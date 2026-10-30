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Milan Cardinale NBA dekstopGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

AC Milan, lahan di San Donato tidak akan dibiarkan kosong: proyek arena berkapasitas 20.000 tempat duduk sudah siap. Arena itu akan menjadi markas sebuah waralaba NBA Europe

AC Milan

Bagaimana nasib lahan yang dibeli AC Milan dan Gerry Cardinale di San Donato?

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MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

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Setelah peresmian megah Generali Stadium, yang akan menjadi kandang baru Inter dan AC Milan, mengingat kembali langkah-langkah yang diambil AC Milan pada Februari 2024 mungkin membuat kita merasa seolah telah mundur hampir dua era geologis. Padahal, baru sedikit lebih dari dua tahun berlalu sejak gagasan Gerry Cardinale mendorong klub itu membeli lahan luas di wilayah San Donato dengan tujuan membangun stadion miliknya sendiri di sana, tanpa berbagi dengan klub lain.

Dalam dua tahun, segalanya berubah, tetapi satu hal tetap sama: AC Milan masih memiliki lahan tersebut. Akan digunakan untuk apa? Bagaimana masa depannya? Pemilik klub, Gerry Cardinale, sudah memiliki gagasan konkret tentang apa yang akan dikembangkan di lahan itu dan bagaimana mewujudkannya.

  • Lahan dibeli seharga 40 juta

    Setelah mengambil alih kendali perusahaan Sportlifecity, yang memiliki hak penggunaan atas lahan di kawasan San Francesco, San Donato Milanese, AC Milan membeli lahan tersebut dengan biaya total 40 juta euro.

    Akta jual belinya ditandatangani pada 8 Februari 2024 melalui perusahaan SportCityLife. Seluruh kawasan San Francesco mencakup lebih dari 108.000 hingga 256.000 meter persegi (termasuk bidang-bidang tanah terkait dalam rencana terpadu). Setidaknya pada awalnya, kawasan itu diperkirakan dapat menjadi lokasi pembangunan stadion milik AC Milan sendiri, sehingga klub tidak lagi terikat dengan Inter.

    Namun, rencana itu tidak terwujud. Desakan terhadap Pemerintah Kota Milan membuahkan hasil dan hanya satu setengah tahun kemudian, Inter dan AC Milan bersama-sama membeli lahan yang bersebelahan serta Stadion Giuseppe Meazza yang saat ini berada di San Siro.

  • Bukan AC Milan, melainkan basket NBA

    Lahan di San Donato tetap menjadi milik AC Milan, tetapi belum digunakan. Meski begitu, Cardinale sudah memiliki rencana yang jelas untuk mengembangkan aset tersebut. Langkah pertama adalah membangun arena olahraga berkapasitas 20.000 penonton yang akan menjadi pusat rencana komersial di kawasan itu.

    Arena tersebut tentu akan menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara dan konser. Namun, yang terutama, arena itu dirancang untuk menjadi markas sebuah tim yang akan berpartisipasi dalam kompetisi baru yang tengah dikembangkan NBA di Eropa, yakni NBA Europe. Tim itu kemungkinan besar bukan Olimpia Milano, yang diperkirakan akan bergabung tetapi tetap berada di bawah kendali keluarga Armani. Kemungkinan yang lebih besar adalah tim itu dibentuk melalui pembelian atau pengalihan hak berlaga milik klub bersejarah lain dari Lombardia, seperti Varese Basket.

    Singkatnya, semua itu tidak berkaitan langsung dengan klub sepak bola tersebut, melainkan mencerminkan perhatian terhadap dunia hiburan dan cabang olahraga lain yang tengah berkembang, yakni bola basket.

  • KONFIRMASI DARI CARDINALE

    Dalam wawancara dengan Repubblica, orang nomor satu di Dana RedBird Capitals juga menegaskan bahwa ia ingin lebih aktif menetap di Milan dan memaparkan rencananya untuk lahan di San Donato.

    Belakangan Anda sering berada di Milan. Sudah merasa betah?

    "Saya sedang mempertimbangkan untuk membeli rumah di sini. Saya ingin menikmati kota ini, berjalan-jalan di Montenapoleone."

    Apa yang akan Anda lakukan dengan San Donato?

    "Kami sudah menyiapkan segalanya untuk memulai pembangunan arena NBA Europe berkapasitas 20 ribu tempat duduk. Kami ingin hadir dengan sebuah waralaba di Milan. Saya juga punya ambisi di tenis."

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT