Amorim berharap masa absen Ramos tidak terlalu lama. Mantan pemain PSG itu dipastikan absen dalam laga Liga Europa melawan Bournemouth dan laga tandang berikutnya melawan Udinese. Ia kemungkinan besar belum bisa tampil dalam laga Rabu depan di San Siro melawan Bologna. Tim medis akan berupaya semaksimal mungkin agar ia kembali bisa dimainkan dalam derbi pada 31 Oktober.