Laga ini seharusnya menjadi gladi bersih menjelang derbi pada Sabtu, tetapi AC Milan bukan hanya kalah. Mereka juga tampil buruk dan kebobolan empat gol di kandang. Sosok yang mencuri perhatian justru Mbangula, yang mencetak hat-trick bersejarah. Daftar cedera Milan yang sudah panjang pun bertambah satu nama: Tomori harus menyerah pada akhir babak pertama. Amorim dan anak asuhnya turun ke posisi kelima klasemen, tertinggal tujuh poin dari dua tim di puncak, rival sekota mereka Inter dan Lazio. Usai pertandingan, sebagian besar penonton, kecuali Curva Sud, "melepas" para pemain pujaan mereka dengan siulan ejekan.
AC Milan, kekalahan memalukan dari Bologna menyingkap keterbatasan struktural skuad: perlu langkah besar di bursa transfer Januari
Skuad tipis dan tidak merata
"Saya tidak mengatakan kami kalah karena cedera. Saya rasa kami kekurangan energi dan, karena kami tidak bisa melakukan rotasi yang sama, sulit bagi kami untuk terus menekan dan memainkan sepak bola kami sendiri. Ketika kami berhenti memainkan sepak bola kami sendiri, kami kesulitan. Selain itu, pelatih yang baru datang dua bulan lalu tidak bisa menuntut seluruh tim memainkan sepak bola yang berbeda selama 90 menit, dan itu sesuatu yang seharusnya kalian pahami." Kepada Dazn, Amorim tidak ingin menjadikan absennya para pemain sebagai alasan, tetapi meminta kesabaran. Mungkin kesabaran itu pula yang tidak ia tunjukkan saat melakukan pergantian Diawara-Estupinan dan meminta tim bermain dengan lima bek pada menit ke-60: Milan membiarkan lawan masuk ke wilayahnya dan kehilangan orientasi. Hasilnya? Mereka kebobolan dua gol akibat kesalahan individu yang jelas, seperti dalam kasus De Winter.
Sudut pandang kedua, yang juga berkaitan dengan yang pertama, adalah skuad yang terbatas dari segi jumlah dan kualitas, serta komposisinya tidak seimbang: absennya Saelemakers, Gabbia, Chukwueze, Rabiot, Gila, dan Moreira melemahkan tim yang sudah tidak punya energi untuk memainkan pertandingan ketiga dalam 6 hari. Dan soal inilah, yang juga telah disoroti banyak pihak pada musim panas lalu, evaluasi yang tepat perlu dilakukan.
Cardinale Harus Turun Tangan pada Januari
Terlepas dari nasib buruk yang terus menimpa AC Milan, Amorim dan Cardinale harus menentukan bagaimana dan di posisi mana mereka perlu memperkuat skuad pada Januari, karena skuad ini tidak cukup kompetitif untuk menjalani Serie A dan Liga Europa sekaligus. Pelatih asal Portugal itu meminta para pemainnya keluar dari zona nyaman dengan bermain di berbagai posisi. Namun, dalam jangka panjang, langkah ini tidak mampu menutupi kelemahan skuad yang di beberapa posisi hanya memiliki sedikit pemain pelapis, itu pun kualitasnya tidak memadai. Waktu jelas tidak berpihak kepada AC Milan, tetapi satu-satunya jalan adalah bertahan sambil menunggu bursa transfer Januari, ketika manajemen diharapkan bertindak tegas dan aktif dengan mendatangkan setidaknya 3 pemain berkualitas tinggi: seorang pemain top di lini pertahanan, seorang gelandang dengan karakteristik seperti Musah, dan pemain yang benar-benar bisa menjadi alternatif bagi Ramos.
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