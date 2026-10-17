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AC Milan intensifkan perburuan penyerang Club Brugge senilai €50 juta, Nicolo Tresoldi, setelah ia mencetak hat-trick gemilang ke gawang rival Milan, Inter
Trigol di San Siro mempercepat peningkatan minat
Menurut La Gazzetta dello Sport, AC Milan semakin gencar mengejar penyerang berusia 22 tahun itu setelah ia mencetak hat-trick bersejarah melawan Inter pada pertandingan tengah pekan. Gol penalti pada menit ke-30, gol dari jarak dekat pada menit ke-63, dan penyelesaian klinis pada menit ke-74 mengantarkan tim tamu asal Belgia itu meraih kemenangan mengejutkan 4-3 di San Siro. Dengan demikian, ia menyamai pencapaian Gareth Bale pada 2010 sebagai pemain tim tamu kedua yang mencetak hat-trick di Liga Champions melawan Inter.
- Getty Images Sport
Kesetiaan sejak kecil beri AC Milan keunggulan
Petinggi RedBird Cardinale telah menginstruksikan para kepala divisi perekrutan di Via Aldo Rossi untuk memantau kubu penyerang kelahiran Cagliari itu menjelang kemungkinan upaya merekrutnya pada Januari atau musim panas mendatang. Valuasi sang penyerang telah melampaui €50 juta setelah ia mencetak dua hat-trick dalam dua bulan, sementara Brugge sebelumnya telah menolak tawaran €35 juta dari AS Roma pada Agustus.
Enggan kehilangan bintang lain setelah menjual Christos Tzolis ke Arsenal, klub Belgia itu tetap pada pendiriannya sehingga Roma merekrut Santiago Castro sebagai pelapis Donyell Malen. Meski Inter juga mengincarnya, Milan memiliki keunggulan berkat kesetiaan sang pemain kepada klub itu sejak kecil, seperti ketika mereka mendatangkan sesama penggemar Milan, Ardon Jashari, dari Brugge pada Agustus 2025.
Menanggapi sikap putranya dalam La Gazzetta dello Sport, mantan bek Atalanta Emanuele Tresoldi mengatakan: "Putra saya adalah penggemar Milan dan impiannya adalah mengenakan seragam AC Milan. Jika Inter menghubunginya, saya tidak yakin dia akan menerimanya."
Tarik-menarik di level internasional kian menambah intrik
Selain diperebutkan klub-klub, penyerang yang banyak diminati itu juga terlibat dalam perebutan antara Jerman dan Italia di level internasional. Bertekad bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi di panggung terbesar, pemain muda itu berencana menentukan pilihan akhir mengenai tim nasional senior yang akan dibelanya setelah mewakili Jerman di Kejuaraan Eropa U-21 mendatang. Pilihan itu pada akhirnya akan menentukan apakah ia bermain di bawah asuhan Jurgen Klopp bersama Jerman atau Roberto Mancini bersama Italia.
- Getty Images Sport
Kepindahan besar di Eropa kian dekat
Tresoldi kemungkinan besar tidak akan bertahan di Belgia untuk musim 2027-28, karena penyerang ambisius itu merasa siap melangkah ke salah satu dari lima liga top Eropa. Para petinggi Milan kini harus menyiapkan tawaran finansial yang besar jika ingin memboyongnya paling cepat pada bursa transfer musim dingin. Aksi-aksi gemilangnya yang terus berlanjut di Liga Champions hanya akan menaikkan harga yang diminta untuknya sebelum Januari tiba.
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