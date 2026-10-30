Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Setelah peresmian megah Generali Stadium, yang akan menjadi kandang baru Inter dan AC Milan, mengingat kembali langkah-langkah yang diambil AC Milan pada Februari 2024 mungkin membuat kita merasa seolah telah mundur hampir dua era geologis. Padahal, baru sedikit lebih dari dua tahun berlalu sejak gagasan Gerry Cardinale mendorong klub itu membeli lahan luas di wilayah San Donato dengan tujuan membangun stadion miliknya sendiri di sana, tanpa berbagi dengan klub lain.

Dalam dua tahun, segalanya berubah, tetapi satu hal tetap sama: AC Milan masih memiliki lahan tersebut. Akan digunakan untuk apa? Bagaimana masa depannya? Pemilik klub, Gerry Cardinale, sudah memiliki gagasan konkret tentang apa yang akan dikembangkan di lahan itu dan bagaimana mewujudkannya.