Setelah berbulan-bulan menjalin kontak dan melalui negosiasi panjang, Cardinale dan Krosche sepakat mengenai proyek tersebut serta ruang lingkup kerja sosok yang pernah berkiprah di Leipzig dan Eintracht Frankfurt itu. Dari segi finansial pun, tampaknya tidak ada kendala untuk mencapai kesepakatan penuh. Namun, ada satu persoalan yang harus diselesaikan sebelum kesepakatan dituangkan secara tertulis: AC Milan tidak ingin membayar klausul pelepasan senilai antara lima dan tujuh juta euro.





Meski hubungan mereka telah berakhir, kontrak antara Krösche dan Eintracht Frankfurt masih berlaku hingga 2028. AC Milan harus membayar klausul senilai antara 5 dan 7 juta euro untuk melepasnya lebih awal.