Roma ditawarkan kepada AC Milan. Pemain kelahiran 2003 itu terus berkembang di bawah asuhan Gasperini, tetapi kesempatan bermainnya di Roma sangat terbatas.
Mendes sedang berusaha meyakinkan Lecce agar bersedia meminjamkan Thiago Gabriel dengan biaya karena ia melihatnya sebagai opsi yang memungkinkan bagi AC Milan. Amorim belum terlalu yakin, tetapi hal itu akan dibicarakan.
INACIO DAN KIM
Nama Inacio dan Kim masih menonjol dalam daftar incaran AC Milan. Pemain asal Portugal itu tetap menjadi prioritas utama, sementara AC Milan menunggu sinyal dari Sporting Lisbon. Kim, pemain asal Korea Selatan, berada di urutan kedua. Untuk Kim, kendala utamanya adalah gaji, sebab Bayern Munich tidak menutup kemungkinan melepasnya lebih awal pada Januari.
Yoro untuk musim depan
Salah satu pemain yang sangat diminati AC Milan untuk musim depan adalah bek berbakat asal Prancis milik Manchester United kelahiran 2005, Yoro. AC Milan berharap agen Yoro, Mendes, bisa membantu mereka menjajaki kesepakatan pada musim panas. Dibutuhkan dana antara 40 hingga 50 juta euro.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami