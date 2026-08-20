Transfer ini rumit karena statusnya, mengingat ia adalah kapten City, serta biayanya, mengingat harganya berada di kisaran 60/65 juta euro dan gajinya sekitar 8 juta euro bersih, tetapi bukan tidak mungkin dengan arahan Mendes, yang memegang kendali bursa transfer AC Milan, setelah kedatangan ganda Ramos dan Moreira dari agensinya. Kini Cardinale telah menugaskan agen itu untuk mencari pemimpin baru di lini pertahanan AC Milan, topik utama dalam pertemuan maraton yang berlangsung kemarin.