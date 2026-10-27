Setelah menyaksikan langsung laga Udinese kontra AC Milan, Gerry Cardinale akan berada di Milan sepanjang pekan ini untuk menyaksikan pertandingan melawan Bologna serta derbi yang dinantikan melawan Inter pada Sabtu mendatang. Di antara kedua laga itu, ada presentasi proyek San Siro baru yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis di Castello Sforzesco, serta komunikasi dengan Krosche, petinggi asal Jerman yang baru saja meninggalkan jabatannya di Eintracht Frankfurt. Petinggi asal Jerman berusia 46 tahun itu menjadi pilihan utama orang nomor satu Red Bird untuk posisi Head of Football karena dua keunggulan utama: pemanfaatan data yang nyaris sempurna dan kemampuan luar biasa menemukan talenta berbiaya rendah yang kemudian dijual kembali dengan harga sangat tinggi.
AC Milan, klausul senilai €5 juta menghambat kedatangan Krosche: bagaimana situasinya?
Klausul antara lima hingga tujuh juta
Setelah berbulan-bulan menjalin kontak dan melalui negosiasi panjang, Cardinale dan Krosche sepakat mengenai proyek tersebut serta ruang lingkup kerja sosok yang pernah berkiprah di Leipzig dan Eintracht Frankfurt itu. Dari segi finansial pun, tampaknya tidak ada kendala untuk mencapai kesepakatan penuh. Namun, ada satu persoalan yang harus diselesaikan sebelum kesepakatan dituangkan secara tertulis: AC Milan tidak ingin membayar klausul pelepasan senilai antara lima dan tujuh juta euro.
Meski hubungan mereka telah berakhir, kontrak antara Krösche dan Eintracht Frankfurt masih berlaku hingga 2028. AC Milan harus membayar klausul senilai antara 5 dan 7 juta euro untuk melepasnya lebih awal.
Cardinale Ingin Segera Menuntaskan Kesepakatan
Jika keputusan sepenuhnya berada di tangan Cardinale, tak akan ada keraguan: penunjukan Krosche akan dilakukan pekan ini. Mungkin sebelum derbi, untuk memberi energi tambahan kepada lingkungan klub dan tim. Namun, prosesnya berlangsung di Frankfurt, tempat Krosche berdialog dengan mantan klubnya untuk mencari solusi.
PERSOALAN HARDUNG
Isu utama lainnya menyangkut Hardung, yang ingin dibawa Krosche ke AC Milan. Namun, masa depannya di Eintracht Frankfurt bergantung pada penunjukan direktur pelaksana baru, menurut Sky De. Sosok yang diincar, Spycher, telah meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Hardung, yang terikat kontrak hingga 2028, sangat dihargai di internal klub dan sedang menunggu perkembangan soal masa depannya: prioritasnya tetap Eintracht Frankfurt, tetapi alternatifnya adalah mengikuti Krosche.
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