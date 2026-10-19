Amorim adalah gelandang yang sangat bagus saat masih menjadi pemain, tetapi ketika berbicara soal Estupinan, ia berubah menjadi bek yang paling tangguh: "Di akhir bursa transfer, kami memiliki daftar klub yang menginginkan Estupinan. Namun, saya mengatakan tidak. Jadi, saya ingin para suporter tahu bahwa keputusan itu adalah tanggung jawab saya." Selain Aston Villa, Benfica juga berupaya keras pada jam-jam terakhir untuk mendapatkan peluang bernegosiasi, tetapi AC Milan tidak pernah membuka peluang itu. Itu semua karena Amorim menginginkannya dan tetap percaya sepenuhnya kepada pemain timnas Ekuador tersebut, meski kemarin saat menghadapi Atalanta, Estupinan kembali menjadi sasaran kritik karena tampil benar-benar buruk selama waktu bermainnya yang singkat.
AC Milan, inilah alasan Amorim turun langsung membela Estupinan: pengelolaan pemain di sektor sayap dan kemungkinan peran ganda Moreira
Para pemain yang ditunjuk sebagai starter
Amorim adalah kapten kapal yang, dengan sadar, tengah dengan sengaja mengganti awaknya. Pelatih asal Portugal itu sangat yakin pada gagasan-gagasannya. Salah satunya adalah pengelolaan tim tanpa kelompok pemain yang baku, apalagi formasi tetap. Namun, setelah cukup lama mencobanya pada periode awal ini, dari pertandingan ke pertandingan sesuai lawan yang dihadapi, pelatih asal Portugal itu sampai pada satu kesimpulan: Milan lebih kompetitif dan berbahaya ketika Chukwueze dan Moreira berada di sisi kiri. Moreira pun sudah menjadi salah satu idola San Siro. Akselerasinya menyusuri sisi lapangan disambut tepuk tangan antusias dari penonton di stadion Milan tersebut. Ini soal kecocokan dan bakat.
Estupinan Sebelum Bartesaghi
Namun, mari kembali ke pembelaan Amorim terhadap Estupinan yang layaknya dilakukan pengacara terbaik: Amorim ingin melindungi sang pemain agar ia bisa bermain lebih lepas, tanpa terus-menerus takut melakukan kesalahan. Bahkan dalam umpan paling sederhana atau membaca permainan yang paling mendasar. Pelatih asal Portugal itu akan terus bersikukuh pada pandangannya untuk waktu yang lama: mantan pemain Brighton tersebut dinilai lebih unggul daripada Bartesaghi yang, setelah menjalani tugas bersama tim U-21, tampaknya telah mengatasi kesulitan yang ia tunjukkan pada akhir musim lalu.
Moreira Juga Jadi Pelapis Chukwueze
Di antara pencapaian nyata Amorim adalah keberhasilannya mengangkat kembali nilai pemain-pemain yang didatangkan dengan biaya besar dalam beberapa waktu terakhir, tetapi tampaknya sudah tidak memiliki tempat di klub. Contoh paling jelas adalah Chukwueze. Amorim membangun hubungan yang langsung, terbuka, dan produktif dengannya. Amorim pula yang mengubah perannya menjadi gelandang sayap kanan, meski ia datang ke AC Milan sebagai penyerang sayap dalam formasi tiga penyerang. Namun, perlu diingat bahwa Chuku, begitu rekan-rekannya memanggilnya, tidak mendapat kesempatan bermain secara konsisten dalam dua tahun terakhir. Wajar jika ia merasakan dampak dari jeda bermain atau kelelahan. Saat menghadapi Atalanta, Hutichinson belum sepenuhnya meyakinkan, terutama ketika tim tidak menguasai bola. Karena itu, pemain yang berada dalam kondisi sangat baik, baik secara mental maupun fisik, bisa berguna: Moreira dapat menggantikan Chukwueze di sisi kanan saat dibutuhkan. Penampilannya di posisi itu saat melawan Juventus tidak boleh dijadikan patokan. Diego memang tampil paling baik di sisi seberang, tetapi laga melawan Juventus merupakan kali pertamanya menjadi starter, sehingga ia juga sedikit dipengaruhi rasa gugup.
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