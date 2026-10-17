Petinggi RedBird Cardinale telah menginstruksikan para kepala divisi perekrutan di Via Aldo Rossi untuk memantau kubu penyerang kelahiran Cagliari itu menjelang kemungkinan upaya merekrutnya pada Januari atau musim panas mendatang. Valuasi sang penyerang telah melampaui €50 juta setelah ia mencetak dua hat-trick dalam dua bulan, sementara Brugge sebelumnya telah menolak tawaran €35 juta dari AS Roma pada Agustus.

Enggan kehilangan bintang lain setelah menjual Christos Tzolis ke Arsenal, klub Belgia itu tetap pada pendiriannya sehingga Roma merekrut Santiago Castro sebagai pelapis Donyell Malen. Meski Inter juga mengincarnya, Milan memiliki keunggulan berkat kesetiaan sang pemain kepada klub itu sejak kecil, seperti ketika mereka mendatangkan sesama penggemar Milan, Ardon Jashari, dari Brugge pada Agustus 2025.

Menanggapi sikap putranya dalam La Gazzetta dello Sport, mantan bek Atalanta Emanuele Tresoldi mengatakan: "Putra saya adalah penggemar Milan dan impiannya adalah mengenakan seragam AC Milan. Jika Inter menghubunginya, saya tidak yakin dia akan menerimanya."