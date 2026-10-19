Di antara pencapaian nyata Amorim adalah keberhasilannya mengangkat kembali nilai pemain-pemain yang didatangkan dengan biaya besar dalam beberapa waktu terakhir, tetapi tampaknya sudah tidak memiliki tempat di klub. Contoh paling jelas adalah Chukwueze. Amorim membangun hubungan yang langsung, terbuka, dan produktif dengannya. Amorim pula yang mengubah perannya menjadi gelandang sayap kanan, meski ia datang ke AC Milan sebagai penyerang sayap dalam formasi tiga penyerang. Namun, perlu diingat bahwa Chuku, begitu rekan-rekannya memanggilnya, tidak mendapat kesempatan bermain secara konsisten dalam dua tahun terakhir. Wajar jika ia merasakan dampak dari jeda bermain atau kelelahan. Saat menghadapi Atalanta, Hutichinson belum sepenuhnya meyakinkan, terutama ketika tim tidak menguasai bola. Karena itu, pemain yang berada dalam kondisi sangat baik, baik secara mental maupun fisik, bisa berguna: Moreira dapat menggantikan Chukwueze di sisi kanan saat dibutuhkan. Penampilannya di posisi itu saat melawan Juventus tidak boleh dijadikan patokan. Diego memang tampil paling baik di sisi seberang, tetapi laga melawan Juventus merupakan kali pertamanya menjadi starter, sehingga ia juga sedikit dipengaruhi rasa gugup.