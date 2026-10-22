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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

AC Milan lega soal Gonçalo Ramos: hasil MRI negatif. Chukwueze mendapat suntikan di pinggul dan akan dievaluasi kembali dalam 10-15 hari

AC Milan

Kabar terbaru mengenai kondisi dua pemain AC Milan yang cedera: berikut perkembangan terkininya.

Dalam beberapa jam terakhir, AC Milan menghadapi sejumlah masalah: cedera Gonçalo Ramos dan Samu Chukwueze mengganggu rencana AC Milan menjelang Serie A dan Europa League. Namun, kapan mereka akan kembali? AC Milan memberikan penjelasan melalui pernyataan resmi:


Gonzalo Ramos

Ia menjalani pemeriksaan untuk menilai kelelahan yang dirasakannya pada betis kiri. Hasil pemeriksaan MRI tidak menunjukkan adanya masalah.


Samuel Chukwueze

Ia menjalani konsultasi dengan dokter spesialis terkait masalah pada pinggul kiri dan telah memulai terapi infiltrasi. Pemeriksaan lanjutan untuk menilai perkembangannya dijadwalkan dalam 10 hingga 15 hari.



  • Pernyataan Amorim

    Pelatih Ruben Amorim juga berbicara soal cedera menjelang laga melawan Bournemouth: "Soal Chukwueze, saya belum tahu. Ia menepi karena masalah yang berbeda dari Ramos. Untuk Ramos, itu hanya masalah kecil. Ini sekadar tindakan pencegahan. Ia hanya merasakan sedikit kekakuan otot. Namun, kami sudah siap."

  • CEDERA

    Di kubu AC Milan, ruang perawatan pun semakin penuh. Samuel Chukwueze mengeluhkan nyeri pada pinggul kiri setelah kemenangan atas Atalanta dan akan menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis dalam beberapa jam ke depan. Ia terancam absen cukup lama. Sementara itu, Matteo Gabbia, yang absen karena cedera otot fleksor paha yang sebagian melibatkan tendon, dan Alexis Saelemaekers (menjalani operasi pergelangan kaki dan diperkirakan baru kembali pada 2027 setelah operasi pergelangan kaki) baru akan kembali pada 2027.


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