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Ruben Dias Grafica Milan

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AC Milan, kontak konkret untuk Ruben Dias: dia adalah target besar untuk lini pertahanan, detailnya

AC Milan

Bek Manchester City itu, yang kontraknya akan habis pada 2029, adalah salah satu aset berharga Jorge Mendes: ia menjadi target utama AC Milan, yang benar-benar sedang mencoba merekrutnya.

Ruben Dias adalah target utama untuk lini pertahanan AC Milan milik Gerry Cardinale. Dalam lebih dari enam jam yang dihabiskan super agen Jorge Mendes di Casa Milan, markas AC Milan, juga dibahas posisi bek tangguh asal Portugal milik Manchester City, pemain 29 tahun yang kontraknya berakhir pada 2029 dan salah satu aset unggulan Gestifute, agensi yang berada di bawah kendali sang agen asal Portugal itu.

  • Kontak konkret

    Menurut laporan Gazzetta.it, saat ini sedang berlangsung kontak konkret untuk mendatangkan pemain kelahiran 1997 tersebut, yang berada di Manchester sejak 2020 tetapi berkembang di Benfica, dan ditawarkan oleh Mendes sendiri.

    • Iklan

  • Permintaan Amorim

    Pelatih Ruben Amorim menginginkan seorang bek tengah yang mampu memulai permainan dari belakang dan yang bisa memungkinkan timnya menekan tinggi. Setelah sang pelatih, Goncalo Ramos dan Diego Moreira, pemain Belgia dengan kewarganegaraan ganda, bek tengah berikutnya untuk AC Milan juga bisa datang dari Portugal.

  • Atas arahan Mendes

    Transfer ini rumit karena statusnya, mengingat ia adalah kapten City, serta biayanya, mengingat harganya berada di kisaran 60/65 juta euro dan gajinya sekitar 8 juta euro bersih, tetapi bukan tidak mungkin dengan arahan Mendes, yang memegang kendali bursa transfer AC Milan, setelah kedatangan ganda Ramos dan Moreira dari agensinya. Kini Cardinale telah menugaskan agen itu untuk mencari pemimpin baru di lini pertahanan AC Milan, topik utama dalam pertemuan maraton yang berlangsung kemarin.

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  • Pengalaman baru

    Dalam musim panas penuh revolusi bagi City, dengan perginya banyak pemain senior selain Pep Guardiola, petualangan mantan pemain Benfica itu di Manchester juga bisa mendekati akhir, dalam pencarian pengalaman baru.

  • Kartu Leao

    AC Milan juga telah memberi mandat kepada Mendes untuk mencarikan klub bagi Rafa Leao. Dalam beberapa jam terakhir sempat muncul pembicaraan soal kemungkinan pertukaran antarsesama pemain Portugal: Rafa ke Manchester dan Ruben ke Milan, meski jalur tersebut tidak berkembang.


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