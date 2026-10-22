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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

AC Milan lega soal Gonçalo Ramos: hasil MRI negatif. Chukwueze mendapat suntikan di pinggul dan akan dievaluasi ulang dalam 10-15 hari

AC Milan

Ada kabar terbaru mengenai kondisi dua pemain AC Milan yang cedera: berikut perkembangan terkini.

Dalam beberapa jam terakhir, sejumlah masalah muncul bagi AC Milan: cedera Gonçalo Ramos dan Samu Chukwueze mempersulit rencana AC Milan dalam menghadapi Serie A dan Liga Europa. Namun, kapan mereka akan kembali? AC Milan memberikan kejelasan melalui pernyataan berikut:


Gonçalo Ramos

Ia menjalani pemeriksaan penunjang untuk menilai keluhan kelelahan pada betis kirinya. Hasil pemeriksaan MRI negatif.


Samuel Chukwueze

Ia menjalani konsultasi dengan dokter spesialis terkait masalah pada pinggul kirinya dan telah memulai terapi infiltrasi. Pemeriksaan ulang untuk menilai perkembangannya dijadwalkan dalam 10 hingga 15 hari.



  • KATA-KATA AMORIM

    Pelatih Ruben Amorim juga berbicara soal cedera menjelang laga melawan Bournemouth: "Soal Chukwueze, saya belum tahu. Kondisinya berbeda dengan Ramos. Untuk Ramos, ini hanya masalah kecil, sekadar tindakan pencegahan. Dia hanya merasakan sedikit kekakuan otot. Namun, kami siap."

  • CEDERA PARA PEMAIN

    Di kubu AC Milan, ruang perawatan pun kian penuh. Samuel Chukwueze mengalami nyeri pada pinggul kiri setelah pertandingan yang dimenangi melawan Atalanta. Ia akan menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis dalam beberapa jam ke depan dan terancam absen cukup lama. Sementara itu, Matteo Gabbia, yang absen akibat cedera otot fleksor paha yang sebagian melibatkan tendon, dan Alexis Saelemaekers (menjalani operasi pergelangan kaki dan baru diperkirakan kembali pada 2027 setelah operasi pergelangan kaki) baru akan kembali pada 2027.


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