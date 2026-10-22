Dalam beberapa jam terakhir, sejumlah masalah muncul bagi AC Milan: cedera Gonçalo Ramos dan Samu Chukwueze mempersulit rencana AC Milan dalam menghadapi Serie A dan Liga Europa. Namun, kapan mereka akan kembali? AC Milan memberikan kejelasan melalui pernyataan berikut:





Gonçalo Ramos

Ia menjalani pemeriksaan penunjang untuk menilai keluhan kelelahan pada betis kirinya. Hasil pemeriksaan MRI negatif.





Samuel Chukwueze

Ia menjalani konsultasi dengan dokter spesialis terkait masalah pada pinggul kirinya dan telah memulai terapi infiltrasi. Pemeriksaan ulang untuk menilai perkembangannya dijadwalkan dalam 10 hingga 15 hari.







