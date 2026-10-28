"Saya tidak mengatakan kami kalah karena cedera. Saya rasa kami kekurangan energi dan, karena kami tidak bisa melakukan rotasi yang sama, sulit bagi kami untuk terus menekan dan memainkan sepak bola kami sendiri. Ketika kami berhenti memainkan sepak bola kami sendiri, kami kesulitan. Selain itu, pelatih yang baru datang dua bulan lalu tidak bisa menuntut seluruh tim memainkan sepak bola yang berbeda selama 90 menit, dan itu sesuatu yang seharusnya kalian pahami." Kepada Dazn, Amorim tidak ingin menjadikan absennya para pemain sebagai alasan, tetapi meminta kesabaran. Mungkin kesabaran itu pula yang tidak ia tunjukkan saat melakukan pergantian Diawara-Estupinan dan meminta tim bermain dengan lima bek pada menit ke-60: Milan membiarkan lawan masuk ke wilayahnya dan kehilangan orientasi. Hasilnya? Mereka kebobolan dua gol akibat kesalahan individu yang jelas, seperti dalam kasus De Winter.





Sudut pandang kedua, yang juga berkaitan dengan yang pertama, adalah skuad yang terbatas dari segi jumlah dan kualitas, serta komposisinya tidak seimbang: absennya Saelemakers, Gabbia, Chukwueze, Rabiot, Gila, dan Moreira melemahkan tim yang sudah tidak punya energi untuk memainkan pertandingan ketiga dalam 6 hari. Dan soal inilah, yang juga telah disoroti banyak pihak pada musim panas lalu, evaluasi yang tepat perlu dilakukan.