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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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AC Milan, kabar buruk soal Ramos: Penyerang asal Portugal itu mengalami cedera betis dan absen melawan Bournemouth. Kondisinya mengkhawatirkan jelang derbi

AC Milan

Milan kembali mendapat masalah: Goncalo Ramos tak bisa melanjutkan sesi latihan terakhir jelang pertandingan

Masalah AC Milan bertambah: dalam sesi latihan terakhir, Goncalo Ramos terpaksa berhenti berlatih. Menurut laporan Sky, penyerang asal Portugal itu tidak akan naik pesawat bersama rekan-rekan setimnya menuju Bournemouth untuk laga pekan ketiga Liga Europa yang dijadwalkan berlangsung besok malam.

  • Beban berlebih pada otot betis

    Menurut Manuele Baiocchini dalam siaran langsung Sky Sport, Ramos mengalami cedera pagi ini di Milanello dan mengalami beban berlebih pada otot betisnya. Penyerang asal Portugal itu sudah meninggalkan pusat latihan AC Milan dan besok akan menjalani pemeriksaan penunjang seperti biasa. Ia tentu tidak akan masuk skuad untuk pertandingan EuropaLeague melawan Bournemouth.

  • Cemas Menjelang Derbi

    Amorim berharap masa absen Ramos tidak terlalu lama. Mantan pemain PSG itu dipastikan absen dalam laga Liga Europa melawan Bournemouth dan laga tandang berikutnya melawan Udinese. Ia kemungkinan besar belum bisa tampil dalam laga Rabu depan di San Siro melawan Bologna. Tim medis akan berupaya semaksimal mungkin agar ia kembali bisa dimainkan dalam derbi pada 31 Oktober.

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