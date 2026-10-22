Dalam beberapa jam terakhir, AC Milan menghadapi sejumlah masalah: cedera Gonçalo Ramos dan Samu Chukwueze mengganggu rencana AC Milan menjelang Serie A dan Europa League. Namun, kapan mereka akan kembali? AC Milan memberikan penjelasan melalui pernyataan resmi:





Gonzalo Ramos

Ia menjalani pemeriksaan untuk menilai kelelahan yang dirasakannya pada betis kiri. Hasil pemeriksaan MRI tidak menunjukkan adanya masalah.





Samuel Chukwueze

Ia menjalani konsultasi dengan dokter spesialis terkait masalah pada pinggul kiri dan telah memulai terapi infiltrasi. Pemeriksaan lanjutan untuk menilai perkembangannya dijadwalkan dalam 10 hingga 15 hari.







